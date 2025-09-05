O postupu prací informoval hejtman kraje Vysočina Martin Kukla (ANO). „Stavba běží podle plánu, dokonce ještě o něco lépe, pilíře rostou jak houby po dešti. Pokud bude přát počasí, chtěli by stavbaři letos začít už pokládat horní část mostu na pilířích,“ řekl Kukla.
Jeden z pilířů je ve fázi dokončování vrchní části, další již jsou postaveny. „Předpokládané zprovoznění díla podle smlouvy je říjen 2027. Pokud se to podaří dříve, budeme samozřejmě jenom rádi. Předpokládáme, že firma bude na stavbě pracovat letos až do konce roku, pokud to povětrnostní vlivy dovolí. Zatím jedou rychleji, než určuje harmonogram,“ pověděl hejtman.
Stavba brtnického obchvatu nad údolím říčky Brtničky je pozoruhodná v rámci Vysočiny rozměry svého největšího mostu - se svou výškou až 40 metrů nad zemí půjde o druhý nejvyšší most v kraji po tom dálničním ve Velkém Meziříčí.
Brtnický most bude dlouhý 311 metrů, bude mít sedm polí, tedy úseků od podpory k podpoře. Na obchvatu pak přibudou ještě další dva menší mosty, které budou převádět místní komunikaci, a podchod pro pěší. U nové silnice bude postavena také protihluková stěna o délce 385 metrů a 43 metrů dlouhá opěrná zeď.
Padla Česnekova stodola, za války se tu střílelo
Největší most se bude tyčit nad brtnickou čistírnou odpadních vod. „Tu nelze zastavit, musí být stále v provozu, takže se staví nad čistírnou. Stavba obchvatu nás zatím nijak neomezuje. Omezení přijdou, až se bude obchvat napojovat na stávající silnice,“ poukázal brtnický starosta Jan Přibyl.
Přímo v místě stavby mostu - přesněji řečeno pod ní - na výpadovce z Brtnice směrem na Bransouze mohou chodci procházet chodníkem ve vymezeném koridoru, za dodržení bezpečnostních opatření. Procházejí totiž stavbou. „Není to ideální, ale jde to,“ podotkl Přibyl. Silnice z Brtnice na Bransouze je průjezdná bez omezení.
Stavba obchvatu Brtnice začala. Jeho trasu v terénu vykreslily buldozery
V rámci stavby obchvatu byla zbourána jedna z neokázalých dominant příjezdu k Brtnici od Třebíče - takzvaná Česnekova stodola. Nevyužívaná stará prkenná stodola se stala na konci druhé světové války dějištěm dramatu. Zde došlo 6. května 1945 k přestřelce mezi vojáky z „trestné“ německé kolony a muži z brtnické domobrany. Němci sem vyslali své vojáky a techniku poté, co v předtuše konce bojů vypuklo v Brtnici ze 4. na 5. května povstání.
Přestřelka si vyžádala čtyři životy na straně brtnických povstalců. Nedaleko stodoly je na památku události malý pomníček. „Stodola už byla kvůli obchvatu zbourána, ale pomníček na místě zůstane. Jeho už se obchvat nebude dotýkat, protože skončí před ním,“ uvedl Přibyl.
Přemístěn nebude ani raně barokní kamenný sloup z roku 1676 se soškou sv. Leopolda na místě, kde se budoucí obchvat napojí na stávající příjezd do Brtnice od Jihlavy. Této kamenné památce se obchvat také vyhne.
Navazovat budou obchvaty Zašovic a Okříšek
Pět kilometrů od vyústění brtnického obchvatu na starou silnici začne už v říjnu stavba dalšího obchvatu, tenkrát menšího obkroužení obce Zašovice o délce asi půldruhého kilometru.
„Rovněž tento obchvat by měl být zprovozněn v říjnu roku 2027,“ pravil hejtman Kukla.
Dále bude navazovat obchvat Okříšek, jehož stavba začne v roce 2027. Jako poslední na této trase přijde na řadu obchvat Třebíče, který se začne stavět pravděpodobně na začátku roku 2028 tak, aby byl dokončen nejpozději do roku 2031.
V tom roce už musí být trasa Jihlava - Třebíč připravena na přepravu nadrozměrných komponent pro stavbu 5. a 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany. Její přípravu zahájila jihokorejská společnost KHNP letos 8. srpna podrobným geotechnickým průzkumem lokality.