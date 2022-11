Nový most přes brodský obchvat přeťal trasu nadměrnému nákladu. Neunese ho

Že je na obzoru problém, už při představení mostu v minulém týdnu potichu zmiňovali zástupci investora i zhotovitele. Těsně před tím se totiž ozvala společnost ČEPS.

Energetici si uvědomili, že most je novinkou na jediné možné vhodné příjezdové trase k velké rozvodné stanici Mírovka. Leží na jihovýchodě Brodu jen pár stovek metrů od nového přemostění.

„Do stanice Havlíčkův Brod - Mírovka se může přepravovat třífázový transformátor 400/110 kV nebo třífázová regulovatelná tlumivka 400 kV,“ potvrdil mluvčí ČEPS Lukáš Hrabal.

Náklad je v těch případech opravdu obří. Souprava má dle Hrabala celkovou hmotnost zhruba 365 tun. Je dlouhá padesát metrů, vysoká šest a široká čtyři metry. Náklad si ČEPS nechává vozit po kolejích do nejbližší železniční stanice, od poslední stanice na místo určení putuje po silnici.

Dostat ji z Brodu do rozvodny v Mírovce v minulosti nebyl až takový problém. I když na staré silnici byly zatáčky, byla dostatečně široká. Teď už to tudy bude tabu.

Most má normové zatížení, unese „jen“ 90 tun

Na nové přeložce budované v souvislosti s jihovýchodním obchvatem zatáček ještě ubylo. Jenže se na ní nově objevil most, který tu nebýval. Ten už od pondělka převádí provoz po silnici třetí třídy od Brodu na Vysokou a Šlapanov přes budovaný obchvat.

Jeho nosnost ani zdaleka nepostačuje na tak těžké nadměrné náklady, které čas od času do rozvodny míří. „Most byl postaven na normové zatížení pro silniční provoz na příslušné kategorii silnice,“ uvedl Martin Buček z tiskového odboru Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). V případě tohoto konkrétního mostu jde o nosnost přibližně 90 tun.

Jak upozornil, firma ČEPS se s požadavkem na zajištění trasy pro nadměrný náklad ozvala pozdě. „V době projektu a v podstatě i současné výstavby nebyl ze strany ČEPS vznesen jakýkoliv požadavek stran občasné přepravy těžkého nákladu,“ konstatoval. Po dokončení stavby už není možné most zpevnit.

Navíc, i kdyby se s nadměrnými náklady počítalo od samého počátku projektování, není pravděpodobné, že by investor s takovým výdajem souhlasil. Cena stavby mostu by byla mnohonásobně vyšší, těžko by se ekonomicky vyplatila.

Manévry na ramenech křižovatky pod mostem

ČEPS nyní bude muset hledat pro případné nadměrné náklady alternativní trasu. „O využití mostu neuvažujeme, je konstruován na čtyřikrát nižší zatížení,“ přiznal Lukáš Hrabal. Možné není ani přemýšlet o příjezdu do stanice Mírovka z druhé strany, od Šlapanova a Vysoké.

ČEPS, a. s. Česká elektroenergetická přenosová soustava je společnost zajišťující na území České republiky provoz elektroenergetické přenosové soustavy.

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden převádějících elektřinu z přenosové do distribuční soustavy. Spravuje 5 500 kilometrů tras vedení, většinu velmi vysokého napětí.

ČEPS též dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku. Současně je začleněna do evropských struktur. Přiděluje formou aukcí přenosové kapacity pro export, import a tranzit elektrické energie.

Firma se též podílí na formování trhu s elektřinou v Evropě. Zdroj: Wikipedie

Tudíž nezbude nic jiného, než se vrátit na mimoúrovňovou křižovatku Skalka a hledat možnosti tam.

„Příští týden proběhne vstupní jednání se společností ČEPS za účasti ŘSD, zhotovitele a projektanta, kde se dozvíme základní parametry,“ potvrdil jednání Buček.

Snahou ČEPS bude dohodnout se na možném průjezdu nadměrných nákladů právě skrz ramena křižovatky. „Předpokládá se využití sjezdů na obchvat z každé strany mostu a přejetí přes středový pás obchvatu,“ vzkázal Hrabal.

Podle zástupců firem pracujících na stavbě obchvatu by to možné bylo. Řidiče by čekal poměrně složitý manévr. Najet by musel na větev od brodské Havířské ulice směrem na Pardubice. Pak by musel s nákladem několik desítek metrů couvat po obchvatu na Jihlavu. A teprve poté by vyjel výjezdovou větví na Šlapanov. V úzkém a hlubokém zářezu a navíc v ostrém oblouku by to dlouhá souprava měla natěsno. Samozřejmostí by muselo být dočasné uzavření místa pro ostatní dopravu.

Příští transport přijede až za několik let

Nutno podotknout, že v dohledné době není těmito místy žádný konkrétní nadměrný náklad plánován. „Jde pouze o aktualizaci přepravní trasy. ČEPS trvale aktualizuje přepravní trasy pro uvedené nadrozměrné náklady do všech stanic přenosové soustavy bez ohledu na to, kdy se přeprava uskuteční,“ vysvětlil Lukáš Hrabal.

V případě rozvodny Mírovka je podle něj nadměrný transport otázkou až několika příštích let. Stanice byla nedávno modernizována a rozšířena. Technická zařízení před sebou mají ještě většinu ze své životnosti.

Rozvodná stanice Mírovka ale není jedinou destinací v této části Havlíčkobrodska, kam by teoreticky mohl nadměrný náklad mířit. Jen přes silnici od rozvodny se nachází areál jednoho z největších brodských zaměstnavatelů, výrobce autodílů Futaba. A o pár kilometrů dál ve Šlapanově má rozlehlý areál společnost Čepro. Je ale pravděpodobnější, že pokud by někdy k nim nadměrný náklad jel, využil by nový obchvat.