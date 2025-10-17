Most v Habrech se opět otevírá řidičům. O 12 dní dříve, ale s omezením

Tisíce řidičů a stovky obyvatel okolních obcí si oddychnou. O dvanáct dní dříve, než původně čekali. V sobotu ráno se pro dopravu opětovně otevře most v Habrech na silnici 38 spojující Kolín s Havlíčkovým Brodem. Čtyři měsíce trvající uzavírka působila obrovské problémy na všech stranách.
„V sobotu 18. října v ranních hodinách uvedeme do provozu zrekonstruovaný most na silnici I/38 v Habrech na Havlíčkobrodsku. Skončí tím jeho úplná uzavírka,“ informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Hlavní tah, jeden z vůbec nejfrekventovanějších na Vysočině, ale nebude u Habrů průjezdný bez omezení. Zhruba ještě měsíc tu mají trvat dokončovací práce. Ty budou, mimo jiné, spočívat například ve vybudování protihlukové stěny či v terénních úpravách.

„Kvůli instalaci protihlukové stěny bude na mostě zaveden kyvadlový provoz řízený semafory,“ upozornil Veselý. Co je ale hlavní, proudy vozidel už nebudou muset mířit na dlouhé a časově náročné objízdné trasy.

K otevření mostu navíc dochází s předstihem oproti původnímu plánu. Harmonogram počítal s uzavírkou až do konce října. „Zhotoviteli se podařilo most zprovoznit o dvanáct dní dříve. Termín počítal s určitou rezervou, kterou nebylo třeba využít,“ pravil Jan Veselý.

Obrovská úleva pro řidiče i okolní obce

Po návratu dopravy na most si oddechnou úplně všichni. Tisíce řidičů nebudou muset hledat objížďky. Občané Habrů i okolních obcí ocení, že jim auta přestanou jezdit pod okny. Starostí ubude i policistům, kteří tu denně řešili přestupky.

Stavba mostu u Habrů přešla do další fáze, neukáznění řidiči však zůstávají

„Denně to byly desítky řidičů. Zpočátku je kolegové jen otáčeli, později už ale přísně postihovali,“ prozradila policejní mluvčí Dana Čírtková. Jak dodala, nejčastějším prohřeškem nebyl ani tak průjezd skrz Habry, kde byl zákaz, jako spíš špatná volba objízdné trasy, jež nebyla pro kamiony určená.

„My z toho máme velkou radost. Konečně se dopravní situace zklidní,“ pochvaluje si otevření mostu starosta Habrů Pavel Víšek. „I když jsou tu zákazové značky, kamiony přes město jezdí pořád. Ve vestě je tu zastavuji já a upozorňuji, je tu velice často policie, ale moc to nepomáhalo. Hlavně v noci se s tím kamioňáci nemažou,“ dodává.

Při stavbě mostu u Habrů pomáhala největší vrtná souprava v Česku:

23. června 2025

Stavební práce a s nimi spojená uzavírka začaly 12. května. Okolní obce okamžitě zahltily tisíce aut. „To bylo šílené, co se tady dělo. Veškerá doprava, která do té chvíle proudila po hlavním tahu, včetně velkých kamionů, se nahrnula na úzké silnice třetí třídy a k nám do obce. Za minutu jsme tu napočítali i neuvěřitelných 25 kamionů,“ popisoval například starosta Tisu David Kozlík.

Most byl v dobrém stavu, ale moc toho neunesl

ŘSD nechalo most u Habrů zdemolovat a na jeho místě postavit most nový. Ten původní přitom nebyl ve špatném stavu. Pocházel z roku 1982, klasifikován byl stupněm III – dobrý a naposledy byl opravován před sedmnácti lety. Měl ovšem nízkou nosnost. Za běžných podmínek totiž unesl jen 34 tun, ve výjimečných případech až 240 tun.

Kvůli bourání mostu se řidiči kamionů vydali na úzké silničky. Zaplatili za to

Silnice 38 mezi Kolínem a Jihlavou je ovšem zařazena do takzvaných návozových tras pro rozšíření dukovanské jaderné elektrárny. Očekává se, že komponenty, jež se tudy budou přepravovat, budou až třikrát těžší. Most tedy bylo nutné zbourat a postavit nový s větší nosností. „Nový má nosnost až 900 tun a životnost sto let,“ slibuje Jiří Veselý.

Výměna mostů přišla celkem na 48 milionů korun bez DPH. O práce se na základě výběrového řízení postarala stavební firma Strabag.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

