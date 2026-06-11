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Most přes Sázavu mizí před očima, v létě se přidá i demolice nedalekého domu

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  8:41
Ještě přibližně měsíc se v Havlíčkově Brodě bude bourat most přes řeku Sázavu. Teprve poté začne stavba nového. Lidé bydlící v okolí musí strpět zvýšený hluk, a to i v neobvyklých časech. V létě by se jen o kousek dál mohla přidat další demolice, bourat se bude dům v křižovatce Masarykovy a Ledečské ulice.
Ředitelství silnic a dálnic nyní rekonstruuje největší havlíčkobrodský most,...

Ředitelství silnic a dálnic nyní rekonstruuje největší havlíčkobrodský most, který denně využívalo na čtyřproudé tepně na dvacet tisíc řidičů. (3. června 2026) | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Uzavřený most nahradilo provizorní přemostění pro vybrané vozy a pro chodce....
Za deště v Dolní ulici, která slouží jako jedna z klíčových tras směřujících do...
Začátek rozsáhlé opravy mostu v Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě. Stará...
Ředitelství silnic a dálnic nyní rekonstruuje největší havlíčkobrodský most,...
7 fotografií

Doprava v Havlíčkově Brodě už skoro měsíc trpí. Kvůli uzavírce hlavního průtahu, čtyřproudé Masarykovy ulice, se po celý den tvoří kolony v centru i na objízdných trasách po obchvatu. Nejsou sice tak veliké, jak vedení města předpokládalo, nicméně se zdržením v řádu až desítek minut musí řidiči počítat. Zvláště ve špičkách.

MHD Jízdné zdarma výrazně pomohlo

Už přes tři týdny jezdí městská hromadná doprava zdarma. Jízdné cestujícím odpustilo město. Do autobusů chtělo dostat z aut co nejvíc lidí, aby se kolony o tolik neprodlužovaly. To se, zdá se, podařilo. Vozy MHD jezdí mnohem více cestujících než dříve za obvyklé jízdné.

Uzavřený most nahradilo provizorní přemostění pro vybrané vozy a pro chodce. Parametry lávky pro pěší však mnohým vyrazily dech. Lávka je tak úzká, že se na ni vejde jen jeden člověk. (3. června 2026)
Za deště v Dolní ulici, která slouží jako jedna z klíčových tras směřujících do centra Havlíčkova Brodu. Řidiči zde kvůli opravě mostu přes Sázavu v dopravní špičce stráví v kolonách i desítky minut. (3. června 2026)
Začátek rozsáhlé opravy mostu v Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě. Stará konstrukce se bourá, aby uvolnila místo novému mostu, který v budoucnu umožní i přepravu nadměrných nákladů pro dukovanskou elektrárnu. (3. června 2026)
Ředitelství silnic a dálnic nyní rekonstruuje největší havlíčkobrodský most, který denně využívalo na čtyřproudé tepně na dvacet tisíc řidičů. (3. června 2026)
7 fotografií

„Velice se to opatření osvědčuje. MHD více využívají hlavně děti, studenti a senioři. Vidíme to zejména ráno u škol, díky dojíždění autobusy odpadla velká část dětí, které ke školám vozili rodiče,“ konstatoval starosta Zbyněk Stejskal.

Podle místostarosty Libora Honzárka má s dopravou zdarma souvislost i rychlejší odbavování MHD. Nastoupit do vozu lze totiž všemi dveřmi, nikoliv jen předními jako v minulosti. „To o několik desítek vteřin až minut zkrátí pobyt vozidel v zastávkách,“ pravil Honzárek.

Bourání mostu Bušení od rána do večera

Demolice mostu přes Sázavu, kvůli které se celá šaráda vlastně koná, mezitím pokročila. Už dávno jsou pryč asfaltové povrchy. V posledních dnech zmizely i postranní konzole s chodníky. Hydraulickými kleštěmi je trhaly těžké stroje. A centrem města se nyní nese neustálé bušení pneumatického kladiva do samotné mostní konstrukce.

„Je to nepříjemné, ten zvuk trvá celý den. Od rána do večera. Když na pár desítek minut přestane, jsem jako v ráji. A pak to začne znovu. Teď tu do mostu bušili dokonce o víkendu a v neděli odpoledne,“ popsal současné martyrium Miloš, který bydlí v bytovce nedaleko mostu.

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„Na mostě se skutečně teď dělají prodloužené směny, až do desáté večer. Stejně tak o víkendech,“ potvrdil Libor Honzárek. „Ale je těžké vyjít všem vstříc. Jedna skupina lidí chce, aby to bylo co nejrychleji hotové a dělalo se div ne nonstop. A druhá by zase postupovala pomaleji a s větším klidem,“ pokrčil rameny místostarosta.

Město však není investorem obnovy mostu. Tím je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „V současné době probíhá demolice nosné konstrukce, po níž bude následovat demolice spodní stavby a budou zahájeny práce na zakládání nového mostu,“ popsal aktuální dění na stavbě mluvčí ŘSD Luděk Hubáček.

Most přes Sázavu se bourá a postaví znovu kvůli umožnění přepravy nadměrných nákladů pro stavbu dukovanské elektrárny. Ten dosavadní měl nízkou nosnost, nový unese až 900 tun. Jde o státní investici za přibližně 160 milionů korun. Uzavírka mostu přes Sázavu by měla trvat do konce července 2027.

Kritizovaná lávka Pusťte cyklisty na širší část

Velkou kritiku ovšem ŘSD schytalo za provizorní most a hlavně lávku pro chodce, jež je jeho součástí. Ta je tak úzká, že se na ní lidé nevyhnou, neprojdou kvůli šířce řidítek ani cyklisté. „Byla použita těžká mostová souprava dle zadávací dokumentace, která je osazena inventárním chodníkem. Žádný jiný pro tento provizorní most k dispozici není,“ vysvětloval Hubáček.

Vedení města to ale tak nechat nechce. Na ŘSD se proto obrátilo s požadavkem, aby byl cyklistům alespoň umožněn přejezd částí provizorního mostu určenou pro motorová vozidla. Tam mají totiž cyklisté nyní vjezd zakázán.

„Povolení k tomu musí vydat policie, musí být upraveno značení. Podle mě by to ničemu nevadilo. Na provizorním mostě je provoz zcela minimální,“ řekl Stejskal. Provizorní most je určen pouze pro linkové autobusy MHD a vozidla záchranného systému.

Souběh oprav Perknovská nemá na dopravu vliv

Mnoho řidičů kritizovalo, že město souběžně s přestavbou mostu v Masarykově ulici zahájilo i rekonstrukci malého mostku v ulici Perknovská. Ulici, po níž jezdí i MHD, to uzavřelo. Podle představitelů radnice ale práce na místě vzdáleném více než dva kilometry od Masarykovy ulice nemají na provoz žádný dopad.

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„Naopak využíváme toho, že je celkově ve městě a na příjezdových cestách nižší provoz,“ argumentuje starosta Stejskal.

Demolice domu Práce se obejdou bez omezení

Proto by vedení města rádo během léta přidalo ještě jedno drobnější omezení. V plánu má demolici domu na křižovatce Masarykovy a Ledečské ulice. „Demoliční výměr už máme. Rádi bychom dům zbourali v průběhu července,“ prozradil Libor Honzárek.

I v tomto případě chce radnice využít nižší koncentrace dopravy. Křižovatkou kvůli uzavírce Masarykovy ulice, ale i silnice 150 u Světlé nad Sázavou, kam se z Brodu odjíždí právě Ledečskou ulicí, projíždí jen zlomek obvyklého množství aut. „Je to ideální čas, daleko lepší, než když místem projíždí dvacet tisíc aut denně,“ vysvětluje Stejskal.

Podle místostarosty Honzárka by ale demolice domu ani tak neměla provoz v Ledečské ulici příliš omezit. „Počítáme s tím, že by zůstala nadále normálně průjezdná. Demoliční práce by se odehrály ze směru od Haškových Sadů,“ pravil.

Dům v křižovatce je dlouhodobou dopravní závadou. Od soukromého majitele ho město odkoupilo loni za více než šest milionů korun jen za účelem jeho zbourání. Dům brání výhledu do křižovatky a nepříjemně zužuje její profil. Křižovatku chce město do budoucna rozšířit.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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