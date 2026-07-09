náhledy
Obyvatelům Havlíčkova Brodu se naskytl pohled, který neměli možnost spatřit po několik desetiletí. Čtyřproudý silniční most přes řeku Sázavu téměř dokonale zmizel. Stalo se tak po 44 letech. Během následujícího roku zde vyroste most nový, který unese i těžké náklady pro dostavbu dukovanské elektrárny.
Autor: Lukáš Vokáč
„Byla dokončena demolice nosné konstrukce a aktuálně probíhá demolice spodní stavby a příprava na hlubinné zakládání nového přemostění,“ popsala současné dění na stavbě Edita Novotná, mluvčí stavební společnosti Strabag, která je zhotovitelem díla.
Autor: Lukáš Vokáč
Stavební práce začaly v květnu. Po dvou měsících již z původního mostu nezbylo skoro nic. Pryč je celá mostovka i všechny středové pilíře.
Autor: Lukáš Vokáč
„Během června bylo odvezeno přibližně 2 500 tun betonové suti,“ spočetla Novotná.
Autor: Lukáš Vokáč
Zmizela i část základů na obou stranách řeky.
Autor: Lukáš Vokáč
Zbytky masívních betonových patek nyní parta dělníků odřezává obrovskými řeznými kotouči. Pila na dálkovém ovládání je při tom bezpečně uchycena k základům a pohybuje se po nosném rameni.
Autor: Lukáš Vokáč
Na obou březích stojí bagry. Některé nakládají zbývající suť a velké kameny na nákladní vozy, další do koryta řeky spouštějí pažení. To stavebníkům pomůže při následném zakládání nových podpěr.
Autor: Lukáš Vokáč
„Během letních prázdnin budou probíhat práce na založení nového mostu,“ pravila mluvčí stavební firmy.
Autor: Lukáš Vokáč
Zakázku za zhruba 160 milionů korun od Ředitelství silnic a dálnic, jež je majitelem mostu i komunikace na něm, získala společnost Strabag. Nový most má začít sloužit příští rok v polovině letních prázdnin.
Autor: Lukáš Vokáč
Do té doby, včetně zimních měsíců, bude hlavní průtah Brodem uzavřen. A to i včetně stezek pod mostem a kolem něho.
Autor: Lukáš Vokáč
Vedle bouraného mostu byla vybudována hned dvě provizorní přemostění. To menší dřevěné naproti supermarketu Billa však lidem neslouží.
Autor: Lukáš Vokáč
Jsou přes něj nataženy přeložky veškerých inženýrských sítí, kabelů, vedení a potrubí, jež mostem procházely.
Autor: Lukáš Vokáč
Větší mostní provizorium je pak k dispozici lidem. Ovšem s výrazným omezením.
Autor: Lukáš Vokáč
Na jeho úzkou vozovku mohou jen vozidla integrovaného záchranného systému a linkové autobusy. I tak se na provizoriu jezdí kyvadlově na semafory.
Autor: Lukáš Vokáč
Kritizovaná je pak zejména lávka pro pěší, která je součástí tohoto mostního provizoria. Ta je tak úzká, že se na ní chodci nevyhnou a kvůli šíři řídítek neprojedou ani mnozí cyklisté.
Autor: Lukáš Vokáč
Původní čtyřproudý most byl budován jako součást tehdy nového moderního čtyřproudého severojižního průtahu městem. To postupně vznikalo mezi lety 1977 až 1982.
Autor: Lukáš Vokáč
Most přes Sázavu byl tehdy dokončen jako poslední stavební objekt a na podzim toho roku i s celým průtahem otevřen. Od té doby prošel jednou kompletní rekonstrukcí, přibližně před dvaceti lety.
Autor: Lukáš Vokáč
Nynější demolice a stavba mostu nového se děje kvůli dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany. Přes Brod povede jedna z návozových tras pro přepravu těžkých komponent a nadměrných nákladů. Původní most by je neunesl, nový bude mít nosnost až 900 tun.
Autor: Lukáš Vokáč