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Vítězná cukrářka: Dělám mini dortíčky, to v kavárnách jen tak neuvidíte
Jméno Elišky Hlaváčové si diváci spojí především s úspěchem v televizní soutěži Peče celá země. Nyní svou energii přenesla do Jihlavy, kde pro hotel a kavárnu Savorsky připravila unikátní kolekci...
OBRAZEM: Pohled, který město nevidělo 44 let. Most přes Sázavu je pryč
Obyvatelům Havlíčkova Brodu se naskytl pohled, který neměli možnost spatřit po několik desetiletí. Čtyřproudý silniční most přes řeku Sázavu téměř dokonale zmizel. Stalo se tak po 44 letech. Během...
Nejhorší prasečina, zuří lidé ze sídliště. Firma pokácela zelené stromy i s hnízdy ptáků
V Havlíčkově Brodě začala dlouho plánovaná revitalizace sídliště Pražská. Ovšem ne zrovna šťastně. Stavební firma pokácela množství vzrostlých stromů. Nyní, ve vegetačním období. O hnízda přišla řada...
„Jen na ně koukáme, víc není třeba.“ Na Vysočině vznikla rezervace divokých koní
Na Vysočině vznikla první rezervace divokých koní. Obecně prospěšná společnost Česká krajina ji vytvořila ve spolupráci s vlastníkem pozemků. Nachází se na více než dvaceti hektarech u Loukova na...
Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik
Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...
Školní jednotřídka, kde slavný básník vyrůstal a trávil mládí, je jako nová
Šemíkovice na Třebíčsku jsou obyčejnou malou vesničkou na samém jihovýchodu Vysočiny. Na významu ji notně přidává spojení s osobou Vítězslava Nezvala. Básník zde vyrůstal a na místo, kde trávil...
Srážka vlaku s autem zastavila trať na Jihlavsku, řidič je zraněn
Srážka vlaku s automobilem zastavila v sobotu provoz na trati mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy. Řidič osobního vozu při nehodě u Batelova utrpěl lehká zranění a sanitka ho odvezla do nemocnice....
OBRAZEM: Pohled, který město nevidělo 44 let. Most přes Sázavu je pryč
Obyvatelům Havlíčkova Brodu se naskytl pohled, který neměli možnost spatřit po několik desetiletí. Čtyřproudý silniční most přes řeku Sázavu téměř dokonale zmizel. Stalo se tak po 44 letech. Během...
Chotěboř už brzy spustí MHD, linka bude jezdit v pracovní týden
V Chotěboři počítají, vlastně již odpočítávají poslední týdny do spuštění tamní městské hromadné dopravy. Ta v klasické podobě v tomto devítitisícovém městě dosud nikdy nebyla.
Dcerku vzal do hospody, kde se opil. Bývalé družce hrozil násilím, chystal si i nože
V dlouhodobém stresu žila žena z Třebíčska. Život jí neustále komplikoval a ztěžoval bývalý partner a otec jejích dvou dětí. Agresora nezastavil ani soudní rozsudek a uložený podmíněný trest. Nakonec...
Nejhorší prasečina, zuří lidé ze sídliště. Firma pokácela zelené stromy i s hnízdy ptáků
V Havlíčkově Brodě začala dlouho plánovaná revitalizace sídliště Pražská. Ovšem ne zrovna šťastně. Stavební firma pokácela množství vzrostlých stromů. Nyní, ve vegetačním období. O hnízda přišla řada...
Obří pes Vulpes je novou atrakcí Telče, podivuhodná socha je poctou outsiderům
Vulpes Gott Dratoslav von Mischling neboli Slávek. Tak se jmenuje obří skulptura psa, která našla na několik měsíců své místo na hrázi Štěpnického rybníka v Telči. Srst je vyrobená ze spirál...
Dobrovolníci obnovili stezky k hradu, umístili k nim desítky ptačích budek
Téměř tři desítky dobrovolníků se v rámci projektu Stezky z lásky zapojily do obnovy turistické trasy vedoucí od vlakového nádraží v Pacově směrem na hrad Kámen. Nadšenci mimo jiné rozmístili desítky...
Před staletími chodili Meziříčím Germáni, ukázaly archeologické nálezy
Dva cenné artefakty z doby římské našli archeologové při záchranném výzkumu na náměstí ve Velkém Meziříčí. Jedná se o ozdobnou sponu z třetího až čtvrtého století a fragment maskovitého visacího...
Terminál už funguje. Skutečným uzlem se ale Jihlava stane až po napojení VRT
Jihlava se stala ukázkou nové éry české dopravy. Avšak cesta k vysokorychlostní trati vyžaduje přesné technické vymezení. Zatímco nedávno otevřený dopravní terminál Jihlava-město zásadně zlepšuje...
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Srážka autobusu a pěti aut. Vjely do hustého dýmu z hořícího pole, několik zraněných
Neobvyklá nehoda se stala středu odpoledne na Třebíčsku. Silnici mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou zahalil dým z požáru sousedního pole. V hustém kouři pak havarovalo šest...
Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik
Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...