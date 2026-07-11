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OBRAZEM: Pohled, který město nevidělo 44 let. Most přes Sázavu je pryč

Autor:
  12:36
Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na... Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na...
Obyvatelům Havlíčkova Brodu se naskytl pohled, který neměli možnost spatřit po několik desetiletí. Čtyřproudý silniční most přes řeku Sázavu téměř dokonale zmizel. Stalo se tak po 44 letech. Během následujícího roku zde vyroste most nový, který unese i těžké náklady pro dostavbu dukovanské elektrárny.

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