Z Třebíče má zmizet válečný Bailey Bridge, milovníci historie jsou proti

Most, který se při chůzi zřetelně pohupuje. se podle svých zastánců na místo hodí. Tvoří kolorit tohoto třebíčského zákoutí na Polance a jeho konstrukce vhodně doplňuje přilehlou dřevěnou stavbu říčních lázní od Bohuslava Fuchse.



Město však prozatím trvá na svém – most chce nahradit jiným, protože stávající Bailey Bridge je podle správců vodního toku kvůli své konstrukci položen příliš nízko nad hladinou řeky, což by v tomto místě mohlo zkomplikovat povodňovou situaci.

„Stávající lávka je nyní kapacitní pouze na pětiletou vodu. Řešíme to s městem Třebíč už řadu let. Po úpravě, kterou zde město plánuje udělat, by nový most měl mít kapacitu na stoletou vodu,“ řekl Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy, pod které patří také vodohospodářská správa řeky Jihlavy. Most by mohl při povodni zachytit například stržený kmen stromu, který by pod ním nemohl podplout.

Pětiletá voda je termín, který označuje povodeň, jaká se v průměru může opakovat přibližně jednou za pět let. Povodňové riziko na třebíčské Polance je paradoxně zkomplikováno zdejšími už provedenými protipovodňovými opatřeními. Město zde totiž nechalo na březích řeky postavit protipovodňové stěny, které při záplavě zabrání rozlití řeky do města, ale současně tím zvýší její hladinu. Proto zde musí podle vodohospodářských norem i spodní část konstrukce mostu být výše nad řekou, než by tak muselo být v místech, kde se voda může rozlévat do okolí.

Historické konstrukce se město zbavit nechce

„Tak, aby most vyhovoval padesátileté nebo stoleté vodě, musel by být na obou březích zvednut o několik metrů výše, což není technicky možné. Z toho důvodu bude muset být most odstraněn. Nicméně ho chceme někde uložit, abychom ho mohli v budoucnu využít, i když zatím ještě nevíme kde. Rozhodně se ho nechceme zbavit úplně. Je to kus historie a nostalgie,“ řekl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Výměna mostu by měla předcházet plánované revitalizaci celého areálu koupaliště na Polance, která by se měla uskutečnit v příštích dvou až čtyřech letech. Pro dopravu materiálu na obnovu koupaliště by měl sloužit už nový most.

„Předpokládáme, že most Bailey Bridge umístíme později někam jinam na řeku Jihlavu, kde není hladina tak vysoko jako na Polance,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Úvahy o odstranění mostu Bailey Bridge vyvolaly rozhořčení mezi desítkami účastníků diskusí v rámci Virtuálního muzea staré Třebíče. To je facebooková skupina, kterou před rokem založil třebíčský badatel Zdeněk Prukner, aby sobě i ostatním příznivcům historie nahradil nemožnost navštěvovat během koronavirové pandemie muzea a výstavy.

Stránka dnes má 7,4 tisíce příznivců. To lze vzhledem k počtu obyvatel Třebíče napsat i tak, že příznivcem stránky je každý pátý Třebíčan.

Může z něj být atrakce pro turisty, radí místní

Mezi příznivci Virtuálního muzea vzbudila Pruknerova informace o odstranění mostu Bailey z Polanky rozhořčené reakce. „Kdyby k mostu Bailey dala radnice ceduli, o jaký most se jedná, o významu těchto mostů ve druhé světové válce, tak by to byla další atrakce pro turisty. Věřím, že i mnoho Třebíčáků netuší, po čem přecházejí řeku. Za padesát let se to bude komentovat jako ztracený most ze staré Třebíče,“ napsal například uživatel Leoš Binka.

Badatel Prukner se negativním reakcím Třebíčanů nediví. „Myslím, že most sem patří, je to i dnes funkční konstrukce a na řece Jihlavě v Třebíči jsou i mosty, které jsou nižší. Kdyby se citlivě zrekonstruoval, tak by vhodně doplnil Fuchsovy lázně za řekou,“ říká.

„Ten most má konstrukci vypočítanou na to, aby unesl obrněný transportér, takže by určitě unesl i sanitku. Doufám, že se ho zde podaří zachovat. Například ve Znojmě, kde mají stejný most, se to zdařilo,“ uvedl Prukner, který se domnívá, že Bailey Bridge na Polance slouží zřejmě už od roku 1947.

Bailey Bridge je typ montovaného provizorního mostu, který navrhl v roce 1940 britský konstruktér Donald Coleman Bailey. Most měl sloužit za války k rychlému nahrazení zničených přemostění a umožnit přesuny spojeneckých vojsk. Jeho výhodou je, že jeho montáž v nouzi zvládne i skupina pouhých několika montérů bez použití těžké mechanizace.

Ikona vítězného postupu spojeneckých vojsk

Most se totiž sestavuje z částí, z nichž nejtěžší váží 280 kilogramů, a jeho konstrukce se postupně vysunovala na protější břeh valením po ložiscích s využitím vlastní hmotnosti jako protiváhy, takže i samotné vysouvání mohla případně ručně zvládnout i skupina několika vojáků. Mostní konstrukce přitom mohla mít díky zdvojení nebo ztrojení nosníků obrovskou nosnost, unesla například i tank Churchill s přepravníkem, což představovalo sedmdesát tun zátěže.

Most se stal ikonou vítězného postupu spojeneckých vojsk. Jeho stavba vojáky za nepřátelské palby je například námětem obrazu Bridging the Rapido at Monte Cassino od slavného malíře válečných scén Terence Cunea.

Bailey Bridge se používá dodnes ve stavebnictví jako nouzový most a na některých místech v Česku i dnes slouží jako mosty stálé. Pro svou nadčasovou a chytrou konstrukci se těší stálému zájmů milovníků vojenské a technické historie. V tuzemsku jich dnes existuje přibližně dvacet.

Na Vysočině je Bailey Bridge například ještě pod Petrovicemi u Puklic. V Třebíči slouží ještě jeden tento most v Poušově, i ten by však měl být odstraněn a nahrazen novějším, protože je zde silně zatěžován dopravou.