Silo, hradby či reliéf kostela. Stěnu u supermarketu zdobí studentské malby

  11:14
Stylizovaná tvář významné moravskobudějovické osobnosti archeologa Jaroslava Palliardiho je jedním z motivů nové velkoplošné malby na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích. Dalšími motivy jsou zdejší silo, hradby či reliéf kostela.
Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší...

Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší už vyžilou. I ta byla před osmi lety dílem platformy GMBproMB.

Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší...
Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší...
Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší...
Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší...
„Jsme parta studentů, takže nás napadlo, že bude nejlepší nejprve motivy vybrat studenty naší školy. Z nich jsme vybrali nejzajímavější, a z těch pak nechali zvolit občany města,“ řekla studentka Kateřina Lamačová, která je zástupkyní autorské studentské platformy GMBproMB, jež funguje při zdejším gymnáziu a střední odborné škole. „Vítězné náměty jsme pak zadali zpracovat malíři Luďku Keimovi ze Znojma,“ dodala Lamačová.

Notář a archeolog Palliardi žil v letech 1861 až 1922, věnoval se průkopnickým archeologickým výzkumům na Znojemsku a Moravskobudějovicku. Malba na stěně u supermarketu zde nahradila starší už vyžilou malbu. I ta byla před osmi lety dílem platformy GMBproMB, která se tehdy právě rodila.

Žižkovský tunel zdobí křivá zrcadla. Posílejte deformované fotky, vyzývají tvůrci

„Funguje to už dlouhou dobu, přestože je tam pochopitelná generační obměna, kdy studenti odcházejí na další školy. Ale je skvělé, že se právě díky této iniciativě zpátky za námi ti studenti stále vracejí,“ řekla učitelka gymnázia Olga Honsová, která GMBproMB zaštiťuje.

„Funguje to tak dobře, protože ta aktivita na začátku vzešla přímo od samotných studentů, nikdo jim to nenalinkoval, co mají dělat, nedal jim žádnou šablonu. Studenti se na tom naučí spoustu věcí: jak jít od nápadu k jeho realizaci, jak sehnat na jeho uskutečnění peníze,“ pověděla Honsová. Na iniciativě se za oněch osm let aktivně podílelo kolem osmi desítek studentů.

Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší už vyžilou. I ta byla před osmi lety dílem platformy GMBproMB.
Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší už vyžilou. I ta byla před osmi lety dílem platformy GMBproMB.
Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší už vyžilou. I ta byla před osmi lety dílem platformy GMBproMB.
Malba na stěně u supermarketu Billa v Moravských Budějovicích nahradila starší už vyžilou. I ta byla před osmi lety dílem platformy GMBproMB.
Aktivity platformy směřují ke zlepšení městského prostoru Moravských Budějovic především pro mládež. Jednou ze starších aktivit bylo například uspořádání Mexiko Cupu v moravskobudějovické lokalitě Mexiko, kde rodiče studentů v mládí sportovali.

Iniciativa GMBproMB, která už dvakrát získala ocenění Skutek roku Kraje Vysočina, pořádá řadu let také adventní trhy v parku u gymnázia. Ten letošní se zde uskuteční 6. prosince.

