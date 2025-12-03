Kněžím už opravený domov v Moravci neslouží, od ledna ho přebere Charita

  13:32
Do 50. let minulého století sahají počátky fungování Charitního domova Moravec na Žďársku. Zařízení do roku 1989 sloužilo jako místo, kam byli internováni kněží a řeholníci vyššího věku. Ti v areálu žili pod státním dohledem. Dnes už službu využívá hlavně běžná veřejnost. Dům proto mění i provozovatele.
Charitní domov Moravec sloužil až do revoluce hlavně kněžím a řeholníkům. Nyní už ale služby tohoto zařízení pro seniory využívá hlavně běžná veřejnost. Mění se proto i jeho provozovatel. | foto: archiv Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Za dobu existence charitního domova se v něm vystřídaly již stovky kněží a mnozí z nich také odpočívají na místním hřbitově. „Po roce 1989 ale kněze a řeholníky z celé republiky postupně vystřídali lidé z okolí – v současné době tam žije už pouze jeden kněz,“ popsala Iva Sobotková z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Právě žďárská Charita bude od 1. ledna příštího roku novým provozovatelem zařízení a naváže tak na stávajícího zřizovatele – Českou katolickou charitu se sídlem v Praze, která provozuje domov již desítky let. „Naším cílem je zajistit kontinuitu poskytované péče a zároveň službu dále rozvíjet. Pro klienty Charitního domova Moravec se nic nemění,“ vyjádřila se Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

V posledních letech se v moraveckém zařízení pro seniory uskutečnila postupná rekonstrukce části prostor. Při péči o klienty jsou tam využívány moderní metody, jako je třeba bazální stimulace nebo biografická péče.

V závěru života senioři mohou využít rovněž paliativní péči. Domov disponuje kapacitou 83 lůžek v jednoa dvoulůžkových pokojích. Je rozdělený na tři samostatné bezbariérové budovy, které jsou opatřeny lůžkovými výtahy

