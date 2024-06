Vojáci na brodském letišti lákali zájemce do armády i mezi aktivní zálohy

Na čtvrteční akci dorazily tisíce návštěvníků. Celodenní program na tamním letišti se soustředil především na nábor zájemců o vstup do armády, a to jak mezi profesionální vojáky, tak do řad aktivních záložníků, nebo o nástup na některou z tuzemských vojenských škol.

„Akce je cílená především na občany v oblastech, kde nejsou vojenské posádky. Loni byla podobná akce v Náchodě, letos je zde a příští rok bude zase v jiném kraji,“ přiblížila mluvčí akce a také mluvčí vojenské policie Kateřina Mlýnková.

V rámci akce Modré nebe se konaly i ukázky práce výsadkářů, záchranářů, hasičů či třeba pracovníků Vězeňské služby, kteří předváděli, jak by mohl vypadat jejich zásah v případě útoků střelců na eskortovanou chráněnou osobu.

Starosta se přihlásil do aktivních záloh

Na letiště přijel své kolegy podpořit také velitel vzdušných sil Petr Čepelka, objevil se i havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal, který aktivní zálohy dlouhodobě podporuje a na letišti se do nich také sám přihlásil.

Všechny výše jmenované resorty předváděly v areálu svou techniku. V provozu byl například radar, u jednotlivých prezentací vojáci ukazovali používané zbraňové systémy, vozidla či třeba rychlopalné ruční zbraně. Předvedly se také jednotlivé vojenské školy.

„Je naším cílem mít do roku 2030 celkem 30 tisíc vojáků z povolání, do toho stavu chybí necelé tři tisíce lidí. Podobně není zatím naplněn cílový stav počtu příslušníků aktivních záloh, kterých by mělo být deset tisíc. Zájem mají především motivovaní aktivní čtyřicátníci, kteří se chtějí podílet na zajišťování bezpečnostní situace,“ řekl jeden z náborářů rekrutačního střediska Krajského vojenského velitelství Vysočina, který nechtěl zveřejnit své jméno.

„Práce u armády je zajímavá i pro vzdělané lidi, protože armáda se velice modernizuje, například v oblasti letectva, takže se tam lze setkat a pracovat s nejmodernější technikou,“ dodal náborář.

Podmínkou je trestní bezúhonnost

U stánku byl jedním ze zájemců osmačtyřicetiletý učitel. Ptal se na možnost uplatnění v rámci aktivních záloh. „Vede mne k tomu jakési vlastenecké cítění, pocit sounáležitosti, odpovědnosti. Asi bych se necítil na bojovníka nebo výsadkáře, ale mohl bych se uplatnit třeba v rámci zdravotnické pomoci,“ uvažoval muž.

Zájemce o vstup do armády musí mít minimální věk 18 let, být alespoň vyučen, mít trestní bezúhonnost a projít zdravotními a psychologickými testy. Pak se dostává do užšího výběru.

„Zájemce o profesionální dráhu u armády pošleme na personální oddělení, zájemce o aktivní zálohy putuje na své krajské vojenské velitelství a v rámci aktivních záloh pak primárně působí pod tímto svým velitelstvím,“ podotkl zmíněný náborář. První informaci zájemcům podá například internetová stránka doarmady.cz.