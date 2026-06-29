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Modernizace trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem pokračuje

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  8:46
Správa železnic bude dál pokračovat v modernizaci trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem. Letos dokončí úsek mezi Pohledem a Přibyslaví, a naopak zahájila práce v úseku mezi Žďárem nad Sázavou a Sázavou.

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A ve výhledu jsou i další úseky. Na ten mezi Brodem a Pohledem už je známý projektant.

Bez čtyř rovných sta milionů korun bude stát projektantská činnost na poslední zmíněný úsek. Dokumentaci zpracuje společnost Sagasta, která uspěla s nejnižší cenovou nabídkou.

Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. (25. června 2026)
Pro cestující se chystá moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem. Nynější stav? Zastávka je na náspu a obě nástupiště jsou obtížně přístupná. (25. června 2026)
Správa železnic bude dál pokračovat v modernizaci trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem. (25. června 2026)
Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. (25. června 2026)
7 fotografií

„Projekt zahrnuje obnovu kolejí, mostních objektů, trolejového vedení a zabezpečovacího zařízení. Celý úsek bude navíc připravený na zavedení ETCS,“ uvedl mluvčí Správy železnic David Kabele.

Mezi Pohledem a Brodem nechá správce železnice opravit úsek o délce přibližně pěti kilometrů. Nepůjde o celý od stanice ke stanici. V Brodě bude končit těsně před železničním tunelem, nejdelším na Vysočině. Modernizace kolejí v něm proběhne zvlášť a později.

Práce budou navazovat na to, co se už několik let děje dál po trati směrem na Žďár. Obnoven a vyměněn bude kolejový spodek i svršek u obou kolejí včetně všech mostů a dalších objektů na trati. V podstatě se celá dvoukolejná trať bude stavět celá znovu. Dimenzována bude až na rychlost 160 kilometrů v hodině.

Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. „Cestující v ní budou moci využívat moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem,“ konstatoval Kabele.

Začíná oprava další části trati z Brodu na Žďár. Komplikace čekají cestující i řidiče

Zatím ale není jasné, jak konkrétně to projektanti budou řešit. Zastávka je na náspu a obě nástupiště jsou poměrně obtížně přístupná. Chybí zde jakýkoliv podchod či přechod přes koleje. Správně by se na protější nástupiště měli cestující dostávat podjezdem pro automobily, který je více než 200 metrů od zastávky.

„Není to tu úplně jednoduché. Je potřeba se vyškrábat trochu do stráně, na násep. A pokud lidé jedou vlakem směrem na Žďár, vím, že normálně přeskáčou koleje na protější nástupiště. Moc bezpečné to není, ale obcházet to, to je půl kilometru navíc,“ popisuje pan Vladimír, který kousek od zastávky pracuje a vlakem občas dojíždí.

Rovněž není jasné ani to, jak výrazně se cestujících modernizace úseku dotkne. Předpokládá se, že se bude jezdit omezenou rychlostí po jedné koleji a druhá bude v dlouhodobé výluce. Stejně tak tomu nyní je mezi Pohledem a Přibyslaví. Vlaky tak nabírají jen drobné zpoždění v řádu minut.

Celkové náklady jsou 1,6 miliardy korun

Rozhodnuto dosud není ani o konkrétním termínu rekonstrukce. „Stavební práce by měly proběhnout na přelomu tohoto a příštího desetiletí, potrvají dva roky,“ pravil mluvčí Kabele.

Teoreticky by tak práce mohly začít za tři roky. Celkové náklady se odhadují na 1,6 miliardy korun.

Na trať z Havlíčkova Brodu do Brna se Správa železnic v posledních letech více zaměřila. Momentálně se dokončuje modernizace úseku mezi Pohledem a Přibyslaví, v jejímž rámci se obnovovala a opravovala obě nádraží. Stavebníci se úspěšně perou s devíti kilometry dvoukolejné trati a množstvím mostů. Hodnota zakázky se blíží třem miliardám korun.

Modernizace železniční trati zpomalí cesty z Brodu na Brno, začne už letos

Přípravnými pracemi, zejména odstraňováním dřevin, zahájili stavbaři už v březnu modernizaci v úseku mezi Sázavou a Žďárem. Od té doby jezdí vlaky s omezením.

„Úplné přerušení provozu se zavedením náhradní autobusové dopravy se pak plánuje po dobu jednoho týdne v červenci,“ oznámila už před časem Nela Eberl Friebová, další z mluvčích Správy železnic.

Obnova trati, její modernizace, navýšení traťové rychlosti a zabezpečení přibližně šesti kilometrů trati spolyká téměř jednu a půl miliardy. Práce mají být hotové koncem příštího roku.

Další úsek – mezi Přibyslaví a Sázavou – je ale zatím s velkým otazníkem. Pochyby před pár měsíci přednesl přibyslavský starosta Martin Kamarád. „Řeší se možné odložení této investice až za rok 2030,“ konstatoval.

Využije stavba cyklostezku?

Město termíny sleduje, do záležitosti je podstatně vtaženo. Jedná se totiž o možnosti využití jeho cyklostezky pro potřeby stavby. Cyklistům by tak byla dvě sezony uzavřena.

Velkou pozornost Správa železnic trati z Kolína přes Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou na Brno věnuje kvůli jejímu významu, byť už není takový, jaký byl před desítkami let. „Je důležitou odklonovou trasou pro hlavní koridor z jižní Moravy do Prahy přes Českou Třebovou a Pardubice,“ řekl Kabele.

Rekonstrukce trati promění Přibyslav v zelené město, přibudou tisíce dřevin

Konkrétně úsek z Brodu do Žďáru byl prvně zprovozněn už v roce 1898. Původní jednokolejná trať už ale dnes neexistuje, třeba z Přibyslavi do Sázavy po ní vede cyklostezka.

V roce 1953 byl spuštěn provoz na trati nové dvoukolejné. I její řešení ovšem dovoluje nejvýše stokilometrovou rychlost a neodpovídá už soudobým potřebám.

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