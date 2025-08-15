Původní, již notně opotřebovaný mobiliář, bude vyměněn ve dvou etapách.
„Ta první se týká právě bezprostředního okolí kostela, kde přibude v souhrnu čtrnáct odpadkových košů a devatenáct laviček s opěrkami,“ vyčíslil žďárský starosta Martin Mrkos.
Žďár mění další koše a lavičky, letos se dočká exponovaná oblast na Zelené hoře
Druhá etapa se potom vztahuje na širší oblast – čtvrť Žďár nad Sázavou 2. Tam bude vyměněno devět nádob na odpad a devatenáct laviček.
Vše má být hotovo do podzimu letošního roku. „Celkové náklady činí téměř 800 tisíc korun bez daně. Část ale pokryjeme z každoroční dotace od Kraje Vysočina ve výši 300 tisíc,“ připomněl Mrkos.
Pokryjí celý Žďár nad Sázavou
Design mobiliáře je podle radnice jednotný a ladí i s vybavením v dalších částech města. V budoucnu by měly lavičky a odpadkové koše s touto vizáží pokrýt celý Žďár.
„Za loňský rok jsme investovali do obměny mobiliáře bezmála tři miliony korun. Za tuto sumu získalo novou podobu 62 laviček a 85 nádob na odpadky. Konkrétně v centru a širším centru města, dále třeba v části Žďáru nad Sázavou 3,“ informoval starosta.
Lavičky jsou dodávány ve verzi s opěrkami nebo bez nich, odpadkové koše pak ve formě jedné kovové nádoby na směsný odpad či v sadě, kde jsou koše hned tři – tedy i na plasty a papír.