Bombardér jako puma. Modeláři v Jihlavě ukazují své vojenské skvosty

„Celkem je vystaveno 330 modelů. Výběr legend jsme udělali na základě hlasování členů klubu. Je to výběr jednoznačně subjektivní, ale my si za ním stojíme,“ vysvětlil předseda pořádajícího jihlavského Klubu plastikových modelářů Milan Doležal.

Výstava je specifická tím, že se na ní podíleli i modeláři z jiných klubů než jen z jihlavského. „Zpravidla se modeláři totiž nespecializují na jeden typ letadla, ale spíše na určité období či vojsko - německou Luftwaffe, americká letadla z doby vietnamské války či letectvo RAF,“ vysvětlil Doležal.

Nejvíce modelů na výstavě je v měřítku 1:72. Zajímavými exponáty jsou například modely prototypů letadel či takzvaných mistelů, jedné z tajných zbraní německé Luftwaffe.

„Například u Messerschmittu 109 jsou to dvě letadla připevněná na sobě. Byla to soustava skládající se z bombardéru naloženého trhavinou, který byl použit jako velká puma. Nad ním byl řídicí letoun, který dovedl bombardér na cíl a tam ho odhodil jako pumu. Používalo se to například na ničení mostů. Praktické využití bylo jen okrajové, jde spíše o technickou zajímavost,“ popsal Doležal.

Výstava trvá do 8. května. Modelářství vzniklo před druhou světovou válkou ve Velké Británii. Po válce nejvíc zapustilo kořeny v západní Evropě, Japonsku a Československu. Jihlavský klub modelářů pořádá každoročně v březnu a v říjnu soutěžní výstavy. Založen byl v roce 1974, nynější výstava je k jeho 45. výročí.