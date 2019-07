Mladík usnul na poli s hrachem, sekačka ho připravila o části nohou

Technický pracovník města, který se stará o zeleň a úklid obce, se na pole určené ke sklizni na siláž vydal pro hrách. Podle informací iDNES.cz asi tři metry od silnice usnul a následně ho přejela těžká technika používaná na sekání plodin.

„Je to taková velká obluda, sekačka před traktorem, má to i boční ráhno,“ řekl iDNES.cz člověk obeznámený se situací, který si nepřál být jmenován. „Řidič neměl absolutně šanci toho kluka vidět. Je z toho hodně špatný. A není se co divit.“

Příčinu střetu sekačky, kterou řídil zaměstnanec zemědělského družstva Agra Brtnice, s člověkem vyšetřovala policie.

„Kriminalisté byli na místě několik hodin, zkoušeli sedat i do traktoru, aby věděli, co řidič mohl nebo nemohl vidět,“ prozradil zdroj redakce.

„Policisté provedli ohledání, šetření a událost zadokumentovali. V současné době zjišťují veškeré okolnosti, které vedly ke zranění muže. Nešťastnou událost prověřují,“ konstatovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Na místě zasahoval vrtulník Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. „Zraněný muž byl transportován letecky do brněnského traumacentra,“ potvrdila ředitelka záchranářů Vladislava Filová. „Došlo k těžkému, mnohočetnému zranění.“

Podle informací iDNES.cz lékaři zraněnému mladíkovi amputovali jednu nohu nad kolenem a druhou od kotníku dolů. „Později mu prý i tu druhou nohu museli vzít tak jako první. Navíc snad přišel taky o ruku,“ koluje obcí oficiálně nepotvrzená informace.

„Je to veliké neštěstí, těžko se mi o tom hovoří,“ uvedla starostka Brtnice Miroslava Švaříčková. „Jde o mladého kluka, který je hodný, šikovný a pracovitý. Člověk, kterého mají všichni v Brtnici moc rádi. Nám spolupracovníkům je to moc líto. Věříme, že se s tím nějak popere a bude lépe,“ dodala starostka.