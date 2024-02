Mladíci ujeli s odemčeným valníkem. Ztratili náklad a nabourali čtyři auta

Náhodně si vybrali auto, nasedli do něj a vyrazili se projet do ulic Třebíče. Cestou ale ztratili náklad a nabourali další čtyři vozy. Způsobili škodu nejméně za 300 tisíc korun. Dva mladíky ve věku 18 a 19 let, kteří nemají řidičský průkaz, policisté dopadli.