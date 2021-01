Českého otce Mulcahyho ze seriálu M*A*S*H přivedl do Jihlavy spolužák

Hlasem Miroslava Nohýnka mluví třeba v seriálu M*A*S*H chápavý vojenský duchovní, otec Francis Mulcahy (William Christopher).

Nohýnek se ve svém krátkém životě stihl věnovat různým odvětvím divadelní, filmové a televizní práce. Byl kromě jiného vyhledávaným dabérem. Jeho hlasem mluví třeba v seriálu M*A*S*H chápavý vojenský duchovní, otec Francis Mulcahy.

Před filmovou kamerou se Nohýnek poprvé objevil začátkem šedesátých let. Například si zahrál ve filmu Spadla z měsíce. Důležitou roli sehrál hned od začátku v černobílé detektivce Strach, v níž měl hlavní roli majora Kalaše Rudolf Hrušínský.



Zahrál si i s Jaroslavem Marvanem v seriálu Hříšní lidé města pražského. Celkem dostal ve filmu a televizi kolem sedmdesáti rolí. Naposledy v komedii Byl jednou jeden polda a jejím pokračování.

Silný herecký ročník

V Jihlavě jej obsadil spolužák z DAMU Michael Junášek do Stendhalovy Kartouzy parmské. Mimochodem, tehdy v mládí během studií byla jejich spolužačkou též kromě jiných Iva Janžurová. A o jejich hereckém ročníku byly natočeny dva dokumenty nazvané Dvanáct a Po čtyřiceti letech.

V roce 1994 stále ještě v provizorním působišti Divadla Na Kopečku Nohýnek režíroval v Jihlavě Pobřeží autora Edwarda Albeeho.

„Strašně rád vzpomínám na tuto práci s Miroslavem Nohýnkem,“ řekl po letech herec Miroslav Večerka, který dnes působí v kladenském divadle a hraje v různých seriálech. V jihlavském nastudování Pobřeží si zahrál s Hanou Červinkovou, Alenou Hrdinkovou a Zdeňkem Dryšlem.

Miroslav Nohýnek se narodil v Praze v roce 1941. S divadlem začínal jako ochotník. Na střední škole studoval elektrotechniku, poté už šel na zmíněnou DAMU. Po studiích hrál v Ostravě, následně přestoupil do pražského Divadla S. K. Neumanna, dnešního Divadla pod Palmovkou. Tam strávil třicet let jako herec a režisér. Zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 56 let v roce 1997.