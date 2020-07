Ve Větrném Jeníkově věří, že už se jich lidé odjinud nebudou bát

Celkem testy odhalily onemocnění u dvaceti lidí. Měli lehký a někteří středně těžký průběh nemoci.

Jeníkovští sice musí i nadále nosit roušky do obchodů, autobusů a držet si mezi sebou odstup, ale toto nařízení platí pro celé území Jihlavska. Situace v Jeníkově se podle hygieniků již uklidnila. Podle starostky Martiny Lisové většině dotčených lidí postupně končí karanténa či nemoc samotná a vracejí se k běžnému životu.

„Otevřel se již i kulturní dům, stánek se zmrzlinou, před kostelem i před obchodem už vídám víc lidí. Doufám, že se nás už lidé nebudou bát a budou k nám jezdit,“ zmínila starostka Martina Lisová.

Někteří dodavatelé odmítli vozit zboží do prodejny

Jak však obyvatelé přiznávají, z posledních čtrnácti dnů se budou jen těžko vzpamatovávat. Byla povinnost nosit roušky, do obchodu mohli vždy jen dva lidé, děti nesměly na tábory, některé provozovny zavřely a lidé z domů raději nevycházeli. V Jeníkově bylo najednou jako po vymření.

Jako nejhorší období za čtvrt století svého podnikání hodnotí tento čas majitel obchodu s potravinami Jiří Vácha starší. Tržby mu klesly o osmdesát procent. Zboží, které objednal, propadala doba spotřeby, protože si přišlo nakoupit jenom minimum lidí.

„První týden tu bylo úplně mrtvo. Druhý týden se to malinko zvedlo. A už v pondělí, kdy mimořádná opatření zrušili, byl znát větší počet nakupujících. Stále k nám ale nejezdí obyvatelé z obcí v okruhu deseti kilometrů, kteří u nás dříve běžně nakupovali,“ říká Vácha. Od srpna věří v obrat k normálu.

Nejvíc ho ale mrzí chování některých velkých dodavatelů, kteří obchod odmítali zásobovat a do městyse kvůli koronaviru nechtěli zajíždět.

„Některé dodavatelské firmy nás považují asi za plesnivé lidi. Odmítají nás zavážet zbožím. Došlo to tak daleko, že mi řekli, že když chci zboží, ať si pro to dojedu sám,“ líčí nepříjemné zkušenosti.

„Teď se ukázalo ve své nahotě, jak někteří lidé dokážou pomoci ve složité situaci. Pro velké bohaté firmy jsme jen jedna malá bezvýznamná prodejna,“ posteskl si.

Přitom právě on s kolegy přišli s nápadem, že jeníkovským obyvatelům, kteří museli zůstat v karanténě nebo byli nemocní covidem-19, dováželi nákupy s potravinami.

„A to každý druhý den. Využilo to asi deset rodin. Necháme jim nákup u branky, zazvoníme a jdeme pryč. Vedeme kvůli tomu dvojí účetnictví. Zaplatí nám, až budou zdraví,“ popisuje Jiří Vácha a děkuje lidem, kteří obchodu i v této době zůstali věrní.

Pekárna otevře v srpnu

Prozatím uzavřená je vyhlášená jeníkovská Pekárna u Dolejších. První pečivo z její provozovny si lidé koupí až 3. srpna.

„Dali jsme si čtyřtýdenní pauzu. Na poslední týden v červenci jsme stejně měli naplánovanou celozávodní dovolenou a už jsme to nechtěli měnit,“ vysvětluje majitel pekárny Libor Martinů.

I když nikdo ze zaměstnanců pekárny nebyl nemocný ani v karanténě a nenařídili to ani hygienici, rozhodli se majitelé provozovnu uzavřít.

„Bylo to po konzultaci s obchodníky, kteří nám říkali, že by si pečivo z Jeníkova stejně nikdo nekoupil. Ta panika, která vypukla po oznámení koronaviru v Jeníkově, byla strašná. I teď se nás lidé straní. Ještě včera moji manželku její známá raději obloukem obešla,“ líčí.

Ztrátu, která pekárně vznikla, vyčíslil majitel Martinů odhadem na půl milionu korun.

Opět zpřístupní zámek

Od soboty bude znovu zpřístupněna i výstava spolku letecké historie, která je umístěná na zámku ve Větrném Jeníkově. Její vernisáž byla jenom několik dní před vyhlášením mimořádných opatření.

„Až do konce prázdnin pak bude mít otevřeno od čtvrtka do neděle vždy od 9 do 17 hodin. Návštěvníci uvidí průřez životem českých letců u RAF. A to od jejich výcviku, útěky do zahraničí až po působení u letectva,“ uvedl předseda spolku Zdeněk Sadecký.

Co se v Jeníkově ani přes poslední týdny nezastavilo, byly investiční akce. Tou nejvýznamnější je síťování 26 stavebních parcel.

„Jsem ráda, že pracovníci firem se nás nezalekli a neodmítli nás,“ poznamenala starostka Lisová. A vyjmenovala i další projekty, které v Jeníkově chystají v nejbližší době. Například oživení zámeckého parku nebo po pěti letech snažení výstavba nového multifunkčního hřiště s dotací.