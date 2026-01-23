V kamionu na D1 se ukrývalo osm migrantů, našli je mezi paletami s autodíly

Turecký kamion si celníci vytipovali ve čtvrtek nad ránem na dálničním úseku nedaleko Jihlavy. Vozidlo svedli do areálu celního úřadu k důkladné prohlídce.
„Nejprve prověřili řidiče kamionu a vyžádali si od něj doklady k přepravovanému zboží. Podle jím předložené dokumentace měl muž převážel autodíly z Turecka do Nizozemska,“ řekla Lada Temňáková z Celní správy České republiky.
Nákladní prostor byl podle ní zajištěn tureckou celní plombou a vše se zdálo být na první pohled v pořádku. Celníci ovšem následně plombu odstranili, aby mohli porovnat naložené zboží s údaji v průvodních dokladech.
„V přední části návěsu se skutečně nacházely palety se zbožím, ale za nimi se pod dekami ukrývalo několik osob,“ uvedla Temňáková.
Celníci z kamionu vyvedli osm nelegálních běženců. Tři z nich pocházeli z Afganistánu, dva z Maroka, jeden z Libanonu, jeden z Palestiny a jeden z Turecka.
„Vzhledem k tomu, že Celní správa ČR není kompetentní k problematice nelegální migrace, přivolali celníci hlídku cizinecké police, která následně běžence převzala k dalšímu řízení,“ dodala Temňáková.
Kamion zůstal odstavený v areálu celního úřadu a turecký řidič je v cele předběžného zadržení.