Řidič slyšel podezřelé bouchání, v návěsu na nábytku vezl pět migrantů

Právě sedmapadesátiletý Gruzínec cizince ve svém kamionu ve středu po půlnoci odhalil. Při bezpečnostní pauze na parkovišti na 96. kilometru dálnice z návěsu zaslechl podezřelé bouchání. Měl obavu, že si z východní Evropy veze černé pasažéry. Své podezření oznámil obsluze čerpací stanice, ta na místo zavolala policisty.

Návěs kamionu byl zaplombovaný, proto museli vypomoci celníci. Ti po otevření návěsu zjistili, že je až po strop zarovnaný nábytkem. A na něm se ukrývalo pět osob. „Nebyly schopny předložit žádné osobní doklady,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Do vozu se pětice mužů ve věku od dvaceti do sedmačtyřiceti let dostala po rozřezání plachty na stropě návěsu. Muži poté, co se nasoukali dovnitř, plachtu opět zalepili. Do kamionu se dostali údajně v Rumunsku, chtěli se dostat do Francie nebo Itálie.

„Prověřením v příslušných databázích policie zjistili, že se jedná o tři státní příslušníky Indie, jednoho státního příslušníka Pákistánu a jednoho státního příslušníka státu Srí Lanka,“ doplnila policejní mluvčí.

Po výslechu bylo se všemi pěti muži zahájeno správní řízení. Z České republiky by měli být vyhoštěni. Do té doby stráví čas v zařízení pro zajištěné cizince v Balkové na Plzeňsku.

Policisté vyzvali k podání vysvětlení také sedmapadesátiletého řidiče z Gruzie. „Je podezřelý z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení,“ dodala Dana Čírtková.