Havlíčkův Brod změní trasování MHD, přibudou i tři oboustranné zastávky

Vzniknou v ní tři nové zastávky, obsluhovány mají být od poloviny prosince. Havlíčkobrodští radní už vybrali zhotovitele stavebních úprav. Zatím ještě běží lhůty pro podání případných námitek. Pokud ale vše půjde dobře, začne budování tří párů nových zastávek v srpnu před koncem letních prázdnin.

Dokončeny by měly být do poloviny listopadu. Všechny tři oboustranné zastávky vzniknou v Ledečské ulici. Každá se přitom bude jmenovat jinak, podle ulic a sídliště v bezprostředním sousedství. Od toho je možné si odvodit, kde budou umístěny. Směrem od centra k Perknovu to budou Nerudova, Králíčkova a Spálená stráň.

„Pro tři zastávky vzniknou zálivy, ve třech zbývajících případech ale bude autobus muset kvůli nedostatku místa zastavovat v jízdním pruhu,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Řidiči mohou očekávat zdržení

První zastávka poblíž odbočky do Nerudovy ulice má sloužit nejen pro obyvatele zdejších bytovek, ale také pro uživatele a návštěvníky sportovní haly a přilehlých sportovišť. Doplněn zde bude chodník směrem k hale.

Právě zde budou autobusy zastavovat v obou směrech ve vozovce. Zejména při cestě z centra na Perknov to může přinášet ostatním řidičům zdržení, obvykle tu jezdí vozy za sebou v koloně od světelné křižovatky s Masarykovou ulicí.

„Policie s takovým návrhem souhlasila. Nebude to zas taková brzda, jak se mnozí řidiči obávají,“ oponuje Beneš. „Povolení k tomu máme,“ dodává i Václav Lacina, ředitel technických služeb, jež MHD v Brodě provozují.

Zastávka Králíčkova bude umístěna u kruhového objezdu pod sídlištěm Rozkoš. Ve směru od centra bude před objezdem vybudován záliv, pro směr opačný bude z druhé strany kruhového objezdu autobus zastavovat v jízdním pruhu. Také zde přibude úsek nového chodníku.

Třetí pár zastávek bude umístěn, jak už jejich název napovídá, pod sídlištěm Spálená stráň, konkrétně těsně u odbočky k čistírně odpadních vod. Zde by měly být vybudovány zálivy na obou stranách, stojící autobusy by tu provoz blokovat neměly. Ani zde nebude chybět napojení na síť chodníků.

Podle představ vedení města mají být nové zastávky vizuálně hodně podobné těm stávajícím. Budou obsahovat prosklený přístřešek s lavičkou, s největší pravděpodobností ovšem bez bočnic. Chybět nebude stojan s označením a vylepeným jízdním řádem.

Jedna ze stávajících linek se přesune

Zřízení nové trasy a nových zastávek ovšem nepřinese zřízení nové linky. Do Ledečské ulice se pouze jedna ze stávajících přesune.

„Do Perknova jezdí linky 1, 2 a od jedničky odloučená linka 11. Jednu z nich pouze přetrasujeme z Rozkošské do Ledečské ulice,“ potvrdil Lacina.

V praxi by to mělo vypadat tak, že jedna z linek, které dosud z Masarykovy ulice odbočují do Havlíčkovy a dále jedou kolem nemocnice a psychiatrické léčebny, odbočí z Masarykovy do Ledečské o křižovatku dál a do Perknova dojedou „spodem“ podél řeky. Linka tak bude jezdit oběma směry – jak z centra do Perknova, tak z Perknova do centra. Obyvatelé této okrajové části města si tedy budou moci vybrat, kterou linku zvolit.

„O tuto trasu je ze strany obyvatel Ledečské ulice zájem dlouhodobý, žádají ji. Navíc vzniklo nové sídliště Rozkoš a domky se staví i směrem k řece, odkud je to na nejbližší zastávku příliš daleko,“ obhajuje rozšíření tras Václav Lacina.

„Možnosti města a potřeby jeho obyvatel se posouvají, a proto je třeba posunout i městskou dopravu. Rostou nová sídliště na Spálené stráni, Slunečním vrchu i na Rozkoši. Nějaké změny potřeba jsou,“ souhlasil už dříve se začleněním Ledečské ulice do sítě linek vedoucí MHD Lubomír Hepner.

Stavebně by zastávky měly být dokončeny do 15. listopadu. S jejich běžným provozem se počítá od platnosti nových jízdních řádů. K jejich úpravám každoročně dochází v polovině prosince.