Opravy jihlavských silnic omezí i MHD, některé spoje budou mít zpoždění

Nejzávažnější dopad bude mít pokračující oprava ulice Romana Havelky, kde se bude pokládat asfalt. Opravovat se bude ale i ulice Polenská a Dvořákova.„A uzavřena bude o víkendu 14. a 15. října také křižovatka u Jipocaru,“ doplnil Daněk.

Pocítí to cestující na linkách G, H, 2 a 12. Tyto spoje zajíždějí na sever Jihlavy a do průmyslové zóny. Jezdit budou po náhradních trasách a některé zastávky nebudou vozy vůbec obsluhovat. Očekávat lze také zpoždění oproti jízdnímu řádu. Na omezení je třeba se připravit od 7. do 15. října.

Hned o nadcházejícím víkendu, kdy začnou dělníci připravovat ulici Romana Havelky k asfaltování, lze čekat zpoždění linek G, H, 2 a 12. To bude pokračovat i celý příští týden.

O víkendu také řidiči MHD nebudou obsluhovat zastávku Polenská kvůli pracím na silnici. Spoje linky 4 pojedou přes hlavní nádraží a Havlíčkovu ulici. Pozor by si měli dát také cestující linky F. Kvůli částečné uzavírce ulice Dvořákova ve směru na Polikliniku budou vozy vynechávat zastávky Ke Skalce a Seifertova.

Výluka postihne Kaufland a Královský Vršek

Vážné narušení provozu pak lze čekat ve čtvrtek 12. října. Od 9 hodin začne úplná výluka obsluhy zastávky Kaufland a zastávky na sídlišti Královský Vršek u linek G, H, 2 a 12. Vozy MHD budou v obou směrech jezdit po objížďce, která povede ulicí Havlíčkova a Jiřího z Poděbrad, kde budou i náhradní zastávky.

„Zejména v odpolední dopravní špičce se nepodaří dodržovat jízdní řád. Spoje budou jezdit podle dispečerského řízení,“ uvedl mluvčí Daněk.

Další omezení je naplánované o víkendu 14. a 15. října, kdy se uzavře zmíněná křižovatka u Jipocaru. Spoje budou končit v Červeném Kříži a nebudou k firmě Jipocar zajíždět.