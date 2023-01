Jihlava chystá další trasy pro trolejbusy, jejich provoz je levnější

V únoru Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) uvede do ostrého provozu nově vybudovanou 5,7 kilometru dlouhou trolejovou trasu na Bedřichov, která stála 134 milionů korun bez DPH. Podle Karla Trojana z městského odboru dopravy to je nejdelší souvislá trolejbusová trať v ČR postavená nejméně za poslední dvě desetiletí.

Další nové trasy pod trolejovým vedením by v krajském městě Vysočiny výhledově měly přibýt do roku 2028 či 2029. „Nebudou to už tak dlouhé úseky jako v případě trasy na Bedřichov. Bude se jednat o jednotky kilometrů. Jsou to ale důležitá propojení na strategických místech uvnitř města, která ještě nejsou vyřešena,“ dodal radní David Beke (ODS).

Na rozšiřování trolejových tratí by chtělo město využít evropských dotačních programů.

Obslouží budoucí centrální dopravní terminál

Záměrem je podle primátora Ryšky například vybudovat novou trolejovou trať, která by obsloužila plánovaný projekt výstavby Centrálního dopravního terminálu u městského vlakového nádraží.

Tento trolejový úsek by se podle Ryšky měl vybudovat jako první z nově zamýšlených trolejových tras. V první fázi by se mělo jednat o necelých 200 metrů dlouhou spojku z kruhového objezdu na Havlíčkově ulici k městskému nádraží. Vzniknout by měl během dvou let 2024 a 2025.

V dalších etapách by trolejová trasa měla odtud pokračovat dál na Jiráskovu ulici a Hamerníkovu ulici až k nemocnici. Realizaci této části odhaduje primátor na již zmíněné roky 2028 a 2029.

Nového trolejového vedení by se v budoucnu měli dočkat také obyvatelé na Žižkově ulici. Konkrétně v části od stavební školy směrem k čerpací stanici u hřbitova. Trolejové vedení by se podle Bekeho mělo dotknout také Hradební ulice.

Troleje by podle plánu měly stát rovněž v části sídliště U Hřbitova a vést by měly od Seifertovy ulice podél ústředního hřbitova směrem k budově vodárenské společnosti. „Je to jedno ze sídlišť, kde je vzdálenost k zastávkám MHD příliš dlouhá,“ upozornil radní Beke.

S rozšířením trolejí souhlasí i opozice

S rozšířením trolejbusové dopravy nemá problém ani opozice. „Čím víc bude rozšiřována městská hromadná doprava a čím víc bude ze strany lidí využívána, tím lépe,“ konstatoval zastupitel Daniel Škarka (PiFo).

Přestože cena elektrické energie v posledních měsících výrazně rostla, podle primátora je elektrický pohon, na který trolejbusy jezdí, stále úspornější než CNG nebo nafta. „Jeden kilometr pod dráty vychází o tři koruny levněji než autobus na zemní plyn či naftu. Tím, že jsme udělali novou trolejovou trasu, tak šetříme,“ poznamenal primátor Ryška.

Jak připomněl předseda představenstva Dopravního podniku Radim Rovner, cenu elektrické energie nakupují na spotovém trhu. „Kupříkladu jeden kilometr jízdy autobusem na naftu vyjde na 13 korun, na stlačený zemní plyn na 13,70 korun a v případě trolejbusu to je 9,50 korun,“ spočítal.

U autobusů pak chce dopravní podnik ve druhé polovině roku začít využívat také bioplyn.

Podíl autobusové dopravy se postupně snižuje

Se zprovozněním nové trolejové trasy na Bedřichov se navýší podíl trolejbusové dopravy nad tou autobusovou. „Pro letošní rok máme v plánu, že ujedeme jeden milion kilometrů v autobusové trakci včetně náhradní dopravy a 1,8 milionu kilometrů v elektrické trakci. Pro srovnání, před dvěma lety to bylo obráceně. Najeli jsme 1,2 milionu kilometrů v elektrice a 1,6 milionu kilometrů v autobusech,“ podotkl Rovner.

Aktuálně má DPMJ ve svém vozovém parku 49 autobusů a 39 trolejbusů. „V průběhu první poloviny letošního roku obměníme šest vozů. Přijde šest nových parciálních trolejbusů. Pro rok 2025 budeme tendrovat celkem 15 vozů ze dvou evropských projektů. Z toho bude devět parciálních trolejbusů a šest standardních trolejbusů. Letošní nákup vychází na 11,9 milionu korun za vůz,“ představil plány Rovner.

Trolejbusy v Jihlavě jezdí od roku 1948.