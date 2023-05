Brod uvažuje o zrušení zastávky MHD na Výšině, lidé se mohou vyjádřit v anketě

Pro řidiče MHD je průjezd sídlištěm Výšina jedním z nejkomplikovanějších míst na jejich trase. Mezi panelovými domy se protahují ulicí Na Spravedlnosti. Ta je však úzká, často v ní prostor ještě zmenšují špatně zaparkovaná auta. Vrcholem jsou pak odbočení do ulic Na Výšině a Pražská, kam se dlouhé vozidlo sotva stočí.

„Autobusy se tu musí složitě vyhýbat a manévrovat. Občas s cestujícími i couvají. Pokud se stane, že jedou dva spoje proti sobě, řidiči se musí vysílačkami domlouvat, kdo bude mít přednost,“ popisuje havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová.

Sídliště čím dál víc trpí pod tíhou osobních aut. Ta přibývají, míst pro parkování je ale málo. Když se v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století budovalo, nikdo s takovým nárůstem automobilové dopravy nepočítal. Vozy nyní stojí nejen všude, kde se dá, ale i v místech, kde by stát neměly.

To je hlavní důvod, proč vedení města o zrušení zastávky Výšina začalo uvažovat. Spoje MHD by v tom případě na sídliště vůbec nezajížděly, projely by přímo Pražskou ulicí.

Další zastávka je jen 250 metrů daleko

„V ulici Na Spravedlnosti bychom tím získali klidovou zónu a více parkovacích míst při zjednosměrnění dopravy a zavedení šikmého parkování k chodníku,“ uvádí Rothbauerová.

K úvahám o zrušení průjezdu autobusů sídlištěm pak dodává ještě jeden důležitý fakt. Na spodním i vrchním konci Pražské ulice autobusové zastávky jsou. K té s názvem Penny market je to od zastávky Výšina jen 250 metrů.

Problematiku radnice popsala na svých webových stránkách. Součástí příspěvku je i anketa, v níž mohou lidé hlasovat pro zrušení, nebo zachování zastávky. „Není to ale pro radu města nikterak závazné, není to referendum. Bude to jeden z podkladů pro další jednání a finální rozhodování,“ upozorňuje místostarostka.

Anketa vyvolala mezi obyvateli Brodu velkou a rychlou odezvu. Spuštěna byla koncem minulého týdne. Za šest dní v ní hlasovalo téměř pět stovek lidí, přičemž zatím procentuální většina v poměru 51 ku 49 se vyjádřila pro zachování zastávky Výšina.

Po prázdninách radnice uspořádá besedu

Mnoho z obyvatel se k problematice vyjádřila i na facebookovém profilu města, kde radnice spustila k tématu diskusi. A názory se velice různí. „Starší lidé by ze zrušení rozhodně radost neměli. Ale zrušení by podle mě bylo dobré, alespoň by se tam nemusely autobusy vymotávat mezi špatně parkujícími auty,“ vyjádřil se například Petr Šorfík.

„Nebylo by lepší začít řešit nedostatek parkovacích míst v této lokalitě vybudováním velkokapacitního parkoviště? Zrušení zastávek to opravdu nevyřeší,“ domnívá se Michaela Marečková.

„Je to jedno z několika míst ve městě, kde je zastávka v atraktivní pozici pro cestující. To si přece nezaslouží takhle primitivní řešení jako její zrušení,“ napsal Petr Vozáb.

Že je současná zastávka ve vhodnější pozici, nezastírá ani radnice. Sama mezi argumenty pro zachování zastávky zmiňuje kratší docházkovou vzdálenost pro obyvatele sídliště a komfortnější obsluhu. Zvláště pro starší občany a obyvatele domova pro seniory i domu s pečovatelskou službou, které v zadní části sídliště stojí, by to bylo výhodnější.

Anketa bude přístupná do poloviny června. Přes léto chce radnice záležitost probrat s odborníky.

„Po prázdninách uspořádáme veřejnou besedu, kde záležitost prodiskutujeme s obyvateli. Pokud bychom se ke změně odhodlali, vešla by s největší pravděpodobností v platnost s novými jízdními řády na začátku prosince,“ nastínila Marie Rothbauerová.