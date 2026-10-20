Rozsáhlá obnova vozového parku MHD v Jihlavě. Nové trolejbusy jezdí i bez trolejí

Jihlavskými ulicemi už jezdí tři nové parciální trolejbusy a brzy se k nim přidá dalších šest. První trojici dopravní podnik v minulém týdnu převzal od výrobce. „Jakmile projdou přejímkou a zvládnou bez chyby všechny provozní zkoušky, mohou vyjet do ulic s cestujícími,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
Parciální trolejbusy mají kromě klasického napájení z trolejového vedení také baterie. „Díky nim mohou jezdit i v místech bez trolejí, což dopravnímu podniku umožňuje pružněji plánovat trasy nebo reagovat na výluky,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku Radim Rovner.
Podle jeho slov tím letošní obnova nekončí. Ještě do konce října do Jihlavy dorazí dalších šest klasických trolejbusů bez baterií. Vozový park už doplnily také tři autobusy a koncem roku se přidá i jeden zájezdový autobus. Podnik také pořídil novou opravárenskou plošinu určenou k údržbě trolejového vedení.
Pro dopravce jde o mimořádně velkou investici. Jen jeden parciální trolejbus stojí asi 15,5 milionu korun. „Rozsah obnovy nejlépe ukazuje výhled na příští rok. V jihlavské MHD bude jezdit celkem 25 nových vozů, tedy přibližně polovina vozidel, která jsou v jeden den nasazena do provozu,“ konstatoval Daněk.