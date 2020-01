Autobusový dědeček vozil cestující čtvrt století, teď jde karosa do aukce

Karosa B 732 byla vůbec první autobusem, který technické služby v Havlíčkově Brodě pořídily, když od počátku roku 1996 přebíraly městskou hromadnou dopravu. Od té doby denně objížděl město na pravidelných linkách. Jezdil až do loňského podzimu.



„Má najeto 600 tisíc kilometrů. Ale vše po městě a říká se, že v tom případě je třeba nájezd vynásobit dvěma,“ říká vedoucí havlíčkobrodské MHD Lubomír Hepner.

Technické služby se o autobus po celou dobu příkladně staraly. Vůz má stále ještě původní šestiválcový motor s výkonem 174 kilowatt i pětistupňovou manuální převodovku. Před devíti lety podstoupil středně velkou opravu, při níž dostal novou střechu a mechanici vyvařili karoserii.

Bez větších problémů karosa sloužila do konce loňského října. Jezdila na objížďkové lince číslo 6 do Termesiv. „Chlubíme se tím, že všechny naše linky obsluhují nízkopodlažní vozy. To tato karosa není. Ale objížďkové linky se tento slib netýkal, tak jsme ho tu mohli používat,“ vysvětlil Hepner.

Hůř se řídila, ale na údržbu byla karosa mnohem jednodušší

Oproti novým vozům je stará karosa vyloženě pradědeček. Vývoj autobusů v posledním čtvrtstoletí notně pokročil. Dnešní vozy už jsou úplně jiné, pro řidiče i pro cestující nesrovnatelně pohodlnější.

„Karosa v porovnání s nimi rozhodně komfortní není. Vůz se hůř ovládal, nemá automat ani klimatizaci, daleko horší je v ní topení. Má jen 31 sedadel, většina míst je ke stání,“ vyjmenovává Hepner.

Na druhou stranu si ale pochvaluje její spolehlivost i levný provoz. „A hlavně, pokud se na ní něco pokazilo, daly se sehnat vcelku levně náhradní díly a naši mechanici byli schopni si opravu udělat sami,“ dodal šéf brodské MHD.

Téměř čtvrt století denního provozu je ale i na dosud spolehlivý autobus moc. Brodské karosy postupně nahradily vozy značek Irisbus a Iveco. Nejstarší provozuschopný autobus tak technické služby nyní prodávají.

Zájem mohou mít menší dopravci, muzea i východní země

„Nabízíme ho k prodeji v elektronické aukci, kterou pro nás zajišťuje smluvní partner. Vyvolávací cena se odvíjí od znaleckého posudku, který jsme si nechali vypracovat,“ prozradil ředitel technických služeb Karel Milichovský.

Posudek cenu vozu ohodnotil na 42 800 korun s DPH. „Předpokládám, že by se prodejní cena mohla přihazováním vyšplhat na dvojnásobek. Vůz je ve velice slušném stavu, jakýmsi bonusem je pak jeho historie a fakt, že byl posledním svého druhu v běžném provozu,“ odhaduje Hepner. Zájemci aukci najdou na webových stránkách veacom.cz.

Kde by mohla nakonec havlíčkobrodská karosa skončit, se Milichovský ani Hepner neodvážili tipovat. Možné je, že bude i nadále sloužit na kratších trasách do padesáti kilometrů u některého ze soukromých dopravců.

„Mohl by třeba vozit děti do bazénu, pozůstalé na pohřby nebo cestující Českých drah při výlukách na železnici,“ domnívá se Lubomír Hepner.

Může ale také skončit v rukách sběratele či v muzeu. A vyloučeno dokonce není ani to, že by mohl dál pracovat v městské dopravě v některé ze zemí na východ od České republiky.