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Brod pořádá pro děti komentované jízdy MHD. Zájem výrazně předčil očekávání

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  8:34
Autobus městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě

Autobus městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod

Autobus městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě
Autobus městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě
Autobus městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě
Autobus městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě
5 fotografií
Nevšední atrakci pro své školy připravil Havlíčkův Brod. Od pondělka pro jejich žáky pořádá komentované jízdy městskou hromadnou dopravou. Technické služby, jež MHD provozují, kvůli tomu zřídily zvláštní linku. O jízdy je extrémní zájem. Za více než týden se autobusy takto sveze více než pět stovek žáků.

Ojedinělou akci město spustilo ke dvěma kulatým výročím. O víkendu budou vrcholit oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, k tomu si připomíná 30 let od doby, kdy si městskou hromadnou dopravu začal Brod zajišťovat sám prostřednictvím svých Technických služeb. Termín jízd zároveň navazuje na takzvaný Evropský týden mobility.

„Cílem komentovaných jízd je primárně ukázat malým dětem, jak důležitá je hromadná doprava pro život ve městě. Během cesty jsou pro žáky připravená zábavná fakta,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal. Děti se dozví například to, že řidič městského autobusu ročně osmkrát objede Zemi.

Některé školy nám daly pozitivní zpětnou vazbu už v červnu, kdy jsme poslali první informace. Nyní na začátku září se některé nahlásily prakticky obratem, a měli jsme dokonce v rámci škol i třídy na čekací listině.

Marie Rothbauerovámístostarostka Havlíčkova Brodu

„Když jsme jízdy plánovali, řekli jsme si, že bude skvělé doplnit ještě informace z historie města. Autobus tak cíleně projede kolem zásadních míst. Třeba po provizorním mostě přes Sázavu, který je pravděpodobně nedaleko původního historického brodu,“ doplnil Stejskal.

Jako první si včera jízdu užily děti ze Základní školy Konečná. Autobus s polepy významných osobností města pro ně v devět hodin přijel na zastávku Žižkov II. Okružní cesta trvala necelou hodinu. V celou už vůz nakládal další třídy.

Školy po nabídce skočily okamžitě a bez váhání

Podobná akce se v Brodě koná vůbec poprvé. „Každá základní škola dostala přidělený jeden den, kdy mohou žáci v čase od devíti do 14 hodin poznávat své město. Při registracích měly cíleně přednost ty třídy, kde probíhá v letošním školním roce dopravní výchova,“ přiblížila mluvčí radnice Jana Vránová.

V Havlíčkově Brodě budou od středy jezdit městské autobusy (na snímku jeden z vozů na Havlíčkově náměstí) pro všechny cestující zcela zdarma. Radnice tímto nečekaným krokem reaguje na demolici a stavbu nového mostu v Masarykově ulici a snaží se ulevit dopravě ve městě.
Od středy mohou lidé do autobusů havlíčkobrodské MHD nastupovat všemi dveřmi bez omezení. Opatření souvisí s bezplatným provozem linkového systému po dobu uzavírky klíčového mostu přes Sázavu. Autobusy navíc budou moci využívat provizorní most.
Autobus městské hromadné dopravy v Havlíčkově Brodě. Od středy se jimi lidé budou vozit po dobu čtrnácti měsíců zdarma. Radní chtějí opatřením zmírnit dopravní komplikace spojené s demolicí mostu na hlavním průtahu.
Karosa B 732 byla vůbec prvním autobusem, který havlíčkobrodské technické služby před čtvrt stoletím pořídily. Snímek z roku 2015 zachycuje vůz na konečné na dopravním terminálu.
5 fotografií

Zájem ze strany škol byl skutečně enormní. Kvůli tomu radnice přidala dva dny komentovaných jízd navíc, a to v pondělí a v úterý příští týden. Tyto dny jsou vyčleněny pro školy z konce pořadníku a pro soukromé školy. Do akce se zapojila i škola speciální.

„Máme obrovskou radost z reakcí na rozeslanou nabídku. Některé školy nám daly pozitivní zpětnou vazbu už v červnu, kdy jsme poslali první informace. Nyní na začátku září se některé nahlásily prakticky obratem, a měli jsme dokonce v rámci škol i třídy na čekací listině,“ konstatovala místostarostka Marie Rothbauerová. Zúčastnit jízd by se mělo celkem přes 500 dětí.

Vítězové pojedou do muzea ve Vysokém Mýtě

Pro žáky město navíc připravilo soutěž o lákavou cenu. Na závěr komentovaných jízd děti vyplňují krátký testík. Ukáže se, jaký při jízdě dávaly pozor. „Ze správně vyplněných testů vylosujeme výherce, který získá pro svou třídu školní výlet do Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, a to včetně dopravy,“ řekla Rothbauerová.

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Pro Havlíčkův Brod a jeho městskou dopravu je to symbolické místo. „Právě zde je vystaven jeden z prvních autobusů značky Karosa, který v Havlíčkově Brodě zajišťoval pod taktovkou Technických služeb hromadnou dopravu v začátcích,“ zmínila místostarostka.

Stejný výlet město dopřeje i starším dětem, které se vzhledem ke kapacitě do speciální komentované linky nedostanou. Stačí k tomu vyhrát výtvarnou či literární soutěž na téma Co vyprávěl po prázdninách autobus MHD.

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