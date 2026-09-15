Ojedinělou akci město spustilo ke dvěma kulatým výročím. O víkendu budou vrcholit oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě, k tomu si připomíná 30 let od doby, kdy si městskou hromadnou dopravu začal Brod zajišťovat sám prostřednictvím svých Technických služeb. Termín jízd zároveň navazuje na takzvaný Evropský týden mobility.
„Cílem komentovaných jízd je primárně ukázat malým dětem, jak důležitá je hromadná doprava pro život ve městě. Během cesty jsou pro žáky připravená zábavná fakta,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal. Děti se dozví například to, že řidič městského autobusu ročně osmkrát objede Zemi.
Některé školy nám daly pozitivní zpětnou vazbu už v červnu, kdy jsme poslali první informace. Nyní na začátku září se některé nahlásily prakticky obratem, a měli jsme dokonce v rámci škol i třídy na čekací listině.
Marie Rothbauerovámístostarostka Havlíčkova Brodu
„Když jsme jízdy plánovali, řekli jsme si, že bude skvělé doplnit ještě informace z historie města. Autobus tak cíleně projede kolem zásadních míst. Třeba po provizorním mostě přes Sázavu, který je pravděpodobně nedaleko původního historického brodu,“ doplnil Stejskal.
Jako první si včera jízdu užily děti ze Základní školy Konečná. Autobus s polepy významných osobností města pro ně v devět hodin přijel na zastávku Žižkov II. Okružní cesta trvala necelou hodinu. V celou už vůz nakládal další třídy.
Školy po nabídce skočily okamžitě a bez váhání
Podobná akce se v Brodě koná vůbec poprvé. „Každá základní škola dostala přidělený jeden den, kdy mohou žáci v čase od devíti do 14 hodin poznávat své město. Při registracích měly cíleně přednost ty třídy, kde probíhá v letošním školním roce dopravní výchova,“ přiblížila mluvčí radnice Jana Vránová.
Zájem ze strany škol byl skutečně enormní. Kvůli tomu radnice přidala dva dny komentovaných jízd navíc, a to v pondělí a v úterý příští týden. Tyto dny jsou vyčleněny pro školy z konce pořadníku a pro soukromé školy. Do akce se zapojila i škola speciální.
„Máme obrovskou radost z reakcí na rozeslanou nabídku. Některé školy nám daly pozitivní zpětnou vazbu už v červnu, kdy jsme poslali první informace. Nyní na začátku září se některé nahlásily prakticky obratem, a měli jsme dokonce v rámci škol i třídy na čekací listině,“ konstatovala místostarostka Marie Rothbauerová. Zúčastnit jízd by se mělo celkem přes 500 dětí.
Vítězové pojedou do muzea ve Vysokém Mýtě
Pro žáky město navíc připravilo soutěž o lákavou cenu. Na závěr komentovaných jízd děti vyplňují krátký testík. Ukáže se, jaký při jízdě dávaly pozor. „Ze správně vyplněných testů vylosujeme výherce, který získá pro svou třídu školní výlet do Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě, a to včetně dopravy,“ řekla Rothbauerová.
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Pro Havlíčkův Brod a jeho městskou dopravu je to symbolické místo. „Právě zde je vystaven jeden z prvních autobusů značky Karosa, který v Havlíčkově Brodě zajišťoval pod taktovkou Technických služeb hromadnou dopravu v začátcích,“ zmínila místostarostka.
Stejný výlet město dopřeje i starším dětem, které se vzhledem ke kapacitě do speciální komentované linky nedostanou. Stačí k tomu vyhrát výtvarnou či literární soutěž na téma Co vyprávěl po prázdninách autobus MHD.