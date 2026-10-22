Znělku letošního ročníku natočila Naomi Kawase. „Znělka je apelem proti válce,“ sdělil na tiskové konferenci před zahájením festivalu jeho ředitel a spoluzakladatel Marek Hovorka.
Cenu za přínos světové kinematografii převezmou hned dvě umělkyně: česká dokumentaristka Helena Třeštíková a americko-vietnamská filmařka Trinh T. Minh-ha.
Festival letos chystá i benefiční aukci – na portálu Aukro bude dražit díla umělce Františka Skály, sochaře Krištofa Kintery, dále práce Bohdana Holomíčka či Jiřího Davida.
Třicátý ročník festivalu letos uvede 106 filmů ve světové premiéře, dále si zde osmadvacet filmů odbude svou mezinárodní a osm filmů evropskou premiéru.
Praktické informace
„Kdyby mi někdo v roce 1997 řekl, že za třicet let bude festival jedním z klíčových evropských dokumentárních festivalů, že bude trvat deset dnů paralelně v sedmi kinosálech, bude jej doprovázet Inspirační fórum plné výrazných osobností a bude mít vlastní mezinárodní industry program (sekci filmových profesionálů – pozn. aut.), těžko bych věřil,“ uvedl ředitel festivalu Marek Hovorka. „Po třiceti letech vidím, že je to možné díky několika tisícům lidí, kteří k příběhu festivalu přispěli. Je podobně jako film kolektivním dílem,“ dodal Hovorka.
Třicáté výročí si organizátoři připomenou několika nenápadnými momenty. Jeden se uskuteční o první festivalové sobotě 24. října v podobě hodinového setkání osobností a členů štábu, kteří za třicet let festivalem prošli. „Máme na tuto oslavu nachystaný celkem velký dort, který by měl vyjít na 120 porcí,“ řekl Hovorka.
Datum není zvoleno náhodně: právě v ten den před třiceti lety totiž začal první festivalový ročník v roce 1997. Dalším pohledem na začátky bude ve druhý festivalový pátek třeba opékání špekáčků a setkání u ohniště u kina Dukla, kde festival vznikl. Tam proběhne také neformální komunitní oslava s účastí režiséra a hudebníka Jana Foukala a jeho kolegů.
Milion párů očí
Za třicet let festival vydal podle Hovorky více než 100 tisíc akreditací, jeho filmy vidělo milion lidí. „Jedna z připomínek těch třiceti let letos bude i v tom, že budeme během festivalu letos uvádět všechny jeho historické znělky,“ pověděl Hovorka.
V rámci přehlídky se uskuteční mimořádná projekce více než dvouhodinového časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové o Báře Basikové v úplné verzi.
Jeden blok bude věnován filmům této režisérky, které natočila ještě pod dívčím příjmením Böhmová. Uvedeny budou filmy Jak se nedělají lidé aneb Reportáž o továrně na umělé panny z roku 1970, snímek Živá voda z roku 1972, který zachycuje obyvatele Dolních Kralovic, které zaplavuje vznikající vodní nádrž Želivka, pak film Cikánský svátek v Sadské (1972) o životě olašských Romů a Atrakción (1974) s tématem života jihočeské artistické rodiny, sourozenců Šmídových.
|
Festival dokumentů v Jihlavě. Inspirační fórum se zaměří na mapy, humor i korupci
Jedním z hostům festivalu bude režisér Viktor Kossakovsky, který zde uvede dva filmy. „Jedním z nich je Holy Wood Dust, který byl před měsícem uveden na festivalu v Benátkách,“ řekl Hovorka.
Zahajovací film Návrat do neznámé země zachycuje choreografa Jiřího Kyliána během tvorby s tanečnicí a jeho partnerkou Sabine Kupferberg. Film se odehrává výhradně na ostrově Terschelling v severním Nizozemí.
Každý moment je potřeba prožít
„Je tam ideální krajina pro duši Jiřího Kyliána, který se ve svém díle dlouhodobě zabývá otázkou života a jeho konečnosti. Chtěla jsem, aby poselstvím filmu byla naděje i ve smyslu, jak říká Jiří Kylián a Sabine Kupferberg, že bychom měli každý moment života a každý jeho pohyb naplno prožít a uvědomit si, kde a jak žijeme a že stále žijeme a dýcháme,“ řekla režisérka Malířová Špátová.
|
Oscar v krabici na kuřata. Jak čeští producenti se svým filmem dobyli svět
Festival nachystal také překvapení v podobě projekce předem divákům neznámých filmů.
„Chceme s diváky hrát tuto hru na překvapení, do jaké míry jsme ochotni jít do kina na něco, o čem předem nic nevíme, přičemž často nás očekávání ovlivňují. Prozradím jen to, že určitě půjde o filmovou událost roku, a i proto jsme zvolili projekce ve velkém sále a atraktivních časech,“ řekl Hovorka. Tajený film měl premiéru v New Yorku. Projekce budou 24. a 31. října od 21.30 hodin.
V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou zúčastnit audioprocházky Jihlavou a současně festivalovým městem.
„Audioprocházka je i cestou k domácímu jihlavskému obyvatelstvu, kdy na jedenácti zastávkách na 2,2kilometrové trase propojujeme informace se zajímavými fakty o těch místech a jejich propojení s festivalem. Jednou zastávkou je i kino Dukla. Začínáme ve Stříbrném domě, druhou zastávkou je červený buk u kostela svatého Jakuba. Cestou bude účastníky provázet poezie básníků Vysočiny,“ řekla Andrea Slováková, dramaturgyně přehlídky.