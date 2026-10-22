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Festival dokumentů bude v Jihlavě už potřicáté. Snímek o Basikové ukáže v plné verzi

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  7:50
Ředitel a spoluzakladatel jihlavského festivalu dokumentárních filmů Marek...

Ředitel a spoluzakladatel jihlavského festivalu dokumentárních filmů Marek Hovorka. (21. října 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Čas mezinárodního festivalu filmových dokumentů je zde. Začíná už 23. října....
Andrea Slováková, dokumentaristka. (21. října 2026)
Ředitel a spoluzakladatel jihlavského festivalu dokumentárních filmů Marek...
Třicátý ročník festivalu letos uvede 106 filmů ve světové premiéře. (21. října...
7 fotografií
Více než 350 filmů letos přichystali pořadatelé jubilejního třicátého ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, který začíná 23. října a potrvá do 1. listopadu. Festival zahájí evropská premiéra filmu Návrat do neznámé země od Olgy Malířové Špátové.

Znělku letošního ročníku natočila Naomi Kawase. „Znělka je apelem proti válce,“ sdělil na tiskové konferenci před zahájením festivalu jeho ředitel a spoluzakladatel Marek Hovorka.

Cenu za přínos světové kinematografii převezmou hned dvě umělkyně: česká dokumentaristka Helena Třeštíková a americko-vietnamská filmařka Trinh T. Minh-ha.

Festival letos chystá i benefiční aukci – na portálu Aukro bude dražit díla umělce Františka Skály, sochaře Krištofa Kintery, dále práce Bohdana Holomíčka či Jiřího Davida.

Ředitel a spoluzakladatel jihlavského festivalu dokumentárních filmů Marek Hovorka. (21. října 2026)
Čas mezinárodního festivalu filmových dokumentů je zde. Začíná už 23. října. (21. října 2026)
Andrea Slováková, dokumentaristka. (21. října 2026)
Ředitel a spoluzakladatel jihlavského festivalu dokumentárních filmů Marek Hovorka. (21. října 2026)
7 fotografií

Třicátý ročník festivalu letos uvede 106 filmů ve světové premiéře, dále si zde osmadvacet filmů odbude svou mezinárodní a osm filmů evropskou premiéru.

Praktické informace

  • Projekce pro seniory
    Jsou označené písmenem (s), senioři mají přednostní vstup.
  • Projekce pro rodiče v doprovodu dětí
    Jsou označeny symbolem ležaté osmičky a určeny rodičům s malými dětmi. Během projekce není v sále úplná tma, ale jen šero, takže se děti mohou volně pohybovat nebo si hrát s tichými hračkami.
  • Big talks
    Nová diskusní řada, v níž se představí velké osobnosti ve velkém sále (celkem čtyři vystoupení): filozofka a spisovatelka Lea Ypi, klimatický výzkumník a komik Matt Winning, politická teoretička Camila Vergara, politolog Samuel Bagg i archeolog David Wengrow.
  • Inspirační fóra
    Letos se od pondělí do středy zaměří na vzdělávání, dětství a technologii.
  • Projekce bez rezervací
    Na tyto projekce se nelze rezervovat, lze pouze využít speciální vstupenky zakoupené v infopointu na Masarykově náměstí.

„Kdyby mi někdo v roce 1997 řekl, že za třicet let bude festival jedním z klíčových evropských dokumentárních festivalů, že bude trvat deset dnů paralelně v sedmi kinosálech, bude jej doprovázet Inspirační fórum plné výrazných osobností a bude mít vlastní mezinárodní industry program (sekci filmových profesionálů – pozn. aut.), těžko bych věřil,“ uvedl ředitel festivalu Marek Hovorka. „Po třiceti letech vidím, že je to možné díky několika tisícům lidí, kteří k příběhu festivalu přispěli. Je podobně jako film kolektivním dílem,“ dodal Hovorka.

Třicáté výročí si organizátoři připomenou několika nenápadnými momenty. Jeden se uskuteční o první festivalové sobotě 24. října v podobě hodinového setkání osobností a členů štábu, kteří za třicet let festivalem prošli. „Máme na tuto oslavu nachystaný celkem velký dort, který by měl vyjít na 120 porcí,“ řekl Hovorka.

Datum není zvoleno náhodně: právě v ten den před třiceti lety totiž začal první festivalový ročník v roce 1997. Dalším pohledem na začátky bude ve druhý festivalový pátek třeba opékání špekáčků a setkání u ohniště u kina Dukla, kde festival vznikl. Tam proběhne také neformální komunitní oslava s účastí režiséra a hudebníka Jana Foukala a jeho kolegů.

Milion párů očí

Za třicet let festival vydal podle Hovorky více než 100 tisíc akreditací, jeho filmy vidělo milion lidí. „Jedna z připomínek těch třiceti let letos bude i v tom, že budeme během festivalu letos uvádět všechny jeho historické znělky,“ pověděl Hovorka.

V rámci přehlídky se uskuteční mimořádná projekce více než dvouhodinového časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové o Báře Basikové v úplné verzi.

Jeden blok bude věnován filmům této režisérky, které natočila ještě pod dívčím příjmením Böhmová. Uvedeny budou filmy Jak se nedělají lidé aneb Reportáž o továrně na umělé panny z roku 1970, snímek Živá voda z roku 1972, který zachycuje obyvatele Dolních Kralovic, které zaplavuje vznikající vodní nádrž Želivka, pak film Cikánský svátek v Sadské (1972) o životě olašských Romů a Atrakción (1974) s tématem života jihočeské artistické rodiny, sourozenců Šmídových.

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Jedním z hostům festivalu bude režisér Viktor Kossakovsky, který zde uvede dva filmy. „Jedním z nich je Holy Wood Dust, který byl před měsícem uveden na festivalu v Benátkách,“ řekl Hovorka.

Zahajovací film Návrat do neznámé země zachycuje choreografa Jiřího Kyliána během tvorby s tanečnicí a jeho partnerkou Sabine Kupferberg. Film se odehrává výhradně na ostrově Terschelling v severním Nizozemí.

Každý moment je potřeba prožít

„Je tam ideální krajina pro duši Jiřího Kyliána, který se ve svém díle dlouhodobě zabývá otázkou života a jeho konečnosti. Chtěla jsem, aby poselstvím filmu byla naděje i ve smyslu, jak říká Jiří Kylián a Sabine Kupferberg, že bychom měli každý moment života a každý jeho pohyb naplno prožít a uvědomit si, kde a jak žijeme a že stále žijeme a dýcháme,“ řekla režisérka Malířová Špátová.

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Festival nachystal také překvapení v podobě projekce předem divákům neznámých filmů.

„Chceme s diváky hrát tuto hru na překvapení, do jaké míry jsme ochotni jít do kina na něco, o čem předem nic nevíme, přičemž často nás očekávání ovlivňují. Prozradím jen to, že určitě půjde o filmovou událost roku, a i proto jsme zvolili projekce ve velkém sále a atraktivních časech,“ řekl Hovorka. Tajený film měl premiéru v New Yorku. Projekce budou 24. a 31. října od 21.30 hodin.

V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou zúčastnit audioprocházky Jihlavou a současně festivalovým městem.

„Audioprocházka je i cestou k domácímu jihlavskému obyvatelstvu, kdy na jedenácti zastávkách na 2,2kilometrové trase propojujeme informace se zajímavými fakty o těch místech a jejich propojení s festivalem. Jednou zastávkou je i kino Dukla. Začínáme ve Stříbrném domě, druhou zastávkou je červený buk u kostela svatého Jakuba. Cestou bude účastníky provázet poezie básníků Vysočiny,“ řekla Andrea Slováková, dramaturgyně přehlídky.

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