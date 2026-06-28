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Dokumentární film zažívá renesanci, tvrdí šéf mezinárodního festivalu MFDF

Jan Salichov
  10:25
Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek...

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka představil plakát, který bude poutat letošní jubilejní 30. ročník této akce. Ta se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. (23. června 2026) | foto: ČTK

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek...
Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek...
Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek...
Producenti dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi Alžběta Karásková a...
6 fotografií
Mezinárodní festival dokumentů letos nabídne 30. ročník. Ředitel MFDF Ji.hlava Marek Hovorka vysvětluje, proč se z komorní studentské akce postupně stala světová přehlídka, kam se jezdí nejen za filmy, ale hlavně za lidmi.

Když 24. října 1997 skupina tehdejších jihlavských gymnazistů poprvé otevřela dveře kina Dukla pro filmový festival, nikdo z nich netušil, že zakládají instituci, která změní tvář dokumentárního filmu v celém Česku.

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka vzpomíná na cestu plnou technologických revolucí, finančních výzev i mezigeneračních proměn.

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka představil plakát, který bude poutat letošní jubilejní 30. ročník této akce. Ta se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. (23. června 2026)
Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka představil plakát, který bude poutat letošní jubilejní 30. ročník této akce. Ta se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. (23. června 2026)
Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka společně s producenty oscarového dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi představil plakát, který bude poutat letošní jubilejní 30. ročník této akce. Ta se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. (23. června 2026)
Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka představil plakát, který bude poutat letošní jubilejní 30. ročník této akce. Ta se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. (23. června 2026)
6 fotografií

„Ji.hlava už není jen náš festival, je to mezinárodní uzel, kde se potkává svět,“ říká Hovorka před letošním jubilejním 30. ročníkem.

Pane řediteli, když se dnes zastavíte před kinem Dukla, kde to všechno před 29 lety začalo, co cítíte?
Úctu k těm všem, kteří festival za ty roky pomáhali spoluutvářet. Tehdy jsme byli studenti, měli jsme velké sny, ale minimální zkušenosti. Internet byl v plenkách, smartphony neexistovaly, telefonovali jsme z pevných linek. Všechno byla taková velká improvizace. Dnes, když se na to dívám zpětně, si uvědomuji, jak obrovský kus cesty jsme urazili. Ji.hlava není jen festival, je to živý organismus. I když letos slavíme 30. ročník, fakticky je to 29 let od vzniku. Třicetileté výročí budeme slavit až za rok.

Festivalem jste prošli od dob, kdy dokumentární film byl „těžké téma“ pro pár nadšenců, až do dnešní doby. Jak moc se toho změnilo?
Dokumentární film prožívá obrovskou renesanci. Dnešní dokument je v podstatě skoro hraný film, akorát se vším tím, co přináší realita. Je syrový, pravdivý a emocionální. Richard Leacock, britský dokumentarista, kdysi snil o tom, že kamera bude jako pero – dostupná každému. To se díky smartphonům vyplnilo. Dnes se každý z nás může podílet na zachycení reality. A my v Jihlavě tento trend jen zrcadlíme a dáváme mu prostor.

Jihlava je pro mnohé diváky festivalem, který se „nedá stihnout“. Před lety jste přidali dny a prodloužili trvání. Byla to správná cesta?
Jednoznačně. V roce 2019 jsme byli na hraně. Lidé přijeli, chtěli vidět filmy, ale kvůli velkému zájmu se nedostali do kina, což vedlo k frustraci. Desetidenní formát nám umožnil filmy reprízovat a divákům se více rozprostřít v čase. Pro nás to byla nutnost, zvláště po covidové éře, kdy se celá společnost musela znovu učit vracet do kin. Dnes, když sečteme návštěvnost v sálech a online publikum, oslovujeme přes 110 tisíc diváků. To je číslo, o kterém se nám před lety ani nezdálo.

S tím souvisí i velký posun do digitálního prostoru. Je online sledování filmů pro festival konkurencí, nebo spíše spásou?
Vnímáme to jako cestu, jak přežít náročná období a udržet komunitu diváků. Je neuvěřitelné, že se dostáváme na číslo 110 tisíc diváků. Pro nás je to i cesta, jak větší množství filmů dostat k publiku, které sem přijede, ale i jak oslovit nové lidi, kteří třeba v danou chvíli na festival přijet nemohou. Ta online cesta nám umožňuje překonat bariéry, ať už geografické nebo časové. Lidé se mohou rozprostřít v čase, mohou využít ubytovací kapacity delší dobu, pokud jsou tady, a ti, co jsou doma, jsou díky online verzi stále součástí naší jihlavské komunity.

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Není to ale ochuzení prožitku, když člověk sedí doma u obrazovky místo v zaplněném sále?
Samozřejmě, sdílený zážitek v kině je nenahraditelný. Ale digitální prostor nám otevírá dveře k lidem, kteří by se k dokumentárnímu filmu jinak vůbec nedostali. Je vidět, že když člověk jednou překoná tu nálepku, za kterou si představuje možná nějaký „učebnicový“ dokument, a zkusí si nás pustit, zjistí, že mu to mluví přímo z duše.

Letos přicházíte s ambiciózní sekcí „Filmy, které změnily svět“. Proč zrovna toto téma?
Častokrát se nás lidé ptají, jestli umění může změnit svět. My jsme se rozhodli hledat filmy, které to prokazatelně dokázaly. Neřešili jsme změnu názoru, hledali jsme reálné dopady. Případy, kdy díky filmu člověk dostal propuštění z vězení, kdy vláda začala investovat do chudého regionu, protože se bála jeho mediálního obrazu nebo kdy se změnily zákony a pracovní podmínky v továrnách. Pro nás bylo důležité, aby to nebyly ideologické filmy, hledali jsme filmy, které stojí na straně obyčejných lidí a ukazují, že jejich situaci lze změnit.

Finanční stabilita festivalu byla v posledních letech tématem. Jak těžké je dnes tak velkou akci udržet?
Neprojíždíme snadným obdobím. Krácení financování nás nutilo k mnoha ústupkům. Podařilo se nám ale přitáhnout generálního partnera, společnost spojenou s Janem Bártou. Ten ve svých filantropických aktivitách sleduje proměnu společnosti, takže s radostí přivítal, že jsme letošní festival zarámovali právě touto sekcí.

Co dalšího na návštěvníky letos čeká?
Chceme festival udělat více osobní. Vyzvali jsme návštěvníky, aby nám posílali své oblíbené fotografie z festivalu, a také jsme oslovili filmaře, aby nám poslali pohlednici. Pohlednice jsou symbolický dárek pro festival, chceme je posbírat z různých koutů Evropy, možná i světa, a vystavit je, abychom viděli, čí různé stopy prošly historií jihlavského festivalu. A samozřejmě plánujeme velkou narozeninovou oslavu 24. října poblíž kina Dukla, kde postavíme velký stůl jako symbol setkávání. Pro ty, co nebudou moci přijet první víkend, máme v pátek 30. října připravenou afterparty.

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Plánujete také takzvaný „audio-walk“. O co jde?
Rádi bychom rozšířili nabídku zvukových procházek městem, které už dnes můžete poslouchat přes Bránu Jihlavy. Připravujeme novou cestu festivalovým městem a historií festivalu, která návštěvníky provede důležitými místy, kde se potkávaly klíčové osobnosti. Chceme, aby lidé vnímali město jako součást příběhu.

Máte ještě nějakou novinku k letošnímu ročníku?
Tradičně představujeme výběr 30 dokumentárních knih. Je to tradice a těší nás, že tento typ literatury, který jde napříč různými žánry, si získal mnohem větší pozornost za těch posledních pět let. Autoři a autorky těchto knih už jsou bráni vážně i v jiných literárních cenách. To nás těší, ale nezmění to naši radost z toho hledat ty nejlepší dokumentární knihy.

Jak vnímáte pozici Ji.hlavy v mezinárodním kontextu po těch třiceti letech?
Dlouho jsme měli pocit, že nás v zahraničí berou vážněji než doma, že tam lépe četli naši dramaturgii. Dnes už je to srovnané a Ji.hlava je respektovaným uzlem v evropském kontextu. I když neprocházíme zrovna snadným obdobím, věřím, že právě takové akce mají v dnešním světě svůj nezastupitelný smysl.

Závěrem: co pro vás osobně znamená „setkávání“, o kterém tolik mluvíte?
Je to to nejdůležitější. Že je to místo, kde se potkáváme s lidmi, se kterými se třeba normálně ani nepotkáme – z různých koutů světa, krajů naší země. Ta atmosféra, vytržení z reality a vzájemné setkávání, to je to, co návštěvníci v Jihlavě zažívají. A to je to, co nás žene dál.

KRIMI

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