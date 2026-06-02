Autor zažil trochu stresu. Sgrafita musel vyrýt, než ve vedru zaschla omítka

Autor:
  8:43
Novou originální výzdobu získala jedna z dominant centra Žďáru nad Sázavou. Na budově bývalého městského úřadu v horní části náměstí přibyla velkoformátová sgrafita, jež připomínají místního rodáka, typografa Methoda Kalába. Tvorba díla ale byla pro tým výtvarníka Josefa Zlamala i lehce stresující.

„Začali jsme ve středu zednickou prací, tedy ‚nahozením‘ omítky. Ještě tentýž den odpoledne jsme pak zahájili i rozkreslení motivů podle šablon a hned také jejich vyškrabávání,“ vylíčil Josef Zlamal, který se svými kolegy za tvorbou sgrafit na stěně rekonstruované administrativní budovy stojí.

Při vytváření ornamentů do minerální omítky je totiž čas jednou z hlavních veličin. Zatímco s přípravou matric si lze „vyhrát“, samotná akce už musí být rychlá - než omítka zatuhne. „Počasí nás vypeklo, bylo teplo a foukalo, což moc rádi nemáme. Hodně to urychluje zrání omítky. Takže jsme zažili i nějaký ten stres,“ popsal ve čtvrtek, již ale s úsměvem, výtvarník.

Rekonstrukce budovy někdejšího úřadu na žďárském náměstí má být dokončena v srpnu. (28. května 2026)
Výtvarník Josef Zlamal vysvětluje, že při finální části tvorbě sgrafit není času nazbyt. Pracuje se, dokud je omítka takzvaně živá. (28. května 2026)
Vzor, vyškrabaný do minerální omítky, připomíná osobnost místního rodáka, typografa Methoda Kalába. (28. května 2026)
Tvorba sgrafit probíhá speciálními nástroji - různými rydly a škrabadly všech velikostí. (28. května 2026)
Tento týden má zmizet plachta a lešení a lidé uvidí výsledek práce výtvarníka Josefa Zlamala. (28. května 2026)
Sgrafita tvořil se svým týmem do středečního večera, pokračování je pak čekalo hned další den zrána. „Kdyby se ale protáhla práce třeba až do čtvrtečního večera, šlo by to už hodně špatně,“ podotkl Zlamal. Ten také předvedl nástroje, díky nimž plastické vzory vznikají.

„Jsou to různá tvořítka, špachtle a škrabáky, pomocí kterých do živé omítky vytváříme daný reliéf. Některé jsou malé, abychom jimi udělali i drobné linky, ale máme i větší nástroje - ty připomínají zahnuté pirátské háky nebo velké ptačí zobáky,“ přiblížil umělec.

V závěru se fasáda se vzorem ještě očistí speciálním smetáčkem a zbaví se tak prachu. Důležité je dle Zlamala perfektně vysát lešení, aby se při jeho rozebírání dílo neznečistilo.

Ornamenty se plně projeví do dvou týdnů

Motiv na ploše kolem 80 metrů čtverečních by mohli Žďárští v plném rozsahu - bez ochranných plachet a lešení - spatřit už tento týden. K vidění je na stěně budovy ve směru k jídelně Vesna. Tam má na hlavní průtah městem shlížet náčrt siluety Methoda Kalába. Doplní ji motivy z písem, pod nimiž je světově uznávaný typograf podepsán.

Sgrafita jsou vytvořena takzvaně tón v tónu, takže v první fázi nemusí na stěně tolik vyniknout. Zlamal ale ujistil, že během asi dvou týdnů budou ornamenty výraznější.

Celá nemovitost, která dle Kalába ponese i název MethodKa, prochází rekonstrukcí. Ta měla být hotová v květnu. „Jde ale o starou budovu - byla tam spousta ‚zakopaných překvapení‘. Z tohoto důvodu se stavba mírně zpozdí. Termín dokončení je posunutý do půlky srpna,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos.

Objekt je už zateplený, s novými okny i dveřmi, fotovoltaickými panely na střeše a retenční nádrží pod zemí. „Uvnitř se teď dokončují mimo jiné rozvody sítí, pokládky dlažeb nebo sanitární vybavení,“ upřesnil Jan Prokop, vedoucí žďárského odboru strategického rozvoje a investic.

Kanceláře, ordinace i třeba galerijní prostory

Do víceúčelové budovy se v létě opět vrátí firmy, jimž tam město pronajímá kanceláře. V přízemí ale nově přibudou i zubařské ordinace – podle slov starosty již město s několika mladými zubaři o obsazení jedná. V místě někdejší zasedací místnosti a bazaru vzniknou navíc galerijní prostory.

„Ty budou určené hlavně pro takové komerčnější, putovní a déletrvající výstavy většího rozsahu, jako je například hravá věda, Egypt a podobně. Domluvená je tam už třeba výstava Malý princ,“ zmínil Mrkos.

Náklady na rekonstrukci a modernizaci MethodKy činí necelých 100 milionů korun s daní. Desetinu této částky pokryjí ale Žďárští z dotace.

