V centru Žďáru přibude odkaz na jednoho z nejvýznamnějších místních rodáků. Budovu bývalého úřadu na náměstí, kterou radnice pronajímá pro komerční účely, ozvláštní umělecké dílo připomínající Methoda Kalába. Od narození tohoto světoznámého typografa a grafika uplynulo loni rovných 140 let.
Administrativní budova, již teď město za 82 milionů renovuje, ponese po uznávaném odborníkovi i název – MethodKa. „Jedná se o takovou slovní hříčku, která v sobě zahrnuje křestní jméno a část příjmení Methoda Kalába,“ vysvětlil žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že název bude po dokončení rekonstrukce vyveden i přímo na objektu.

Důvod, proč se radnice rozhodla vzdát hold zrovna rodákovi ze své místní části Veselíčko, je podle vedení města jasný. „Byl to významný český – a nebál bych se říct ani světový – typograf, grafik a odborník na knižní úpravy. Patřil k absolutní špičce v oboru,“ zdůvodnil Mrkos.

Method Kaláb (1885 - 1963) byl v typografii světovou špičkou. V rodné vsi mu nyní odhalili vtipnou a originální pamětní desku.
Hlavní reliéfy, připomínající Methoda Kalába, mají okrášlit fasádu ve směru k silnici první třídy a jídelně Vesna.
Takto má vypadat fasáda MethodKy po dokončení. Dekor získají i betonové bočnice u zábradlí.
Ukázka prací Josefa Zlámala, který se ujme realizace reliéfů na budově MethodKy.
Kaláb, který se později oženil s Růženou Vítkovou z Kozlova na Velkomeziříčsku, byl natolik žádaný, že se v roce 1922 stal ředitelem pražské Průmyslové tiskárny. Strojovou sazárnu vybavil monotypy, sázecími stroji umožňujícími sazbu propagačních materiálů i bibliofilských tiskovin.

„Díky Kalábovi bylo také v Londýně přijato do výroby první české typografické písmo pro sázecí stroje, jehož autorem byl Slavoboj Tusar,“ zmínila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová a doplnila, že rodák z Veselíčka byl inspirátorem či podporovatelem vzniku řady písem. Po něm samotném zůstal návrh písma, takzvané antikvy. Bohužel však nedokončený.

Uznávaný odborník za svého života graficky upravil kolem osmi stovek knižních titulů a získal i různá ocenění, například zlatou medaili na Výstavě dekorativních umění v Paříži. Roku 1948 obdržel spolu se svými spolupracovníky také státní cenu za přínos české knize.

Silueta rodáka i jeho písma

Method Kaláb byl rovněž v kontaktu s mnoha známými umělci a tvůrci. „Můžeme zmínit třeba jeho spolupráci s Maxem Švabinským, Josefem Čapkem, Alfonsem Muchou, Josefem Ladou, Cyrilem Boudou či Karlem Svolinským,“ vyjmenoval jen několik jmen Mrkos.

Kalábův odkaz promítnou Žďárští do uměleckého díla na fasádu MethodKy. S ohledem na grafikovo zaměření nepůjde však o dílo sprejované nebo malované, ale o sgrafita, jejichž vytvoření se ujme výtvarník Josef Zlámal.

Žďár promění další budovu v centru, socialistický úřad připomene rodáka

„Motivy budou vyškrábány do minerální omítky a částečně také do betonu,“ upřesnil starosta. Hlavní část ozvláštní budovu ve směru k průtahu městem a jídelně Vesna. Tam bude na centrum shlížet náčrt siluety Methoda Kalába. Doplní ji motivy z „jeho“ písem. „Vzory budou i na betonových bočnicích u zábradlí,“ přiblížila mluvčí.

Autor se do vyškrabávání pustí zřejmě již v únoru či březnu, dovolí-li to počasí. Vznik díla, na nějž město vydalo kolem 350 tisíc korun, by mu měl zabrat asi týden.

„Připomenout Methoda Kalába formou této grafiky přinese hned dva efekty. Jednak výtvarné umění do veřejného prostoru patří – shodlo se na tom ostatně i zastupitelstvo. Každý rok se tedy snažíme do veřejného prostoru nějaké umění dostat,“ řekl Mrkos. Druhý efekt je zviditelnění významné osobnosti, a to jak pro místní, tak pro turisty a návštěvníky Žďáru. Kromě sgrafit a názvu MethodKa počítá radnice i s infopanelem, jenž by rodáka veřejnosti přiblížil.

