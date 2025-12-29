Připouští však, že leckdo z obyvatel i návštěvníků krajského města může mít jiný názor. Obzvláště pokud jde o centrum Jihlavy po setmění.
Je konec roku – advent, Vánoce, blížící se Silvestr... Všude spousta lidí, včetně kapsářů a podobných existencí. Má teď městská policie nejvíc práce? (Rozhovor byl veden několik dní před Vánocemi – pozn. red. )
Já bych to takhle neřekl. Každopádně tohle období je jiné, to ano. Naše činnost se koncem roku více zaměřuje na místa, kde se shromažďují lidé: trhy na náměstí či nákupní centra. Ale jinak dál normálně dohlížíme na bezpečnost v ulicích tak, jako to děláme dnes a denně po celý rok.
Společnost skousne kamery ve veřejném prostoru, ale pokud jde o sledování řidičů, tak na to jsou lidé velmi hákliví.