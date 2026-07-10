Tento týden už vysoutěžený dopravce přímo v terénu zkoušel opakovaně trasu projet, testovalo se i umístění zastávek. Spustit systém chce město do dvou měsíců.
„Dopravce si projel celou plánovanou trasu budoucí městské hromadné dopravy tím největším autobusem, který má k dispozici. Cílem bylo ověřit, že vozidlo bezpečně projede všemi ulicemi, zatáčkami i zastávkami,“ informoval chotěbořský starosta Ondřej Kozub (ODS).
Test se vydařil, autobus se dostal všude. V reálném provozu to navíc bude mít řidič o něco snazší. „V běžném provozu bude MHD zajišťovat menší autobus, který je pro provoz ve městě ideální,“ podotkl Kozub s tím, že velký autobus poslouží pouze jako náhradní vozidlo v případě servisní odstávky nebo poruchy.
Smlouvu s dopravcem už má město uzavřenou. Podepsalo ji už dříve se společností ICOM transport, která zároveň zajišťuje meziměstskou dopravu v regionu. Snáze a hlavně výrazně levněji se tak podaří celý systém spustit a propojit s krajským dopravním systémem Veřejná doprava Vysočiny (VDV).
„Umožní to, aby se lidé cestující z Chotěboře dostali na jednu jízdenku například do Havlíčkova Brodu nebo naopak z různých částí Chotěboře do okolních obcí,“ pravil starosta.
Jedna jízdenka postačí i pro návraty a přestup na MHD až třeba k bydlišti cestujících.
Šestikilometrová trasa
Městskou hromadnou dopravu by v Chotěboři měla zajišťovat jedna linka. „Bude okružní, paprskovitá. Propojí centrum se sídlišti, školami, průmyslovou zónou a třeba i s nádražím,“ už dříve popsal Ondřej Kozub.
Linka by měla jezdit po celý pracovní týden od rána do večera, trasu dlouhou přibližně šest kilometrů s celkem třiatřiceti zastávkami má za den projet až osmadvacetkrát.
Dopravce by měl využít menší vůz pro zhruba dvacítku cestujících. Zastávky budou nejprve koncipovány jako dočasné, v trvalé se změní po zkušební době, kdy si vedení města ověří, že jsou skutečně na správných místech.
Kdy přesně bude provoz MHD spuštěn, zatím není úplně jisté. „Ladíme poslední detaily a během dvou týdnů bychom měli mít o termínu jasno. Bude to ale někdy na sklonku léta, buď na konci srpna, nebo v průběhu září,“ naznačil chotěbořský starosta.
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Do poloviny prázdnin chce ale radnice podrobně informovat o trase, zastávkách, jízdním řádu i ceně jízdného. „Zásadní bude příprava vozů a zejména výbava elektronickým informačním i odbavovacím systémem s napojením na VDV. To ještě pár dnů spolyká,“ dodal Kozub.
Právě kvůli začlenění do VDV vyšlo nakonec zřízení městské hromadné dopravy Chotěboř výrazně levněji, než zněly původní odhady. Ty počítaly s částkou v řádu několika desítek milionů korun. Nakonec zůstaly u zhruba šesti milionů. Město totiž nemuselo investovat do pořízení vlastních autobusů, zajištění zázemí nebo budování svého dopravního podniku.
Objevují se i kritické hlasy
Přesto se najdou lidé, kteří ke zřízení MHD v devítitisícové Chotěboři mají i výhrady. Mezi ně patří například opoziční zastupitel za KSČM Karel Dvořák.
„Fandím každému projektu, který má občanům usnadnit život. Přiznám se ale, že mám jisté pochybnosti, zda je Chotěboř svou velikostí pro klasickou MHD ideální a zda se provoz za vysoutěžených cca 60 korun za kilometr městu finančně vyplatí,“ sdělil prostřednictvím svého komentáře na Facebooku. Vadí mu rovněž, že na testovací jízdy nebyli zastupitelé pozváni. A zamýšlí se nad „náhodou“, která umožní spuštění MHD těsně před konáním komunálních voleb.
A není sám. „Volby se blíží, nesplnitelné se stává skutkem, efektivnost a udržitelnost jde stranou,“ rýpl si do vedení města také třeba Václav Záruba.
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Velká většina obyvatel však spuštění městské hromadné dopravy podporuje. V diskusích dávají najevo svůj zájem, dotazují se na konkrétní vedení trasy i umístění zastávek.
MHD v Chotěboři už jistou tradici má. Určitý druh městské dopravy tu v minulosti fungoval, byť MHD v pravém slova smyslu, jak ji cestující znají z větších měst, to nikdy nebyla. Již v roce 1880 byla doložena formanská doprava na jeden a půl kilometru dlouhé trase mezi náměstím a nádražím.
Jeden autobus v městském provedení po Chotěboři jezdil i v 80. letech 20. století, vyčleněn byl z tehdejšího ČSAD. Spoj mezi zastávkami Chotěboř-restaurace U zámku a Chotěboř-železniční stanice jezdil ještě v roce 1992. Nikdy ale neměl statut klasické MHD. V posledních letech MHD suplují meziměstské linky, které zastavují na několika místech Chotěboře.
Zřídit klasickou MHD v Chotěboři touží dvacet let. Už v roce 2008 k tomu tehdejší vedení města učinilo první kroky. Jenže projekt se pak několikrát zastavil. Na čas ho zbrzdily vysoké náklady, pak období covidu. Určitý čas si vyžádalo i koncesní řízení, které muselo město i Kraj Vysočina podstoupit, aby byla vydána k provozu licence.