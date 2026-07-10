Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chotěboř už brzy spustí MHD, linka bude jezdit v pracovní týden

Autor:
  16:04
Testovací jízda se vydařila, autobus se dostal všude.

Testovací jízda se vydařila, autobus se dostal všude. | foto: MÚ Chotěboř

Testovací jízda se vydařila, autobus se dostal všude.
Městskou hromadnou dopravu by v Chotěboři měla zajišťovat jedna linka.
Městskou hromadnou dopravu by v Chotěboři měla zajišťovat jedna linka.
Městskou hromadnou dopravu by v Chotěboři měla zajišťovat jedna linka.
5 fotografií
V Chotěboři počítají, vlastně již odpočítávají poslední týdny do spuštění tamní městské hromadné dopravy. Ta v klasické podobě v tomto devítitisícovém městě dosud nikdy nebyla.

Tento týden už vysoutěžený dopravce přímo v terénu zkoušel opakovaně trasu projet, testovalo se i umístění zastávek. Spustit systém chce město do dvou měsíců.

„Dopravce si projel celou plánovanou trasu budoucí městské hromadné dopravy tím největším autobusem, který má k dispozici. Cílem bylo ověřit, že vozidlo bezpečně projede všemi ulicemi, zatáčkami i zastávkami,“ informoval chotěbořský starosta Ondřej Kozub (ODS).

Testovací jízda se vydařila, autobus se dostal všude.
Testovací jízda se vydařila, autobus se dostal všude.
Městskou hromadnou dopravu by v Chotěboři měla zajišťovat jedna linka.
Městskou hromadnou dopravu by v Chotěboři měla zajišťovat jedna linka.
5 fotografií

Test se vydařil, autobus se dostal všude. V reálném provozu to navíc bude mít řidič o něco snazší. „V běžném provozu bude MHD zajišťovat menší autobus, který je pro provoz ve městě ideální,“ podotkl Kozub s tím, že velký autobus poslouží pouze jako náhradní vozidlo v případě servisní odstávky nebo poruchy.

Smlouvu s dopravcem už má město uzavřenou. Podepsalo ji už dříve se společností ICOM transport, která zároveň zajišťuje meziměstskou dopravu v regionu. Snáze a hlavně výrazně levněji se tak podaří celý systém spustit a propojit s krajským dopravním systémem Veřejná doprava Vysočiny (VDV).

„Umožní to, aby se lidé cestující z Chotěboře dostali na jednu jízdenku například do Havlíčkova Brodu nebo naopak z různých částí Chotěboře do okolních obcí,“ pravil starosta.

Jedna jízdenka postačí i pro návraty a přestup na MHD až třeba k bydlišti cestujících.

Šestikilometrová trasa

Městskou hromadnou dopravu by v Chotěboři měla zajišťovat jedna linka. „Bude okružní, paprskovitá. Propojí centrum se sídlišti, školami, průmyslovou zónou a třeba i s nádražím,“ už dříve popsal Ondřej Kozub.

Linka by měla jezdit po celý pracovní týden od rána do večera, trasu dlouhou přibližně šest kilometrů s celkem třiatřiceti zastávkami má za den projet až osmadvacetkrát.

Dopravce by měl využít menší vůz pro zhruba dvacítku cestujících. Zastávky budou nejprve koncipovány jako dočasné, v trvalé se změní po zkušební době, kdy si vedení města ověří, že jsou skutečně na správných místech.

Kdy přesně bude provoz MHD spuštěn, zatím není úplně jisté. „Ladíme poslední detaily a během dvou týdnů bychom měli mít o termínu jasno. Bude to ale někdy na sklonku léta, buď na konci srpna, nebo v průběhu září,“ naznačil chotěbořský starosta.

Po dvaceti letech úvah se v Chotěboři rozjede MHD, napojí se na krajský systém

Do poloviny prázdnin chce ale radnice podrobně informovat o trase, zastávkách, jízdním řádu i ceně jízdného. „Zásadní bude příprava vozů a zejména výbava elektronickým informačním i odbavovacím systémem s napojením na VDV. To ještě pár dnů spolyká,“ dodal Kozub.

Právě kvůli začlenění do VDV vyšlo nakonec zřízení městské hromadné dopravy Chotěboř výrazně levněji, než zněly původní odhady. Ty počítaly s částkou v řádu několika desítek milionů korun. Nakonec zůstaly u zhruba šesti milionů. Město totiž nemuselo investovat do pořízení vlastních autobusů, zajištění zázemí nebo budování svého dopravního podniku.

Objevují se i kritické hlasy

Přesto se najdou lidé, kteří ke zřízení MHD v devítitisícové Chotěboři mají i výhrady. Mezi ně patří například opoziční zastupitel za KSČM Karel Dvořák.

„Fandím každému projektu, který má občanům usnadnit život. Přiznám se ale, že mám jisté pochybnosti, zda je Chotěboř svou velikostí pro klasickou MHD ideální a zda se provoz za vysoutěžených cca 60 korun za kilometr městu finančně vyplatí,“ sdělil prostřednictvím svého komentáře na Facebooku. Vadí mu rovněž, že na testovací jízdy nebyli zastupitelé pozváni. A zamýšlí se nad „náhodou“, která umožní spuštění MHD těsně před konáním komunálních voleb.

A není sám. „Volby se blíží, nesplnitelné se stává skutkem, efektivnost a udržitelnost jde stranou,“ rýpl si do vedení města také třeba Václav Záruba.

Chotěboř nechala analyzovat dopravu, překvapily ji vozy z Malty a Izraele

Velká většina obyvatel však spuštění městské hromadné dopravy podporuje. V diskusích dávají najevo svůj zájem, dotazují se na konkrétní vedení trasy i umístění zastávek.

MHD v Chotěboři už jistou tradici má. Určitý druh městské dopravy tu v minulosti fungoval, byť MHD v pravém slova smyslu, jak ji cestující znají z větších měst, to nikdy nebyla. Již v roce 1880 byla doložena formanská doprava na jeden a půl kilometru dlouhé trase mezi náměstím a nádražím.

Jeden autobus v městském provedení po Chotěboři jezdil i v 80. letech 20. století, vyčleněn byl z tehdejšího ČSAD. Spoj mezi zastávkami Chotěboř-restaurace U zámku a Chotěboř-železniční stanice jezdil ještě v roce 1992. Nikdy ale neměl statut klasické MHD. V posledních letech MHD suplují meziměstské linky, které zastavují na několika místech Chotěboře.

Zřídit klasickou MHD v Chotěboři touží dvacet let. Už v roce 2008 k tomu tehdejší vedení města učinilo první kroky. Jenže projekt se pak několikrát zastavil. Na čas ho zbrzdily vysoké náklady, pak období covidu. Určitý čas si vyžádalo i koncesní řízení, které muselo město i Kraj Vysočina podstoupit, aby byla vydána k provozu licence.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vítězná cukrářka: Dělám mini dortíčky, to v kavárnách jen tak neuvidíte

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

Jméno Elišky Hlaváčové si diváci spojí především s úspěchem v televizní soutěži Peče celá země. Nyní svou energii přenesla do Jihlavy, kde pro hotel a kavárnu Savorsky připravila unikátní kolekci...

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)

Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...

Smrtelná nehoda dvou kamionů na pět hodin uzavřela silnici na Havlíčkobrodsku

Tragická dopravní nehoda u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. 3. července 2026)

Dva životy si vyžádal páteční čelní střet dvou nákladních aut na silnici 38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. Vozidla po nehodě začala hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra...

„Jen na ně koukáme, víc není třeba.“ Na Vysočině vznikla rezervace divokých koní

„Jsou vzácní asi jako pandy velké,“ říká o divokých koních Dalibor Dostál,...

Na Vysočině vznikla první rezervace divokých koní. Obecně prospěšná společnost Česká krajina ji vytvořila ve spolupráci s vlastníkem pozemků. Nachází se na více než dvaceti hektarech u Loukova na...

Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik

Premium
Návrh přestupního terminálu vysokorychlostní trati Kořenice-Bečváry na...

Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...

Chotěboř už brzy spustí MHD, linka bude jezdit v pracovní týden

Testovací jízda se vydařila, autobus se dostal všude.

V Chotěboři počítají, vlastně již odpočítávají poslední týdny do spuštění tamní městské hromadné dopravy. Ta v klasické podobě v tomto devítitisícovém městě dosud nikdy nebyla.

10. července 2026  16:04

Dcerku vzal do hospody, kde se opil. Bývalé družce hrozil násilím, chystal si i nože

Ilustrační snímek

V dlouhodobém stresu žila žena z Třebíčska. Život jí neustále komplikoval a ztěžoval bývalý partner a otec jejích dvou dětí. Agresora nezastavil ani soudní rozsudek a uložený podmíněný trest. Nakonec...

10. července 2026  13:51

Nejhorší prasečina, zuří lidé ze sídliště. Firma pokácela zelené stromy i s hnízdy ptáků

Premium
O hnízda přišla řada ptáků. Případem už se zabývá i Česká inspekce životního...

V Havlíčkově Brodě začala dlouho plánovaná revitalizace sídliště Pražská. Ovšem ne zrovna šťastně. Stavební firma pokácela množství vzrostlých stromů. Nyní, ve vegetačním období. O hnízda přišla řada...

10. července 2026  12:22

Obří pes Vulpes je novou atrakcí Telče, podivuhodná socha je poctou outsiderům

Skulptura je vytvořena z důmyslně propletených spirál nerezového drátu. Je...

Vulpes Gott Dratoslav von Mischling neboli Slávek. Tak se jmenuje obří skulptura psa, která našla na několik měsíců své místo na hrázi Štěpnického rybníka v Telči. Srst je vyrobená ze spirál...

10. července 2026  8:48

Dobrovolníci obnovili stezky k hradu, umístili k nim desítky ptačích budek

Členové turistického oddílu mládeže a další dobrovolníci vyčistili zarostlé...

Téměř tři desítky dobrovolníků se v rámci projektu Stezky z lásky zapojily do obnovy turistické trasy vedoucí od vlakového nádraží v Pacově směrem na hrad Kámen. Nadšenci mimo jiné rozmístili desítky...

9. července 2026  16:06

Před staletími chodili Meziříčím Germáni, ukázaly archeologické nálezy

Archeologové nyní podrobně zkoumají v rámci velkého investičního projektu ve...

Dva cenné artefakty z doby římské našli archeologové při záchranném výzkumu na náměstí ve Velkém Meziříčí. Jedná se o ozdobnou sponu z třetího až čtvrtého století a fragment maskovitého visacího...

9. července 2026  11:57

Terminál už funguje. Skutečným uzlem se ale Jihlava stane až po napojení VRT

Nedávno otevřený dopravní terminál Jihlava město už teď zlepšuje komfort pro...

Jihlava se stala ukázkou nové éry české dopravy. Avšak cesta k vysokorychlostní trati vyžaduje přesné technické vymezení. Zatímco nedávno otevřený dopravní terminál Jihlava-město zásadně zlepšuje...

9. července 2026  8:41

Srážka autobusu a pěti aut. Vjely do hustého dýmu z hořícího pole, několik zraněných

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Neobvyklá nehoda se stala středu odpoledne na Třebíčsku. Silnici mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou zahalil dým z požáru sousedního pole. V hustém kouři pak havarovalo šest...

8. července 2026  16:02,  aktualizováno  18:20

Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik

Premium
Návrh přestupního terminálu vysokorychlostní trati Kořenice-Bečváry na...

Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...

8. července 2026

U Znojma uhořel muž. Skládku na Brněnsku hasili devět hodin, dva hasiči se zranili

Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. (8. července...

Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku likvidovali rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...

8. července 2026,  aktualizováno  10:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chci být u toho, až Dukla postoupí, říká Plutnar. V Litvínově pro něj nebylo místo

Michal Plutnar hovoří s novináři (7. května 2025).

Nějaké posily už prvoligová jihlavská Dukla do svého týmu pro příští soutěžní ročník přivedla hned po sezoně. Nicméně na zvučnější jméno čekali její fanoušci až do začátku minulého týdne, kdy klub...

8. července 2026  8:56

Světlá přebírá sokolovnu. Ze symbolické koruny ale cena vyšplhala do milionů

Starost o historickou budovu, k níž náleží i tři volejbalové kurty a hřiště na...

Už tři roky jedná radnice ve Světlé nad Sázavou se zástupci České obce sokolské o převodu tamní sokolovny. Debaty se vlečou a mění, ze symbolické koruny se cena vyšplhala na čtyři miliony. Přesto by...

8. července 2026  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.