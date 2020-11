Staň se Ždírečákem a dostaneš tři tisíce, láká radnice malého města

„Cílíme na občany, kteří už ve Ždírci žijí, například v bytových domech v nájmu, ale i v rodinných domech, aby se zde přihlásili k trvalému bydlišti. Ačkoliv jim zde poskytujeme služby, nic z toho nemáme. Finanční odměna jim má být motivací,“ vysvětluje ždírecký starosta Bohumír Nikl.



Radnice spustila kampaň od listopadu, trvat má do konce letošního roku. Do dnešního dne si díky ní trvalé bydliště do Ždírce přeneslo osm lidí. Tři tisíce jim na účty přijdou nejpozději do konce února.

„Za každého obyvatele na sdílených daních dostaneme do rozpočtu necelých 13 tisíc korun. Pokud se jedná o dítě, které navštěvuje školu, ta si přilepší zhruba o 15 tisíc. Město navíc získá i další poplatky, například za svoz a uložení komunálního odpadu,“ vypočítává Nikl.

Že se odměna skutečně vyplatí, si Ždírec nad Doubravou vyzkoušel už v letech 2016 a 2017. V podobné kampani, rovněž s třítisícovou odměnou, přiměl ke zřízení trvalého bydliště 65 lidí. Radnici to stálo necelých 200 tisíc korun, do rozpočtu ale získala více než třikrát tolik.

Příští rok chce radnice kampaň zopakovat

Že budou v letošním roce v náboru nových obyvatel tak úspěšní, ale starosta nepředpokládá. „Na odměnu jsme vyčlenili sto tisíc korun. Spokojeni bychom tudíž byli se třemi desítkami lidí,“ konstatoval.

Protože rozhodujícím datem pro výpočet daní je přelom roku, bude kampaň končit na Silvestra. Na konci příštího roku ji však radnice chce spustit znovu. Na nějaký čas to bude naposledy.



„Nemá smysl to dělat každý rok. Ale můžeme to někdy v budoucnu opět zopakovat,“ nevylučuje Bohumír Nikl.

Reakce mezi obyvateli Ždírce k náboru nových obyvatel je vesměs kladná. Sumu tři tisíce korun se radnici podařilo vybalancovat. Pro nové obyvatele je vítaným přilepšením, zároveň to ale zase není tolik peněz, aby museli závidět ti, kteří se do Ždírce přihlásili před vyhlášením kampaně.

K prvnímu lednu roku 2020 měl Ždírec nad Doubravou podle údajů Českého statistického úřadu přesně 3 112 obyvatel. Po Lipnici nad Sázavou, Habrech a Golčově Jeníkově je na Havlíčkobrodsku čtvrtým nejmenším, k těm menším patří i v rámci celé Vysočiny.

Před patnácti lety nové duše kupovala i Jihlava

Autorem myšlenky na finanční odměnu při náboru občanů ale Ždírec nad Doubravou není. Město jen přejalo a podstatně upravilo model, který už před patnácti lety praktikovala krajská Jihlava. Tehdy se ale kvůli němu stala terčem kritiky.

V roce 2005 měla Jihlava něco přes 49 tisíc obyvatel. Aby si podle tehdejšího zákona přilepšila o 26 milionů korun, musela se k rozhodnému datu posunout nad hranici 50 tisíc občanů. Potřebných devět stovek jich magistrát získal také za tři tisíce během jediného týdne na konci roku.

„Přijali jsme ještě dalších 60 zájemců a pak jsme vyplácení odměny ukončili. Nebráníme samozřejmě lidem, aby se sem i nadále stěhovali. Jen už nedostanou tři tisíce korun,“ říkal Radek Tulis, který byl v té době mluvčím města.

Celkem Jihlava za zvýšení počtu obyvatel zaplatila přes tři miliony korun.

Zapsat občany do jednoho bytu byl podvod, tvrdilo se

Podle kritiků se tím Jihlava ovšem dopustila podvodu. Trvalý pobyt zapsala a třítisícovou odměnu vyplatila každému, kdo o to požádal. Kdo ve městě neměl nemovitost, získal úřední bydliště na adrese magistrátu či v jednom z městských bytů. Podmínkou však bylo, aby se zas do tří měsíců „vystěhoval“.

Takový postup kritizovala řada starostů okolních měst a obcí, které tím naopak o část svých obyvatel k rozhodnému datu přišly. „Jednali jsme o tom s jihlavským primátorem. Výsledkem byla dohoda, že se nám magistrát pokusí ztrátu kompenzovat,“ podotkl tenkrát tehdejší starosta Třeště Vladislav Nechvátal.

Takový postup však není cílem Ždírce nad Doubravou. „Rozhodně nechceme vysávat občany okolním obcím,“ vzkazuje starosta Nikl.

„Nakoupit“ si obyvatele na úřad či do jednoho bytu už dnes není tak snadné. Ždírecká kampaň by se měla týkat jen těch, kteří ve městě skutečně žijí nebo mají nemovitost.