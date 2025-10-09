Medvěd může být z nelegálního chovu, míní ochránci. Školáci radši nešli do lesa

Autor:
  11:01
Medvěd, jehož pravděpodobný výskyt u Senožat na Pelhřimovsku oznámili ve středu policisté, může pocházet z nelegálního chovu. Myslí si to ochránci přírody. Podle nich není možné, aby přišel z Karpat. Obec přitom žije v obavách. Škola na žádost rodičů zrušila dnešní akci v přírodě pro děti.

Informace o pozorování medvěda zveřejnila policie ve středu dopoledne. Vycházela z informací od myslivce, který zvíře údajně spatřil poblíž lokality Cihelna severně od Senožat směrem k D1. Odhadl, že by se mohlo jednat nejspíš o mladšího jedince vážícího kolem 80 kilogramů.

Že se v místech medvěd skutečně vyskytuje, nicméně stoprocentně potvrzené není. Na místo se vydali i ochránci přírody z havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Z dohledaných důkazů stop však i oni považují výskyt medvěda v lokalitě za pravděpodobný.

Že by se až sem zatoulal jedinec z Karpat, Beskyd či Slovenska, je až takřka nemožné. Musel by nepozorovaně projít půl republiky, hustě zalidněné území, překonat několik dálnic.

Václav Hlaváčředitel Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě

„Ale nevíme, jak se sem zvíře mohlo dostat. Na Vysočině medvědi běžně nežijí a že by se až sem zatoulal jedinec z Karpat, Beskyd či Slovenska, je až takřka nemožné. Musel by nepozorovaně projít půl republiky, hustě zalidněné území, překonat několik dálnic,“ říká Václav Hlaváč, ředitel havlíčkobrodského střediska AOPK, jež má pod patronátem celou Vysočinu.

Za mnohem pravděpodobnější považuje, že medvěd byl chován v zajetí a nějakým způsobem se dostal na svobodu. A protože se nikdo po medvědovi oficiálně neshání, musel to podle něho být chov nelegální. „Je to pak podnět pro policii,“ dodal.

Nejistota tu zůstane, trápí starostu

Policisté už od středy výskyt medvěda u Senožat prověřují. Jak ale ve čtvrtek upozornila mluvčí Michaela Lébrová, záležitost se nikam dál neposunula. „Nemáme žádné nové poznatky,“ konstatovala. Policisté nemají hlášené žádné nové pozorování zvířete, ani tip na případný chov.

Situace zatím vyvolává velkou nejistotu mezi obyvateli Senožat. Ta je dokonce tak velká, že škola musela zrušit dnešní akci pro děti. Školáci měli vyrazit do přírody v okolí obce sbírat odpadky. „Rodiče si nepřáli, aby se děti pohybovaly po lese,“ vysvětlil starosta obce Ladislav Mareš.

Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Že mezi lidmi, které obec ve středu informovala prostřednictvím SMS zprávy i na svých webových stránkách, panují obavy, potvrdil. „Občané tu opravdu mají strach. Nejhorší je, že pokud medvěda nikdo další neuvidí a nepotvrdí se, že odešel, nejistota tu dál zůstane,“ poznamenal.

Jak starosta už ve středu prozradil, zatím medvěda spatřilo několik lidí. Zahlédl ho myslivec, který na jeho výskyt měl podezření již déle, nezávisle na něm pak další asi tři lidé. Jak dlouho se zvíře může v okolí obce zdržovat, však nikdo netuší.

„Je důležité nepropadat panice. Snažíme se veškeré informace důkladně ověřovat,“ vzkázal do Senožat Václav Hlaváč.

Medvěda údajně zpozorovali lidé poblíž Senožat na Pelhřimovsku.

Medvěda údajně zpozorovali lidé poblíž Senožat na Pelhřimovsku.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Revoluční sekačka, která trávu neseká. Výrobce z Vysočiny expanduje do USA

Premium

Rotační sekačky trávník ničí. Aby byl ve vynikající kondici, je třeba trávu nikoliv umlátit, ale ustřihnout. Takové filozofii se nově podřizuje společnost Dvořák – svahové sekačky. Výrobce...

Babiš je dnes stejné nebezpečí jako komunistická strana, míní končící Decroix

Arogantní bitcoinová uklízečka. Takovým a mnohdy i horším označením musela v předvolební kampani čelit Eva Decroix. Místopředsedkyně ODS, poslankyně a od června ministryně spravedlnosti, přesto coby...

Babiš podává ruku komunistům, řekla na happeningu plném umělců Němcová

Několik stovek lidí se sešlo na happeningu NE komunistům, který se odpoledne až do pozdního večera konal na jihlavském Masarykově náměstí. V úvodu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková státní hymnu...

Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...

Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!

Na Vysočině v parlamentních volbách jasně dominovalo, jako i jinde v republice, hnutí ANO. Získalo zde přes 36 procent hlasů. Druhá skončila koalice SPOLU s 23 procenty, třetí byl STAN s bezmála 12...

Medvěd může být z nelegálního chovu, míní ochránci. Školáci radši nešli do lesa

Medvěd, jehož pravděpodobný výskyt u Senožat na Pelhřimovsku oznámili ve středu policisté, může pocházet z nelegálního chovu. Myslí si to ochránci přírody. Podle nich není možné, aby přišel z Karpat....

9. října 2025  11:01

Žďárská IT NeŠkola bude vychovávat počítačové odborníky. Začíná s devíti studenty

Na Vysočině zahájila provoz IT NeŠkola. Netradiční vzdělávací projekt, který je jedním z prvních svého druhu v republice, bude doma ve Žďáře nad Sázavou. Zapojeno je prvních devět studentů, časem má...

9. října 2025  6:51

Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...

8. října 2025  12:57,  aktualizováno  13:36

Od pravěku po současnost. Nové havlíčkobrodské knižní dějiny končí v roce 1990

Tolik povyku kvůli jedné knize ještě Havlíčkův Brod nezažil. V sobotu bude představena mohutná publikace mapující takřka kompletní historii města. Po tři roky na ní pracoval tým archeologů, historiků...

8. října 2025  11:55

Zemřel aktivní nestor jihlavských architektů Zdeněk Baueršíma, bylo mu 91 let

Ve věku 91 let zemřel v pondělí 6. října významný jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma. Portál iDNES.cz o tom informovala příslušnice architektovy rodiny. Narodil se 21. března 1934 v Jihlavě. V...

8. října 2025  8:38

Řeku Doubravu pokryla pěna, našly se mrtvé ryby. Znečištění prověřuje laboratoř

Hasiči, ochránci přírody, inspektoři i rybáři od rána zasahují na řece Doubravě u Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Na vodním toku protékajícím přírodní rezervací Údolí Doubravy se objevilo velké...

7. října 2025  15:51

Hejtman Kukla jako poslanec končí. Sáhl jsem si na dno, říká o souběhu funkcí

Rok zastával Martin Kukla (ANO) dvě významné funkce najednou. Loni na podzim se stal hejtmanem Kraje Vysočina, do toho dál působil jako poslanec. Skloubit obě práce podle něj nebylo rozhodně snadné....

7. října 2025  15:17

Nové sportoviště už se rýsuje, na terasách vznikají tři hřiště se zázemím

U Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě vzniká nové moderní sportovní hřiště. Škola se ho dočká po mnoha letech touhy a slibů. Jeho podoba už se začíná rýsovat. A byť došlo k drobnému zdržení...

7. října 2025  11:51

Jsme teď v křeči na obou stranách hřiště, mrzí jihlavského kouče Jarolíma

Výsledková krize. Jinými slovy se aktuální rozložení fotbalistů FC Vysočina nazvat nedá. Druholigový jihlavský tým nevyhrál už v šesti po sobě jdoucích soutěžních utkáních (včetně poháru), naopak si...

7. října 2025  9:23

Náměstek Vopěnka po překvapivém zvolení nemohl usnout. Chce zvládnout obě funkce

Věděl sice, že figuruje na kandidátce hnutí ANO na Vysočině na volitelném místě, nicméně ve skutečnosti s poslaneckou lavicí ve Sněmovně vůbec nepočítal. Jenže osmapadesátiletý Otto Vopěnka se v...

7. října 2025  5:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Revoluční sekačka, která trávu neseká. Výrobce z Vysočiny expanduje do USA

Premium

Rotační sekačky trávník ničí. Aby byl ve vynikající kondici, je třeba trávu nikoliv umlátit, ale ustřihnout. Takové filozofii se nově podřizuje společnost Dvořák – svahové sekačky. Výrobce...

6. října 2025

Rušná neděle na D1. Jeden řidič letěl přes 200, druhý ještě k tomu nadýchal

Více než dvoustovkou se po dálnici D1 v neděli řítil řidič z Polska. Přílišný spěch se mu nevyplatil. Na místě přišel o řidičský průkaz a musel zaplatit kauci. Nebyl to ten den jediný rychlý řidič na...

6. října 2025  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.