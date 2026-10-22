Hororové masky v tmavém tunelu. Fanoušci Vřískotu zaskočili strážníky

K poměrně bizarní situaci došlo už v září. Havlíčkobrodská městská policie ji zveřejnila až nyní. Vše se odehrálo v tunelu pod nákladním železničním nádraží u ulice U Traplů.
Krátce po deváté hodině večer nahlásil svědek na městské policii, že právě zahlédl u bývalého areálu Výtahy HB vedle tunelu bílé auto. Z něho vystoupily dvě osoby oblečené celé v černém, na hlavu si natáhly černé kapuce a masky.
„Oznamovatel dále dodal, že se domnívá, že by mohlo jít o sprejery,“ objevilo se ve zprávě havlíčkobrodských městských strážníků.
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Hlídka na místo ihned vyrazila. A co spatřila, ji v první chvíli hodně zarazilo. V tunelu byly dvě postavy s nožem, které jako by právě opustily filmové plátno. Jak se však brzy vysvětlilo, nešlo o žádné hrdlořezy.
„Hlídka zjistila, že si zde dva místní dvacetiletí fanoušci hororové filmové série Vřískot pořizují fotky v kostýmech a kultovních maskách,“ napsali do zveřejněné zprávy strážníci.
A protože postavy okolí úmyslně neděsily a nedělaly žádné další nepřístojnosti, natož pak protiprávní činy, nechali je strážníci na pokoji. Na služebnu se vrátili pouze s nevšedním zážitkem.
Ikonická maska nebyla určena přímo pro film
Maska nazývaná Ghostface (obličej ducha) znázorňuje vyděšenou, křičící tvář. Její výraz připomíná postavy z expresionistických obrazů, zejména slavný obraz Výkřik od norského malíře Edvarda Muncha. Podobnost je sice výrazná, maska ovšem není oficiální filmovou kopií tohoto obrazu.
I když se na plátně v hororu Vřískot objevila, nebyla pro tento účel vyrobena. Společnost Fun World ji běžně prodávala už na počátku 90. let minulého století jako levnou halloweenskou masku pod názvem The Peanut-Eyed Ghost, tedy přibližně „duch s očima jako arašídy“.
Když režisér Wes Craven a jeho štáb hledali masku pro film z roku 1996, producentka Marianne Maddalena ji náhodou objevila při prohlídce lokace. Filmaři nejprve zkoušeli navrhnout vlastní varianty, ale nakonec získali práva na původní masku. Díky úspěchu filmu se z ní stala ikona.