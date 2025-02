Největší náměstí v Jihlavě je překvapivě průjezdné. Nemusí to ale být nadlouho

11:38

Až do konce června by se mělo dát projet přes Masarykovo náměstí v Jihlavě. Odbor dopravy magistrátu se údajně řídil stanoviskem policie a vjezd povolil. Městu se ale takové řešení nelíbí. A pokud to bude možné, chystá se ho co nejdříve zrušit.