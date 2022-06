Kamarádky z kanceláře postavily maringotku, zájemci by ji chtěli koupit

Dvojice Wendy Mazancová a Kristýna Nováková společně s kamarádkou Janou Hořejšovou se rozhodly z tohoto kolotoče vystoupit a začít se věnovat něčemu, co je bude bavit, naplňovat a ideálně jim do budoucna zajistí i výdělek.

„Původně jsme chtěly postavit na nějakém pěkném místě víc menších chatek, které by sloužily pro různá setkávání, například jógové víkendy či malé svatby. Když jsme ale řešily různá povolení a úvěry, dospěly jsme k tomu, že půjčit si deset milionů a zadlužit se na spoustu let nechceme. Dohodly jsme se tedy, že si pořídíme jen jednu maringotku, a vzhledem k cenám takových staveb i řemeslných prací si vše, co půjde, uděláme samy,“ popisuje vznik nápadu šestadvacetiletá Wendy Mazancová.

Vystudovaná socioložka neměla do té doby se stavěním žádné zkušenosti. „Dělalo mi problém rozlišit hřebík a šroub, a vlastně se mi to plete dodnes,“ líčí se smíchem nejmladší z trojice.

Ani zbytek týmu na tom nebyl o moc lépe – všechny tři ženy pracují na administrativních pozicích a vystudovaly humanitně či ekonomicky zaměřené školy.

„Zpočátku nám pomáhal můj strejda – projektant. Od něj jsem k narozeninám dostala 3D program, kde jsme si načrtly naši představu. A na internetu jsem našla plno návodů, jak si takový tiny house (trvale obyvatelný, obvykle mobilní domek vybudovaný na velmi malé ploše – pozn. red.) postavit,“ přibližuje osmadvacetiletá Kristýna Nováková.

Na Bonifáce použily pouze přírodní materiály

Trojice, která si říká Tři stromky, navštívila i zkušeného výrobce obytných maringotek a s pomocí všech rad a návodů se pustila do práce. „V době covidu jsme sehnaly zámečníky, co zrovna neměli práci, a ti nám svařili podvozek. Ten nám přišel loni 14. dubna. Pak jsme sháněly materiál a 14. května začaly stavět,“ upřesňuje Nováková.

Maringotka Bonifác Stojí na kraji rybníka na Vysočině, 9 km od Pelhřimova, u vsi Svépravice.

Na 17 m 2 nabízí komfort uprostřed přírody. Zavedena je tam voda i elektřina.

nabízí komfort uprostřed přírody. Zavedena je tam voda i elektřina. Uvnitř nechybí mimo jiné dvoulůžková postel, plně vybavená kuchyň, separační toaleta, teplá a studená voda, sprcha, podlahové vytápění, kamna.

Venku lze využít také terasu s výhledem na rybník, ohniště a rošt na gril.

V ceně pobytu je i snídaně pro dva.

Naopak tu hosté nenajdou televizi ani wi-fi, místo ní nabízí Bonifác velké okno do přírody.

Obydlí je vyrobeno z přírodních materiálů.

Více informací lze nalézt na webu www.threetrees.cz.

Maringotka s obytným prostorem 17 metrů čtverečních, jež získala jméno Bonifác, pak dostávala pod rukama začínajících řemeslnic konkrétní podobu. Trojice trávila na stavbě každou volnou chvíli a investovala do ní i dost peněz.

„Dbaly jsme na použití přírodních materiálů i ekologických a nezávadných přípravků – včetně barev a laků,“ uvádí Mazancová. Na samotnou stavbu bylo použito modřínové a smrkové dřevo. Bar, poličky a linka v kuchyni jsou pak z dubu a na zateplení posloužila konopná izolace. Toaleta je separačně-kompostovací.

„Okna jsme chtěly atypická, a navíc ne z plastu, takže je musel udělat truhlář. Stejně tak přívod vody a elektřinu jsme nechaly na profících,“ shrnuje tým Tří stromků.

Díky elektřině si lze v Bonifácovi dovolit třeba i podlahové vytápění, jež v zimě pomůže k temperování objektu v době, kdy tam zrovna nebudou hosté. Stylová kamínka na dřevo však nemohou chybět.

Voda je do ubytování dovážena a pomocí čerpadla potom putuje do barelů v horní části objektu. Ohřívána je dvěma bojlery, přičemž celkový objem k využití činí asi 500 litrů. To by mělo dle provozovatelek vydržet asi na týden. Voda pak odtéká do nádrží pod maringotkou.

Pozemek ještě na podzim připomínal džungli

Bonifác se na své „kotviště“ přemístil až loni na podzim, jeho stavba probíhala totiž z velké části jinde. Vytoužené finální místo ženy dlouho hledaly. Náhoda jim nakonec přihrála do cesty pozemek u rybníka poblíž vsi Svépravice.

Dnes malebný kus přírody však tehdy připomínal spíš prales. „Když jsme sem přišly poprvé, vypadalo to bezútěšně. Hotová džungle, vysoké křoví, popadané stromy. Celou zimu jsme trávily čistěním pozemku,“ líčí osmadvacetiletá Jana Hořejšová.

Ač trojice zatím žádnou reklamní kampaň nerozjížděla, pobyty v maringotce si už krátce po „otevíračce“, jež proběhla 14. května, rezervují první hosté. Ti by měli mít ještě letos k dispozici i finskou saunu, kterou tým Tří stromků plánuje, opět vlastními silami, vybudovat.

A ani o nové projekty nebude nouze. „Jelikož mě nebaví dělat jednu věc dvakrát, naší volbou budou nejspíš různé atypické stavby. Postavíme si teď tedy něco hodně jednoduchého a bez přívodu elektřiny, jen se solární energií,“ plánuje Kristýna, vizionářka týmu.

Trojici žen se ostatně ozývají i lidé, kteří chtějí jejich Bonifáce koupit, případně mají zájem o projekt. „To nám přijde docela vtipné, protože naše náčrtky se určitě projektem nazývat nedají,“ dodává sestava Tří stromků.