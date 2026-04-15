Kubovo Naše Česko míří na Vysočinu, jeho tváří se stává brodská místostarostka

Autor:
  11:44
Místostarostka Havlíčkova Brodu Marie Rothbauerová po svém odchodu z ODS přechází k nově vznikajícímu hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Bude jeho hlavní a dosud jedinou známou tváří na Vysočině. Kandidovat za něj bude už v podzimních komunálních volbách.
Havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová spojila síly s jihočeským...

Havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová spojila síly s jihočeským hejtmanem a autorem projektu Naše Česko a stane se tváří nového hnutí na Vysočině. Zároveň povede kandidátku hnutí v podzimních komunálních volbách v Havlíčkově Brodě. | foto: Naše Česko

Vernisáž výstavy Brody v Brodě na konci listopadu 2025. Místostarostka Marie...
Workshop vedoucích školních jídelen. I na něj se místostarostka Marie...
Marie Rothbauerová symbolicky převzala klíče od kostela Svaté Kateřiny....
Havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová s místostarostou Liborem...
8 fotografií

„Kdo mě znáte, víte, že dodržuju pár zásad. Neslibuju, co neumím splnit. Všechny věci se snažím poctivě řešit. Vždycky jednám na rovinu. A když vám něco slíbím, tak to plním. A na tom se nikdy nic nezmění. Proto jsem se rozhodla pro důležitý krok,“ oznámila Rothbauerová přechod pod křídla hnutí Naše Česko ve středu ráno na svém facebookovém profilu.

Jak dodala, s hnutím má mnoho společného. Její vize se už dlouho většinově shodují s tím, co prosazuje Martin Kuba. „Martinovi věřím hlavně proto, že to nejsou slova, jsou to činy,“ sdělila místostarostka.

Vernisáž výstavy Brody v Brodě na konci listopadu 2025. Místostarostka Marie Rothbauerová (v modrém) sedí vedle svých kolegů z ODS - bývalé starostky a poslankyně Jany Fischerové a nynějšího starosty Zbyňka Stejskala.
Workshop vedoucích školních jídelen. I na něj se místostarostka Marie Rothbauerová (v pozadí uprostřed) podívala.
Marie Rothbauerová symbolicky převzala klíče od kostela Svaté Kateřiny. Zanedbanou památku město loni bezúplatně převzalo od církve a pokračuje v její obnově.
Havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová s místostarostou Liborem Honzárkem při softballovém utkání. Havlíčkův Brod hostil v létě 2025 mistrovství Evropy mužů.
8 fotografií

„Politika má stát na zdravém rozumu, má být srozumitelná a místo věčných hádek a osočování soupeře přinášet reálná řešení problémů. To vidíme s Martinem stejně a já takovou politiku chci dělat,“ doplnila.

Spolupráci s Marií Rothbauerovou sám Kuba potvrdil. Její zapojení do hnutí Naše Česko si velmi pochvaluje. „Marii jsem zaznamenal už před nějakou dobou jako aktivní místostarostku a bavilo mě, jak politiku dělá. Že se snaží všechny problémy ve městě poctivě řešit, mluví se všemi na rovinu a je za ní vidět poctivá práce,“ konstatoval.

První tvář hnutí a lídryně kandidátky v Brodě

O užší kontakt podle něj projevila zájem ona, a to už v době jeho odchodu z ODS. Dlouholetý hejtman jihočeského kraje Martin Kuba oznámil konec ve straně loni v listopadu po dvaadvaceti letech. Následně ohlásil založení nového politického subjektu a v březnu 2026 zaregistroval hnutí s názvem Naše Česko. Stojí v jeho čele.

„Potkali jsme se a domluvili jsme se na spolupráci. Přesně takový styl politiky mě totiž baví. Stejně to děláme na jihu Čech a takový styl politiky chceme přinášet s politickým hnutím Naše Česko,“ podotkl Martin Kuba.

„Předpokládám, že Marie Rothbauerová se stane tváří našeho hnutí na Vysočině, společně začneme budovat strukturu hnutí v kraji a bude i lídryní do podzimních komunálních voleb v Havlíčkově Brodě,“ doplnil.

„Uvědomuji si to a tak trochu s tím počítám. Ovšem nenárokuji si žádný monopol. Pokud se objeví někdo schopnější a průbojnější, ráda mu svou roli přenechám,“ pousmála se Rothbauerová. Jak zdůraznila, nemá ambice se posouvat z komunální úrovně politiky.

Na Vysočině je první, ovšem už ne jediná

Hnutí Naše Česko se tak po Jihočeském kraji a navázání spolupráce s hnutím MY hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického rozšiřuje do dalšího regionu. Havlíčkův Brod je prvním a dosud jediným městem či obcí na Vysočině, kde spolupráci oficiálně oznámilo.

Kuba a Netolický stvrzují spolupráci. Hnutí MY a Naše Česko spojila stejná vize

Marie Rothbauerová začíná pracovat na vytvoření skupiny podobně smýšlejících politiků. „Cítím za sebou tým lidí, kteří vědí, jak se věci dělají v praxi,“ uvedla, zatím bez dalších konkrétních jmen. Naznačila pouze, že se nejedná o žádného současného brodského zastupitele a vesměs to jsou osobnosti bez dosavadní politické angažovanosti. Ráda by sestavila kompletní pětadvacetičlennou kandidátku.

Aktivní místostarostka odešla z ODS. Bylo to nerovné partnerství, vysvětluje

Z řad členů Občanské demokratické strany Rothbauerová vystoupila ke konci března. Vědomě nezaplatila členský příspěvek. „Můj vztah s ODS se mi čím dál víc zdál jako hodně nerovný. Že to partnerství není rovnocenné. Kolegové tu spolu dostatečně nehovoří,“ vysvětlila. Jakousi poslední kapkou bylo, když nedostala informace o tom, zda se s ní počítá do podzimních voleb.

Konkurent, ale i případný koaliční partner

Jak velkou konkurentkou bude kandidátka Naše Česko pro současnou ODS v Havlíčkově Brodě není zatím schopen předseda místní organizace a zároveň městský radní Jan Sojka posoudit. „Komunální volby jsou hodně o osobnostech a kandidátky ostatních zatím neznám. Věřím, že ODS má za sebou ve městě spoustu práce a že bude mít i dobré kandidáty,“ pravil.

Nevylučuje, že v případě úspěchu obou stran by se ODS a Naše Česko nemohly stát budoucími koaličními partnery. „Uvidíme, co volby přinesou, jaké budou výsledky. Nebráníme se spolupráci s žádným uskupením vyjma extremistů,“ vzkázal Sojka.

Kuba a Netolický stvrzují spolupráci. Hnutí MY a Naše Česko spojila stejná vize

Zároveň dodal, že v tuto chvíli nemá žádné informace o tom, že by podobný přestup zvažoval či již uskutečnil některý z dalších členů ODS v Havlíčkově Brodě.

Poslední komunální volby v Brodě vyhrálo ANO spojené s uskupením Ženy za Brod. V pětadvacetičlenném zastupitelstvu získalo sedm mandátů. Druhá ODS jich brala 5, do koalice tyto dva subjekty vzaly i TOP 09 se dvěma. Dohromady mají těsnou většinu 14 hlasů. Při sestavování koalice si ODS udržela post starosty a místostarostky, lídr ANO Vladimír Slávka se spokojil s pokračováním ve funkci místostarosty.

Z neznámé ženy úspěšnou místostarostkou

Marie Rothbauerová se v ODS prosadila před čtyřmi roky velice náhle a tak trochu nečekaně. Nikdy v minulosti neměla s vedením města zkušenosti ani jako členka zastupitelstva či výboru, členkou strany byla dva roky.

Kandidovala ze třetího místa, uspěla jaká pátá v pořadí o pouhých 58 hlasů. A ihned se stala místostarostkou. „Tehdy nás v rámci diskusí o kandidátní listině přesvědčila, že je schopný člověk,“ konstatoval Jan Sojka.

Během svého působení se zasloužila například o zavedení nové linky městské hromadné dopravy do Ledečské ulice, prosadila změnu správy městských sportovišť a vytvoření společnosti Brodská sportovní, postavila se za psí útulek, stála za zavedením elektronických aukcí na městské byty a pozemky a i díky ní se městu podařilo odkoupit vilu na rohu Masarykovy a Ledečské ulice, která ustoupí rozšíření křižovatky.

„Politika má stát na zdravém rozumu, má být srozumitelná a místo věčných hádek a osočování soupeře přinášet reálná řešení problémů,“ pochvaluje si zisk zajímavé osobnosti Martin Kuba.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci byly desítky hasičů

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště....

Až pětadvacet hasičských vozů zasahovalo u velkého požáru lesa poblíž Žďáru nad Sázavou. Odpoledne a v podvečer hořelo na více místech kolem celé přehrady Staviště. Plameny se v silném větru rychle...

Drama v rychlíku. Sanitka se nedostala k pacientovi, záchranáři s ním jeli vlakem

Po pětiminutovém ošetřování za jízdy předávají záchranáři muže s astmatickým...

Netradiční zásah mají za sebou záchranáři na Vysočině. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci nádraží Jihlava-město se sanitka nemohla dostat k nástupišti, kde v zastaveném rychlíku čekal muž s akutním...

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

Expertům se líbí, dětem slouží k hraní. Rybochod je vodní stavbou roku

Zchátralou konstrukci jezu nahradil balvanitý skluz s prohlubněmi. Pro vodní...

Líbí se lidem a nyní uspěl rybochod z velkých balvanů v korytě řeky Jihlavy pod jezem v Lukách nad Jihlavou i u odborníků. Loňská rekonstrukce Konvalinkova jezu u osady Předboř v Lukách nad Jihlavou...

Igráčka s rouškou jsme měli za týden, ale paleontolog nám dal zabrat, říká výrobce

Premium
Majitel firmy Efko Miroslav Kotík

Hračka, kterou znalo za minulého režimu snad každé dítě, nachází díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku místo i v dnešních rodinách. Právě letos slaví...

Je to přeložka mezinárodní silnice, poukazuje Brod. Obchvat chce vést přes souseda

Takto se dnes projíždí havlíčkobrodskou místní částí Šmolovy po silnici 34....

Zastupitelé města preferují pátou variantu chystaného jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu. Nová silnice by podle nich měla jít jižně od místní části Šmolovy skrz katastry Michalovic a Lípy. Jen...

15. dubna 2026  8:33

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

Pohřešovanou čtrnáctiletou dívku našli v lese, pomohla informace od místních

Pelhřimovští policisté věnovali maximální úsilí s cílem nalézt 14letou dívku....

Policie od pondělka pátrala po čtrnáctileté dívce, která zmizela v obci Senožaty na Pelhřimovsku. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, ovšem domů už nedorazila. Policisté...

13. dubna 2026  21:37,  aktualizováno  14. 4. 15:16

Tady žije příběh: Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Brodě z roku 1256

Je to jen kus pergamenu. Není ničím zajímavý, není zrovna pěkný, neřeší nic důležitého. Ale z historického pohledu je velmi cenný. První dokument, který písemně zmiňuje existenci města Brod, vznikl...

14. dubna 2026  14:26

V chladném statku, bez teplé vody. Dětský domov je pod dohledem ombudsmana

Prvním veřejným ochráncem práv dětí se stane mostecký opatrovnický soudce...

Chladné prostředí, omezená teplá voda a v noci jen jeden pracovník pro desítky dětí. Pracovníci Kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana upozornili na vážné nedostatky v soukromém dětském domově v...

14. dubna 2026  12:07

Neviditelné profese, bez kterých by zdravotnictví nemohlo fungovat

Ve spolupráci
Pohled do výroby v Teleflexu

Práci ve zdravotnictví si většina lidí automaticky spojuje s péčí o pacienty, tedy s lékaři, sestrami a specialisty v ordinacích. Ovšem páteří každé zdařilé operace jsou lidé, kteří se na zajištění...

14. dubna 2026  9:02

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:26

Řidič se po noční mokré dálnici D1 řítil dvoustovkou, na místě přišel o řidičák

Radar Policie ČR zachytil řidiče mercedesu, který v úseku u Humpolce jel...

Noční jízda po dálnici D1 se prodražila řidiči osobního vozu značky Mercedes. V úseku na 88. kilometru u Humpolce mu dálniční policisté naměřili rychlost 204 kilometrů za hodinu. Muž přišel na místě...

13. dubna 2026  13:20

Expertům se líbí, dětem slouží k hraní. Rybochod je vodní stavbou roku

Zchátralou konstrukci jezu nahradil balvanitý skluz s prohlubněmi. Pro vodní...

Líbí se lidem a nyní uspěl rybochod z velkých balvanů v korytě řeky Jihlavy pod jezem v Lukách nad Jihlavou i u odborníků. Loňská rekonstrukce Konvalinkova jezu u osady Předboř v Lukách nad Jihlavou...

13. dubna 2026  11:33

Žďár plánuje zřídit nové parky, opozice udiveně kroutí hlavou

Park Klafar vznikne na dosud volné ploše při Sázavské ulici.

Přes 43 milionů korun má stát nový park, který vznikne na sídlišti Klafar ve Žďáře nad Sázavou. Budování více než dvouhektarové plochy s tůněmi začne už letos v létě. Nebude to navíc jediný park,...

13. dubna 2026  8:42

Drama pokračuje. Jihlava uspěla ve Zlíně, šampiona první ligy určí sedmý zápas

Jihlavští hokejisté se radují z gólu v šestém finále první ligy proti Zlínu.

Hokejisté Jihlavy zvítězili v šestém finále play off první ligy ve Zlíně 2:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Zápas před vyprodaným stadionem rozhodl v čase 52:15 Lukáš Lhoták. O vítězi první ligy a...

12. dubna 2026  19:42

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.