Za šest hodin šest pokojů. Než přišli klienti domova z práce, měli vymalováno

Autor:
  8:56
Šest mladých adeptů cechu malířů pokojů pod dohledem mistrů řemesla za šest hodin kompletně vymalovalo dům se šesti pokoji a dalšími místnostmi příslušenství. Šlo o Domov bez zámku v Okříškách, chráněné bydlení pro klienty s lehčím mentálním postižením. Nešlo o rychlostní rekord, ale svým způsobem to byla akce „kulový blesk“.
Šestice učňů z druhého ročníku oboru malířské a natěračské práce vymalovala pokoje klientům ústavu, zatímco odešli do práce. Práce provedli pod dohledem zkušených profesionálů. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

10 fotografií

Poté, co ráno před sedmou klienti z domova odešli do zaměstnání, přijeli malíři, interiér domu připravili na malování, vymalovali a po malování uklidili. Klienti se ve tři hodiny odpoledne po zaměstnání vrátili už do nově vymalovaných pokojů.

Šestici učňů z druhého ročníku oboru malířské a natěračské práce třebíčské Střední školy stavební (SŠS) dělal podporu mistr odborného výcviku a čtyři profesionální malíři pokojů. „Všude je budeme chválit, napíšeme na školu, že tak šikovné a příjemné malíře jsme tady ještě neměli,“ netajila spokojenost vedoucí okříšského Domova bez zámku Renata Vrtalová.

Domov bez zámku je příspěvková organizace Kraje Vysočina. V regionu má jedenáct poboček - kromě Okříšek jsou to domovy v Jaroměřicích nad Rokytnou, Náměšti nad Oslavou, Hrotovicích, Pucově a Velké Bíteši.

Charitativní projekt zorganizoval okříšský malíř a natěrač Ladislav Příhoda. „Jsem tady místní a znám ty klienty, tak mě napadlo, že by se jim hodilo vymalovat dům. Podobnou akci dělal už jinde cech malířů, můj nápad to není, ale zalíbilo se mi to. Tak jsem oslovil pár kamarádů malířů, firmu Dům barev, jestli by nám sponzorsky dodala materiál a pak mě napadlo skloubit to se školou a dohodnout se s učni, kteří by tady s námi mohli dělat,“ řekl Příhoda.

Podle něj je akce prospěšná pro všechny strany. „Mladí s námi pracují celé dopoledne, něco od nás třeba odkoukají, každý pracujeme trochu jiným způsobem. A my zase vidíme, který z nich je šikovný a v budoucnu by se nám hodil a našel u nás uplatnění,“ řekl Příhoda.

O malířské řemeslo je zájem, škola má převis

Jedním z učňů byl Patrik Svoboda, student druhého ročníku SŠS. „Já si malířství vybral jako svou práci vlastně už v dětství, jakékoli malování mě vždycky bavilo, nejen výmalba místností, ale i kreslení, motivy podle předloh. Myslím, že jsme tu odvedli dobrou práci,“ řekl.

Mistr odborného výcviku SŠS Jiří Šebesta míní, že malířské řemeslo má budoucnost. „Zájem o obor je u nás na škole veliký, v ročníku jich může být maximálně osm, ale už po tři roky za sebou se nám tam hlásí přes dvacet zájemců. Dříve zájem takový nebyl, třeba dva roky se nepřihlásil nikdo,“ pověděl Šebesta.

Stavebním firmám chybí řemeslníci. Bez Ukrajinců nemůžeme fungovat, tvrdí

Výhodou malířiny je podle něj i prostý fakt, že k jejímu provozování nepotřebuje živnostník žádné nákladné vybavení. „Truhlář nebo obráběč potřebuje dílnu za stovky tisíc. Malíř vezme štafle, kbelík a váleček a může začít,“ řekl Šebesta.

Talentovaného malíře mistři poznají po chvíli. „Na učni za pár minut vidím, jestli má zručnost, kdo umí a kdo se ještě musí učit. Důležité je, jestli má pevnou ruku, musí umět oříznout (zarovnat okraje - pozn. aut.), i na váleček potřebujete um,“ míní malíř Příhoda.

Zájem adeptů řemesla o obor Příhoda vítá. „Nás malířů pořád ubývá, takže pokud mezi nás přijde mladý šikovný řemeslník, bude jen dobře,“ řekl Příhoda.

Sytě barevné stěny podle seriálu Rodinná pouta

Jaké jsou nové trendy v malířství pokojů? „Takřka už se nepoužívají tradiční vápenné nátěry a hlinky, vůbec už se neužívá dekorativní váleček. Materiály jsou výrazně kvalitnější, lépe kryjí, nestírají se, takže nešpiní oblečení, často jsou omyvatelné,“ popisuje Příhoda.

Z barev dnes vévodí klasická bílá nebo šedá či hnědá. „Ale to jsou módní trendy, které se časem zase změní. Největší výstřelek, co já pamatuju, byl, když začínal televizní seriál Rodinná pouta. Tam měli sytě zelené, sytě žluté interiéry. Tak jsme i my pak dva roky museli všude malovat žlutou a zelenou,“ směje se malířský mistr Příhoda.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

Brod zachrání dlouho opomenutou zříceninu. Je dosud zahalená řadou tajemství

Na zřícenině hradu Ronovec spolek Osgord pořádá několikrát do roka brigády....

Město Havlíčkův Brod se bude více starat o hrad Ronovec. Ten se sice nachází u Břevnice, mimo katastrální území Brodu, je však jeho majetkem a s historií města je úzce spjatý. Na záchranné práce...

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Hokejisté Litvínova se těší z branky na ledě Jihlavy.

Také po třetím zápase hokejové baráže o extraligu platí, že je v ní litvínovská Verva stoprocentní. Severočeši ovládli také první zápas série hraný v Horácké aréně, a to suverénním výsledkem 5:1. Už...

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

Jihlava - Litvínov 4:2. Domácí odmítli konec, prvním vítězstvím prodlužují sérii

Jihlavští hokejisté slaví gól v utkání s Litvínovem.

Hokejisté Jihlavy porazili ve čtvrtém utkání baráže o extraligu Litvínov 4:2, stav série hrané na čtyři vítězství snížili na 1:3 a udrželi se ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Výraznou zásluhu na...

Na zasedání přišla jen necelá třetina zastupitelů. Skandál, volá opozice

Novoměstská koalice byla zastoupena pouze místostarostou Stanislavem Markem (na...

Kuriózní situace nastala při pondělním zasedání zastupitelstva v Novém Městě na Moravě. O zasedání se ale moc hovořit nedá, neboť se dostavilo jen sedm zastupitelů z třiadvaceti. Chyběla až na...

28. dubna 2026  14:11

S extraligou a svazem se nehádám, koupil jsem si boxovací pytel, říká majitel Dukly Jihlava

Premium
Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Jeden z nejbohatších Čechů, podnikatel Slavomír Pavlíček, má za sebou první sezonu v roli většinového majitele hokejové Dukly Jihlava. Jeho extraligový sen se mu sice zatím nesplnil, nicméně pro svůj...

28. dubna 2026  13:30

Konec bloudění po nemocnici, nové značení pomůže pacientům i záchranářům

Pacientům, ale i zaměstnancům, návštěvám či záchranářům má pomoci nové...

Vyznat se v členitém areálu pelhřimovské nemocnice a najít to správné oddělení nebo pavilon nebylo mnohdy pro pacienty a další návštěvníky úplně snadné. Nyní by jim ale s orientací měl pomoci nový...

28. dubna 2026  8:43

Běhání s vyhlídkou na město. Horácká aréna otevřela neobvyklý atletický ovál

Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický...

Běžci v Jihlavě se dočkali neobvyklého sportoviště. V pondělí 27. dubna v šest hodin ráno se pro veřejnost slavnostně otevřel běžecký ovál na střeše nové Horácké arény. Jde o poslední část komplexu,...

27. dubna 2026  15:02

Zakázali Jihlavě komentovat baráž? Není to pravda, namítl Loukota. Klub mluví o útoku

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Jeden výrok při rozhovoru vyvolal pořádnou odezvu. Diskuze o kritizované extraligové baráži se ale stočila ke vzájemným výpadům mezi řídícím orgánem soutěže, tedy Asociací profesionálních klubů...

27. dubna 2026  13:04

Zelený prostor v srdci Pelhřimova se mění, Děkanskou zahradu oživí protékající voda

Děkanská zahrada je zeleným srdcem v samém centru Pelhřimova. Park nyní čeká...

Děkanskou zahradu považuje pelhřimovská radnice za jedno z nejcennějších veřejných prostranství v historickém jádru města. Na její obnovu, která začala před pár týdny, poputují desítky milionů korun....

27. dubna 2026  8:56

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po...

26. dubna 2026  18:05

Brod zachrání dlouho opomenutou zříceninu. Je dosud zahalená řadou tajemství

Na zřícenině hradu Ronovec spolek Osgord pořádá několikrát do roka brigády....

Město Havlíčkův Brod se bude více starat o hrad Ronovec. Ten se sice nachází u Břevnice, mimo katastrální území Brodu, je však jeho majetkem a s historií města je úzce spjatý. Na záchranné práce...

26. dubna 2026  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.