Poté, co ráno před sedmou klienti z domova odešli do zaměstnání, přijeli malíři, interiér domu připravili na malování, vymalovali a po malování uklidili. Klienti se ve tři hodiny odpoledne po zaměstnání vrátili už do nově vymalovaných pokojů.
Šestici učňů z druhého ročníku oboru malířské a natěračské práce třebíčské Střední školy stavební (SŠS) dělal podporu mistr odborného výcviku a čtyři profesionální malíři pokojů. „Všude je budeme chválit, napíšeme na školu, že tak šikovné a příjemné malíře jsme tady ještě neměli,“ netajila spokojenost vedoucí okříšského Domova bez zámku Renata Vrtalová.
Domov bez zámku je příspěvková organizace Kraje Vysočina. V regionu má jedenáct poboček - kromě Okříšek jsou to domovy v Jaroměřicích nad Rokytnou, Náměšti nad Oslavou, Hrotovicích, Pucově a Velké Bíteši.
Charitativní projekt zorganizoval okříšský malíř a natěrač Ladislav Příhoda. „Jsem tady místní a znám ty klienty, tak mě napadlo, že by se jim hodilo vymalovat dům. Podobnou akci dělal už jinde cech malířů, můj nápad to není, ale zalíbilo se mi to. Tak jsem oslovil pár kamarádů malířů, firmu Dům barev, jestli by nám sponzorsky dodala materiál a pak mě napadlo skloubit to se školou a dohodnout se s učni, kteří by tady s námi mohli dělat,“ řekl Příhoda.
Podle něj je akce prospěšná pro všechny strany. „Mladí s námi pracují celé dopoledne, něco od nás třeba odkoukají, každý pracujeme trochu jiným způsobem. A my zase vidíme, který z nich je šikovný a v budoucnu by se nám hodil a našel u nás uplatnění,“ řekl Příhoda.
O malířské řemeslo je zájem, škola má převis
Jedním z učňů byl Patrik Svoboda, student druhého ročníku SŠS. „Já si malířství vybral jako svou práci vlastně už v dětství, jakékoli malování mě vždycky bavilo, nejen výmalba místností, ale i kreslení, motivy podle předloh. Myslím, že jsme tu odvedli dobrou práci,“ řekl.
Mistr odborného výcviku SŠS Jiří Šebesta míní, že malířské řemeslo má budoucnost. „Zájem o obor je u nás na škole veliký, v ročníku jich může být maximálně osm, ale už po tři roky za sebou se nám tam hlásí přes dvacet zájemců. Dříve zájem takový nebyl, třeba dva roky se nepřihlásil nikdo,“ pověděl Šebesta.
Výhodou malířiny je podle něj i prostý fakt, že k jejímu provozování nepotřebuje živnostník žádné nákladné vybavení. „Truhlář nebo obráběč potřebuje dílnu za stovky tisíc. Malíř vezme štafle, kbelík a váleček a může začít,“ řekl Šebesta.
Talentovaného malíře mistři poznají po chvíli. „Na učni za pár minut vidím, jestli má zručnost, kdo umí a kdo se ještě musí učit. Důležité je, jestli má pevnou ruku, musí umět oříznout (zarovnat okraje - pozn. aut.), i na váleček potřebujete um,“ míní malíř Příhoda.
Zájem adeptů řemesla o obor Příhoda vítá. „Nás malířů pořád ubývá, takže pokud mezi nás přijde mladý šikovný řemeslník, bude jen dobře,“ řekl Příhoda.
Sytě barevné stěny podle seriálu Rodinná pouta
Jaké jsou nové trendy v malířství pokojů? „Takřka už se nepoužívají tradiční vápenné nátěry a hlinky, vůbec už se neužívá dekorativní váleček. Materiály jsou výrazně kvalitnější, lépe kryjí, nestírají se, takže nešpiní oblečení, často jsou omyvatelné,“ popisuje Příhoda.
Z barev dnes vévodí klasická bílá nebo šedá či hnědá. „Ale to jsou módní trendy, které se časem zase změní. Největší výstřelek, co já pamatuju, byl, když začínal televizní seriál Rodinná pouta. Tam měli sytě zelené, sytě žluté interiéry. Tak jsme i my pak dva roky museli všude malovat žlutou a zelenou,“ směje se malířský mistr Příhoda.