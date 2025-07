Coby fanoušek pamatuje nejslavnější časy hokejového klubu Dukla Jihlava. „Vyrůstal jsem, když Dukla byla absolutně na špičce. Bratři Holíkové, Augusta, to jsou jména, která znají všichni,“ vzpomíná šedesátiletý miliardář Slavomír Pavlíček.

Proto, když přišla nabídka na odkup jednoho z nejslavnějších a nejúspěšnějších klubů československé hokejové historie, měl brzy jasno. „Když řeknu Dukla Jihlava, každý ví, o co jde. Alespoň v mé generaci. A tak když přišel pan primátor, že bychom mohli něco udělat, neváhal jsem,“ dodal Pavlíček.

Dohoda o tom, že vám město prodá osmdesát procent akcií prvoligového klubu, tedy byla rychlá?

Ano, ve výsledku to bylo hodně rychlé. Když to vezmu zpátky, zabralo to asi dva a půl měsíce. Z toho záměr byl schválen během měsíce. Potom se čekalo na schválení prodeje městem.

Sportovní veřejnost vás poprvé zaznamenala jako zájemce o koupi extraligového Kladna. Jak došlo k tomu, že nakonec vlastníte prvoligovou Jihlavu?

Já jsem neměl cíl koupit hokejový klub. Chtěl jsem podpořit hokej, podpořit mládež. To je můj prvotní cíl. Když jsem si loni v nějakém rozhovoru s Jardou Jágrem přečetl, že hledá investora, tak jsem mu zavolal a sešli jsme se. On si udělal nějaký výběr a já to nevyhrál. Zvolil si jiného kandidáta.

Mluvíte o tom, že jste fanouškem Slavie. Nebyl tedy ve hře vstup do tohoto klubu?

Jsem slávista. Ne, pardon, jsem duklák... (usmívá se) Ale nechci to více komentovat. Bavil jsem se se spoustou klubů.

Nakonec jste si tedy vybral Jihlavu. Proč?

Když jsem se sešel s panem Ščerbanem (Bedřich Ščerban jednatel Dukly Jihlava, pozn. red. ), sedli jsme si a bavili se o tom, jaký máme náhled na to, jak by měl klub fungovat, tak jsme se doplňovali. Jeho vize Dukla 2. 0 byla tím, co mi přesně sedlo.

Od města kupujete majoritní podíl v áčku Dukly, mládež je samostatný spolek. Chystáte se spolupracovat i s ním?

Rozhodně. Když se na to podíváte, mládež je strašně důležitá, klíčová. Dukla ji dělá dobře, všechny tři věkové kategorie má v extralize. Chtěli bychom na to navázat a ještě to rozšiřovat. Na to, abychom si udrželi mladé kluky, které vychováváme, potřebujeme dostat do extraligy áčko. Ať mají perspektivu.

To však rozhodně není snadný úkol. Budete na to nějak tlačit?

Jak na to chcete tlačit? Musí být splněny tři podmínky: musíme mít dobrý kádr, mít finance a to důležité, mít štěstí. Kdyby Dukla Jihlava v letošní baráži s Olomoucí první zápas vyhrála – a chyběl k tomu kousek, neměli jen to štěstí – tak celá baráž mohla dopadnout jinak.

Mluvíte o prolínací soutěži. Sledoval jste ji už s vědomím, že klub budete chtít koupit?

Samozřejmě, že jsem to sledoval. Kluci byli opravdu kousek od toho, aby první zápas vyhráli. Pak to celé mohlo vypadat úplně jinak. Samozřejmě, je velice těžké hrát všechny zápasy venku. I když fanoušci klub hodně podporovali, i na cizím stadionu mu byli schopní pomoct. Ale v této sezoně to bude úplně jiné, budeme hrát doma.

A můžete využít také určitého „wow efektu“: Dukla se po třech letech vrací do svého města, bude mít k dispozici supermoderní stadion, po hokeji je v Jihlavě hlad...

Jak říkám, fanoušci Dukly jezdili i ven. Ale je pravda, že je tady silná fanouškovská základna, je to fenomén. Jihlava hokejem žije. A to se mi na tom líbí. Ta atmosféra lidí, se kterými jsem se v Jihlavě potkal, všichni jsou nadšení... To je základ k tomu, aby se to povedlo. Peníze, to je jenom jedna část. Musíte k tomu mít i to srdce. Je to dřina, musíte mít talent a štěstí.

Při podpisu smlouvy jste řekl: Chci být Dukla, budu Dukla. Stal se z vás tedy fanoušek jihlavského týmu?

Já to nemám takovým způsobem vyhraněné. Fandím hokeji. I když nemám rád Spartu, když hrála v O2 Aréně, taky jsem tam chodil. Akorát jsem někdy fandil soupeři (usmívá se).

Pocházíte z Pardubic, jste hokejový fanoušek, úspěšný podnikatel, bohatý investor... Asi vás čeká srovnávání s panem Dědkem (Petr Dědek – majitel extraligového celku Dynamo Pardubice, pozn. red.). Jste na to připraven?

Mám naplánováno, že se s panem Dědkem uvidíme. Oboustranně jsme si řekli, že bychom se rádi potkali. Pobavíme se o tom, co s hokejem chceme dělat. Není to jenom o jednom klubu.

Jste si v něčem podobní, nebo jste spíš odlišní?

Já už novou halu stavět nepotřebuji, já už ji mám (PSM Invest před dvěma lety za 80 milionů postavil halu v Praze 5, pozn. red.). Ne, to byl vtip. (usmívá se) Myslím, že mám k hokeji trošku jiný přístup než on. Nechci zasahovat do vnitřního chodu klubu.

Dukla Jihlava změnila majitele, je to pro ni dobře? A kdy podle vás bude znovu extraligová? Libor Dolana (6. května 1964) bývalý útočník Dukly Jihlava: Proč by to nemělo být dobře, já myslím, že to je určitě pozitivní zpráva. Ale uvidíme, jak se pod novým majitelem klub rozjede. Městu se nedivím, že se Dukly zbavilo, byla to zátěž. A kdy se vrátí Jihlava do extraligy? Já myslím, že už tam měla dávno být. (usmívá se)

Jiří Holík (9. července 1944) bývalý útočník Dukly Jihlava: Změnu majitele vítám. Je to teď určitý trend, který frčí, že bohatí lidé kupují sportovní kluby. V případě Dukly je to navíc logické, protože město nemůže být nikdy dobrým majitelem. Na druhou stranu mu patří velký dík, protože ve chvíli, kdy tady od hokeje dala ruce pryč armáda, bylo to právě město, které se o Duklu postaralo. Cesta zpátky na úplný vrchol bude každopádně i s novým majitelem náročná, nevím, jak dlouho to může trvat. A stejně tak si netroufám říct, kdy se do extraligy vrátí. Může tam být už příští rok, ale třeba taky za tři roky.



Milan Chalupa (4. července 1953) bývalý obránce Dukly Jihlava: Je otázka, jestli je to dobře, nebo špatně. Známe to z minulosti, jak se majitelé chovají k hráčům a klubu celkově. Nemusíme chodit ani moc daleko, vidíme v Pardubicích, jak si tam majitel dělá, co chce, vyhazuje nejlepší trenéry. Ale já věřím, že tady bude nový majitel rozumný člověk. Že si vybere šikovného manažera, který přesvědčí hráče, že do Jihlavy chtějí, protože dneska je všechno hlavně a jedině o penězích. A jestli se postup do extraligy podaří do tří let, tak to podle mě bude super. Roman Kaňkovský (15. února 1965) bývalý obránce Dukly Jihlava: Je to výborný. Dlouho se na tuhle chvíli čekalo. Je super, že se konečně našel nový majitel. Navíc takový, který má zájem i o mládež Dukly. A co se extraligy týká, podle mě by bylo nejlepší licenci koupit, pokud by tedy nějaká byla k dispozici. Stejně to před lety udělala i Kometa Brno a je to ideální řešení. Oldřich Válek (9. března 1960) bývalý útočník Dukly Jihlava: Dobře, nebo nedobře? Jde o to, jestli má dost peněz. A to asi má. (směje se) Nejlepší by bylo, kdyby extraligu Dukla koupila, ale je otázkou, jestli bude od koho. Mluví se o poslední sezoně Litvínova, jenže tam podle mě lidi a firmy ve městě padnout nenechají. František Vorlíček (3. března 1947) bývalý útočník Dukly Jihlava: Hlavně je to dobře pro město, protože vlastnit jakýkoliv profesionální sportovní klub je hrozná zátěž. Konečně se po letech našel člověk, který chtěl zaplatit. Postupový klíč je ale strašně těžký a odhadovat, kdy se postup povede, je skoro nemožné. Netroufám si tipovat. Každopádně Dukle návrat moc přeju.

Takže sportovní stránku věci necháte na současném jednateli Bedřichu Ščerbanovi?

Pan Ščerban bude navrhovat, já mu k tomu budu říkat svůj názor, ale realizovat to bude muset on. Hlavně: já to neuhraju, on taky ne. Uhrají to až ti kluci na ledě.

Takže ani do výběru případných posil nebudete zasahovat?

Já bych se raději staral o to, co umím. O finance a zajištění chodu klubu. Nebudu se plést do toho, jakého hráče potřebují, kolik trenérů tam má být, jak mají být složené jednotlivé realizační týmy. To je kompetence, která je pod panem Ščerbanem. Sestavit tým je úkolem trenéra Ujčíka. Je to o chemii, o tom, jak si to sedne k sobě. Já jim můžu akorát pomoct, když bude kádr potřeba rozšířit. Protože pokud se chceme dostat dál, nemůžeme jít do baráže zmlácení. Musíme mít kluky, kteří budou odpočatí a budou moct hrát.

Do extraligy se však dá postoupit i jinak, než si ji uhrát na ledě. Přemýšlíte také o možnosti nákupu licence?

Byla by to snazší cesta, to ano. Ale tým musíte stavět na nějakých základech. V okamžiku, kdy baráž vyhrajete, máte fakticky velkou část přípravy na extraligu už hotovou. V okamžiku, kdy si to koupíte, se může stát, že to za rok zase ztratíte.

Takže o nákupu licence ani neuvažujete?

Tady není o čem přemýšlet. Když se to stane, tak se to stane. Moje cesta je ale vyhrát baráž. To je reálnost. O všem ostatním se teprve můžeme bavit.

Měly by prvoligové týmy zatlačit na to, aby baráž o extraligu byla zrušena?

Myslím, že tlačit můžeme, ale nezměníme to. To záleží na ochotě extraligových týmů. Můžeme se s nimi o tom bavit, ale rozhodnout musí ony. Další cesta je také rozšířit počet extraligových týmů. Už to kolikrát bylo na stole.

Do jihlavské Dukly přicházíte ve chvíli, kdy za pár měsíců bude otevřena Horácká multifunkční aréna. Hrála nová hala ve vašem rozhodování nějakou roli?

Mít tým první ligy, který má stadion a zázemí na to, aby mohl hrát extraligu, je obrovské plus. Velká devíza. Nedovedu si představit, že bych vstoupil do Jihlavy a neměl tohle zázemí. Hrát venku, to si teď kluci vyzkoušeli tři roky. A bylo to strašně těžké.

Jak se na novou halu těšíte?

Na první zápas tu budu stoprocentně, to si nenechám ujít. (usmívá se) Byl jsem se na stavbě podívat před měsícem, viděl jsem všechny vizualizace a plány. Měla by to být hala, která by měla splnit úplně všechno, co město a klub potřebují.

Někteří novináři píší o tom, že jste si áčko Dukly koupil za cenu garsonky v Praze. Jak to vnímáte?

Odkup, ta prvotní investice, není podstatná část. Podstatné je to, co bude potom. To bude vyžadovat nesrovnatelně vyšší prostředky. A ty musím dodat já, musím je sehnat. K tomu jsem se zavázal.

Je pro vás výhodou, že vaše skupina je investiční. Tudíž máte spoustu případných dalších sponzorů kolem sebe?

Ano, samozřejmě. Ale tak to dělají všichni.

Takže, když si pomůžu slovy nejmenovaného bývalého primátora Liberce, nyní je pro vás každé jednání zároveň také jednáním o hokeji?

(u smívá se) Pro mě je hokej zábava. Já k tomu budu přistupovat tak, že budu dělat to, co chci. Chci kvalitní hokej, spokojené hráče i fanoušky. To je krédo, se kterým sem vstupuji.

Jak často budete na zápasy v Jihlavě jezdit?

Skybox už mám rezervovaný, pokud ho pan Ščerban ještě neprodá (směje se). Protože mám hokej rád, rád se na něj koukám, rád si ho zahraji, tak počítám, že tu budu častěji. Co čas dovolí.

A zápasy venku?

Na některé půjdu taky. Možná, že kluci budou potřebovat podpořit i při venkovních zápasech.