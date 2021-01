Kvůli chování lidí i hrozbě pokut vlekaři na Čeřínku od protestu upustili

„Po vzájemné domluvě s kolegou jsme se rozhodli vyčkat, jak se k tomu postaví vláda v pondělí 4. ledna a potom se rozhodneme, co podnikneme dál,“ vzkázali provozovatelé areálu v pátek večer na svém facebookovém profilu.



Zároveň doplnili obsáhlé vysvětlení, proč nakonec od chystaného demonstrativního spuštění vleku i přes zákaz upustili. Protestovat původně chtěli kvůli obavám z finančních problémů, které mohou vyústit v krach jejich podnikání.

Zákaz provozování vleků a lanovek pro lyžaře považují za nesmyslný. Areál stihli perfektně připravit a nemálo peněz investovali i do zajištění veškerých zpřísněných protiepidemických nařízení. Vyhlášený zákaz jim ale znemožňuje tyto investice využít.

„Mluvili jsme s ministerstvy, policií, konzultovali s podřízenými pracovníky hlavní hygieničky, s uznávanými kapacitami Státního zdravotního ústavu, s Asociací lanové dopravy, radili se s právníky. Všichni mají svázané ruce a přelepené pusy nouzovým stavem,“ vysvětlují vlekaři.

„Jsme asi jediní a to nám do karet zrovna nehraje“

Pro samotné zrušení chystaného protestu pak vyjmenovali několik konkrétních důvodů. „Jsme asi jediní, kdo se chce tímto způsobem vzepřít epidemiologicky neopodstatněnému zákazu provozu vleků a to nám do karet zrovna nehraje,“ zní jeden z nich.

Další důvod spočívá v hrozbě pokut pro lyžaře, kteří by spuštěného vleku využili a svezli se na něm. „Odnesete to pokutou až ve výši 20 tisíc korun, případně správním řízením. Samozřejmě je tu i možnost, že to policie vyřeší jen domluvou, ale taková varianta je v našem/vašem případě málo pravděpodobná,“ vzkazují vlekaři. Podobný postih by hrozil i každému z nich.

„Spustíme-li vlek - a opravdu jsme připraveni ho spustit i v nouzovém stavu, bude-li to nutné - stejně si dlouho nezalyžujete, pokud vůbec,“ shrnují na závěr.

Návštěvníci nedodržují ani opatření, která mají smysl

Do areálu na přelomu roku dorazily každý den stovky lidí. Děti na sjezdovce s rodiči sáňkovaly i bobovaly. Zimní radovánky na zasněžený svah lákaly rodiny z širokého okolí. A jak vlekaři přiznávají, paradoxně i nezodpovědné chování mnoha z nich přispělo k rozhodnutí protest přinejmenším odložit.

„Někteří zřejmě náš nesouhlas se zákazem provozování vleků pochopili tak, že zde nemusí dodržovat ani protiepidemická opatření, která mají logiku a smysl,“ vyčetli na Facebooku některým návštěvníkům provozovatelé Čeřínku.

„Chovejte se zodpovědně a dodržujte protiepidemická nařízení. Nepromořujte se navzájem. Budete nám tu potom chybět. Pokud lehneme i my, budeme muset uzavřít areál a bude po lyžování na dalších pár týdnů,“ nabádají návštěvníky vlekaři.