„Jsme nachystaní, může začít mrznout,“ potvrdil Kučera. On sám a jeho kolegové si před sezonou pořádně mákli. Spoustu práce udělali na svahu. Podařilo se zarovnat a hlínou vyplnit nerovnosti, jež přes léto způsobila voda. Louka je uhrabaná a posekaná.
Odzkoušeny jsou veškeré technologie, mají všechny potřebné revize. Byť to nebylo úplně bezproblémové. „Odešlo jedno tlakové čerpadlo, museli jsme za asi 200 tisíc pořizovat nové. Byť jsme část získali z pojistky, byl to nečekaný a v našich podmínkách velký výdaj,“ podotkl Kučera.
Obává se, že podobných kostlivců má areál ve skříni víc. „Byly po potřeba nové a úspornější lampy na osvětlení pro večerní lyžování. Brzy budou nutné nové pásnice u rolby. Sněžná děla jsou stará od patnácti do dvaceti let a bude třeba je vyměnit, potřeba by byly nové turnikety,“ vyjmenovává provozovatel areálu. Jak ale vzápětí upozornil, nic z toho nadcházející sezonu neohrozí.
Spory s farmářem už by hrozit neměly
Tu by ohrozit neměly ani spory s vlastníky pozemků, zejména s farmářem Miroslavem Hrtúsem. Tomu už se v minulosti podařilo lyžování na Vysoké dočasně úplně zarazit, Lyžaři také zablokoval přístup do chaty. Neshody by ale měly být minulostí.
„Jsou uzavřené platné nájemní smlouvy, které by podobným věcem měly zabránit,“ konstatoval havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).
Konec pětiletého sporu. Brod si plácl s farmářem, skiareál na Vysoké zůstane
Brodská radnice se do sporů TJ Lyžař s Hrtúsem vložila před více než dvěma roky a podařilo se jí vyjednat dohodu akceptovanou oběma stranami.
„Bohužel, tyto smlouvy se každoročně obnovují, smlouvu na pozemek pod chatou máme na pět let. Je to velice krátká doba, což znemožňuje vyhlídky na větší rozvoj areálu. Případný investor by vyžadoval jistotu provozu patnáct až dvacet let. Tu v tuto chvíli nemáme,“ podotkl Tomáš Kučera.
Vysoká dál bude malým rodinným střediskem
I z těchto důvodů už představitelé klubu, ale i vedení města dávno opustili odvážné myšlenky na obří investice do lyžování na Vysoké. V roce 2014 představila radnice projekt za dost možná stovky milionů korun, který měl z Vysoké udělat největší lyžařské středisko na Vysočině. Jenže už po dvou letech od něho zastupitelé po propočtení prvních nákladů dali ruce pryč.
„Jsme a i nadále budeme malým střediskem, kam si přijedou rodiče s dětmi zalyžovat odpoledne či večer po práci, případně sem dají děti do lyžařské školy. K tomu budeme vymýšlet akce, abychom dokázali areál co nejvíce zaplnit,“ prohlásil Tomáš Kučera.
Letošní sezona by se v ničem podstatném neměla lišit od té loňské. Sjezdovka bude upravována stejně, tedy primárně podél kotvového vleku. Teprve když bude delší dobu vhodné počasí, bude vysněžen lyžařsky atraktivnější oblouk kolem lesíka ve střední části sjezdovky.
Ve všední dny až od čtyř hodin
Stejné jako loni bude i jízdné. To základní vyšlo na 25 korun za jednu jízdu na vleku, případně 250 korun na hodinu. Čím více toho člověk projel, tím nižší cenu za jednu jízdu či za hodinu získal. „Lyžování není levný sport. Ale pokud bychom zdražili, zájemce spíše odlákáme,“ dobře ví Tomáš Kučera.
K úpravě však letos dojde v provozní době. Ve všední dny vlek budou pouštět až od čtyř hodin odpoledne, fungovat bude do sedmi. V pátek se v případě zájmu provoz natáhne až do devíti. „Je to kvůli obsluze vleku. Všichni jsme nadšenci, chodíme normálně do práce a na třetí jsme to často nestíhali,“ vysvětluje Kučera. Celodenní lyžování si lidé užijí o víkendech.
Pokud tomu podmínky dovolí a budou mít o lyžování v týdnu dopoledne zájem větší skupiny, například školní výpravy, vlekaři jim provoz areálu po předchozí dohodě zajistí. V tom případě bude sjezdovka otevřena i pro veřejnost.
Děti opět dostanou možnost využít lyžařskou školu, o tu se znovu postará Sportík Fox, agentura pořádající pro děti mimo jiné i příměstské tábory či animační programy. Připraven pro ně bude dětský vlek, který letos bude kvůli snazší údržbě a nástupu postaven zrcadlově opačně.
Kdy se areál rozjede, záleží už jen na počasí. Technologie jsou připravené, provozovatelé všechny systémy vyzkoušeli o předminulém víkendu. Na chvilku se dokonce na sjezdovce objevil drobný poprašek. K plnohodnotnému zasněžení by ale byly potřeba tři až čtyři po sobě jdoucí mrazivé noci. A ty se podle předpovědí meteorologů dají očekávat nejdříve ve druhé polovině listopadu.