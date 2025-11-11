Vše připraveno, odzkoušeno. Lyžařský areál na Vysoké už vyhlíží jen mráz

Autor:
  11:37
Zdá se to skoro neuvěřitelné. Je pryč sotva třetina listopadu a lyžařský areál Vysoká u Havlíčkova Brodu je kompletně připraven na zimní sezonu. Vyměněné a opravené jsou technologie, srovnaný a posekaný svah, zkontrolována sněžná děla. „Už čekáme jenom na mráz,“ říká Tomáš Kučera, předseda TJ Lyžař, jež areál provozuje.
Sněžná děla i systém zasněžování už je odzkoušený. Jakmile začne mrznout, mohou...

Sněžná děla i systém zasněžování už je odzkoušený. Jakmile začne mrznout, mohou ho provozovatelé areálu na Vysoké u Havlíčkova Brodu spustit naostro. | foto: TJ Lyžař

Sněžná děla i systém zasněžování už je odzkoušený. Jakmile začne mrznout, mohou...
Sněžná děla i systém zasněžování už je odzkoušený. Jakmile začne mrznout, mohou...
I přes nekončící potíže se novému složení TJ Lyžař podařilo Vysokou oživit a...
Kvůli neustálých dohadech a soudech se skiareál Vysoká zřejmě nevyhne zkrácení...
6 fotografií

„Jsme nachystaní, může začít mrznout,“ potvrdil Kučera. On sám a jeho kolegové si před sezonou pořádně mákli. Spoustu práce udělali na svahu. Podařilo se zarovnat a hlínou vyplnit nerovnosti, jež přes léto způsobila voda. Louka je uhrabaná a posekaná.

Odzkoušeny jsou veškeré technologie, mají všechny potřebné revize. Byť to nebylo úplně bezproblémové. „Odešlo jedno tlakové čerpadlo, museli jsme za asi 200 tisíc pořizovat nové. Byť jsme část získali z pojistky, byl to nečekaný a v našich podmínkách velký výdaj,“ podotkl Kučera.

Sněžná děla i systém zasněžování už je odzkoušený. Jakmile začne mrznout, mohou ho provozovatelé areálu na Vysoké u Havlíčkova Brodu spustit naostro.
Sněžná děla i systém zasněžování už je odzkoušený. Jakmile začne mrznout, mohou ho provozovatelé areálu na Vysoké u Havlíčkova Brodu spustit naostro.
Sněžná děla i systém zasněžování už je odzkoušený. Jakmile začne mrznout, mohou ho provozovatelé areálu na Vysoké u Havlíčkova Brodu spustit naostro.
I přes nekončící potíže se novému složení TJ Lyžař podařilo Vysokou oživit a výrazně zatraktivnit. Členové upravili turistickou chatu, uvedli ji do běžného provozu a zřídili u ní terasu, provozují tábořiště, postavili trasy se skoky a klopenými zatáčkami pro bikery.
6 fotografií

Obává se, že podobných kostlivců má areál ve skříni víc. „Byly po potřeba nové a úspornější lampy na osvětlení pro večerní lyžování. Brzy budou nutné nové pásnice u rolby. Sněžná děla jsou stará od patnácti do dvaceti let a bude třeba je vyměnit, potřeba by byly nové turnikety,“ vyjmenovává provozovatel areálu. Jak ale vzápětí upozornil, nic z toho nadcházející sezonu neohrozí.

Spory s farmářem už by hrozit neměly

Tu by ohrozit neměly ani spory s vlastníky pozemků, zejména s farmářem Miroslavem Hrtúsem. Tomu už se v minulosti podařilo lyžování na Vysoké dočasně úplně zarazit, Lyžaři také zablokoval přístup do chaty. Neshody by ale měly být minulostí.

„Jsou uzavřené platné nájemní smlouvy, které by podobným věcem měly zabránit,“ konstatoval havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Konec pětiletého sporu. Brod si plácl s farmářem, skiareál na Vysoké zůstane

Brodská radnice se do sporů TJ Lyžař s Hrtúsem vložila před více než dvěma roky a podařilo se jí vyjednat dohodu akceptovanou oběma stranami.

„Bohužel, tyto smlouvy se každoročně obnovují, smlouvu na pozemek pod chatou máme na pět let. Je to velice krátká doba, což znemožňuje vyhlídky na větší rozvoj areálu. Případný investor by vyžadoval jistotu provozu patnáct až dvacet let. Tu v tuto chvíli nemáme,“ podotkl Tomáš Kučera.

Vysoká dál bude malým rodinným střediskem

I z těchto důvodů už představitelé klubu, ale i vedení města dávno opustili odvážné myšlenky na obří investice do lyžování na Vysoké. V roce 2014 představila radnice projekt za dost možná stovky milionů korun, který měl z Vysoké udělat největší lyžařské středisko na Vysočině. Jenže už po dvou letech od něho zastupitelé po propočtení prvních nákladů dali ruce pryč.

„Jsme a i nadále budeme malým střediskem, kam si přijedou rodiče s dětmi zalyžovat odpoledne či večer po práci, případně sem dají děti do lyžařské školy. K tomu budeme vymýšlet akce, abychom dokázali areál co nejvíce zaplnit,“ prohlásil Tomáš Kučera.

Letošní sezona by se v ničem podstatném neměla lišit od té loňské. Sjezdovka bude upravována stejně, tedy primárně podél kotvového vleku. Teprve když bude delší dobu vhodné počasí, bude vysněžen lyžařsky atraktivnější oblouk kolem lesíka ve střední části sjezdovky.

Ve všední dny až od čtyř hodin

Stejné jako loni bude i jízdné. To základní vyšlo na 25 korun za jednu jízdu na vleku, případně 250 korun na hodinu. Čím více toho člověk projel, tím nižší cenu za jednu jízdu či za hodinu získal. „Lyžování není levný sport. Ale pokud bychom zdražili, zájemce spíše odlákáme,“ dobře ví Tomáš Kučera.

K úpravě však letos dojde v provozní době. Ve všední dny vlek budou pouštět až od čtyř hodin odpoledne, fungovat bude do sedmi. V pátek se v případě zájmu provoz natáhne až do devíti. „Je to kvůli obsluze vleku. Všichni jsme nadšenci, chodíme normálně do práce a na třetí jsme to často nestíhali,“ vysvětluje Kučera. Celodenní lyžování si lidé užijí o víkendech.

Nadšenci se snaží oživit Vysokou i v létě. Budují traily, kemp i bikepark

Pokud tomu podmínky dovolí a budou mít o lyžování v týdnu dopoledne zájem větší skupiny, například školní výpravy, vlekaři jim provoz areálu po předchozí dohodě zajistí. V tom případě bude sjezdovka otevřena i pro veřejnost.

Děti opět dostanou možnost využít lyžařskou školu, o tu se znovu postará Sportík Fox, agentura pořádající pro děti mimo jiné i příměstské tábory či animační programy. Připraven pro ně bude dětský vlek, který letos bude kvůli snazší údržbě a nástupu postaven zrcadlově opačně.

Kdy se areál rozjede, záleží už jen na počasí. Technologie jsou připravené, provozovatelé všechny systémy vyzkoušeli o předminulém víkendu. Na chvilku se dokonce na sjezdovce objevil drobný poprašek. K plnohodnotnému zasněžení by ale byly potřeba tři až čtyři po sobě jdoucí mrazivé noci. A ty se podle předpovědí meteorologů dají očekávat nejdříve ve druhé polovině listopadu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Unikátní letecké muzeum ve Studenci a Koněšíně končí, osud exponátů je nejasný

Atraktivní muzejní kousky, spíše pořádné kusy, dovezené na bývalou vojenskou...

Překvapivě rychlý konec vzalo technické muzeum v areálu bývalé pily u nádraží ve Studenci na Třebíčsku. Ještě v červenci tam milovníci vojenské historie sestavovali konstrukci ocelového mostu Bailey,...

Bez něj by nebyl Orion ani logo Kofily. Rykr chtěl dobýt svět, měl však málo času

Reklamní mág první republiky Zdenek Rykr se narodil před 125 lety v Chotěboři....

Na Akademii výtvarných umění ho nepřijali. Že prý neměl dostatek talentu. Osud mu vyměřil pouhých čtyřicet let života. Přesto jeho ilustrace známe dodnes. Avantgardní umělec a reklamní mág první...

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Tragická nehoda tří osobních aut u Lukavce na Pelhřimovsku si v pondělí...

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Autor se inspiroval duchem původního stadionu, emocemi a energií, kterými místo...

Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...

Vyhrává po náročném porodu. Třeba budu vzorem, věří první česká profesionální fit-modelka

Premium
Za dokonalou sportovní postavou jsou nejen hodiny tvrdé dřiny, ale také...

V ruce drží klíč k účasti na profesionálních kulturistických akcích - včetně té nejprestižnější s názvem Ms. Olympia, která se koná každoročně v americkém Las Vegas. Eva Dlabajová získala jako vůbec...

Vše připraveno, odzkoušeno. Lyžařský areál na Vysoké už vyhlíží jen mráz

Sněžná děla i systém zasněžování už je odzkoušený. Jakmile začne mrznout, mohou...

Zdá se to skoro neuvěřitelné. Je pryč sotva třetina listopadu a lyžařský areál Vysoká u Havlíčkova Brodu je kompletně připraven na zimní sezonu. Vyměněné a opravené jsou technologie, srovnaný a...

11. listopadu 2025  11:37

Ptačí chřipka na Třebíčsku. Prozradila ji zelená játra, utratí 20 tisíc kachen

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

Chov Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku má problém. Těsně před svátkem svatého Martina se v něm prokázalo ohnisko ptačí chřipky. Oznámil to ministr zemědělství v demisi Marek Výborný. Po započítání...

11. listopadu 2025  7:43,  aktualizováno  8:06

Místo lidí bude vozit zvířata. Vyřazená sanitka dál poslouží záchranné stanici

Sanitka má najeto téměř 214 tisíc kilometrů. Pavlovští si jen darovaný vůz...

Sanitka, která až dosud sloužila záchranářům k převozu pacientů do nemocnice, najde nové využití. Opět bude sloužit pacientům, ale tentokrát těm zvířecím. Vyřazený vůz zdravotnické záchranné služby z...

11. listopadu 2025  7:56

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

Do Krnova by také měla vést vysokorychlostní trať.

Po letech, kdy se řešila hlavně obnova průmyslu a zaměstnanost, s důrazem na stavbu dálnic, přichází na řadu i železniční infrastruktura. Ale třeba peníze pro stavbu VRT nejsou jisté. Moravskoslezský...

11. listopadu 2025  6:48

Závistský rybník vydal kapry pro vánoční stoly, cena se oproti loňsku nemění

Výlov Závistského rybníka přilákal i diváky. Ti si mohli rovnou koupit čerstvou...

Kolem dvou set metráků ryb opustilo vody Závistského rybníka na Žďársku. Zhruba patnáctihektarová vodní plocha v Závisti, místní části Laviček u Velkého Meziříčí, vydala především kapry určené pro...

10. listopadu 2025  15:27

Nové Město vstříc malým obchodníkům. Místo propisky dostane návštěva poukaz

Centrum plné drobných obchůdků, kde lidé pořídí vše potřebné. Takový model...

Jak by měly vypadat ideální nákupy v Novém Městě na Moravě? Podle tamní radnice hlavně se zákazníky mířícími k místním živnostníkům. Tedy do kaváren, restaurací i menších obchůdků, kde seženou vše –...

10. listopadu 2025  12:43

Seniora pohřešovali dva roky, jeho tělo i s vozíkem našli v nádrži až s lepší výbavou

Brněnští policejní potápěči pomohli Slovákům najít tělo utonulého muže, na...

Torzo těla a elektrický vozík, které specialisté našli ve vodní nádrži Markovka na Třebíčsku, patří více než dva roky pohřešovanému seniorovi. Potvrdila to genetická analýza. Ostatky v sedmimetrové...

10. listopadu 2025  10:13

Pekelný kopec už střeží včely a mravenci. Prozkoumat lze ptačí hnízdo i úly

Děti mohou vyzkoušet třeba prolézačku ve tvaru včelích pláství.

Už jen samotná rozhledna na vrcholku Pekelného kopce nedaleko Třebíče je dostatečným lákadlem k výletu. Jako další motivace, například pro menší děti, mohou nyní posloužit zbrusu nové atrakce podél...

10. listopadu 2025  8:09

Velký třesk, balet s rolbou, Ewa Farna. Horáckou arénu otevřela nabitá show

Pod střechou Horácké arény v Jihlavě se zavěšeni na lanech vznášejí živí...

Pět a půl tisíce diváků v hledišti, přibližně devět stovek vystupujících na ledě, třech pódiích a všech schodištích haly, a také v blízkém okolí arény. A především téměř čtyři hodiny úžasné show, na...

9. listopadu 2025  14:12

Přijde mi škoda dary přírody nevyužít, říká matka tří dětí. Po nocích vyrábí sirupy

Kateřina Vašková má vystudované lesnictví, pracovala i jako hajná. K přírodě má...

Stovky litrů sirupu ročně vyrobí Kateřina Vašková ze Sněžného na Žďársku. K této práci se maminka tří dětí dostane hlavně po nocích a přiznává, že kvůli své touze zužitkovat vše, co zahrada a příroda...

9. listopadu 2025  8:44

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:31

Bez něj by nebyl Orion ani logo Kofily. Rykr chtěl dobýt svět, měl však málo času

Reklamní mág první republiky Zdenek Rykr se narodil před 125 lety v Chotěboři....

Na Akademii výtvarných umění ho nepřijali. Že prý neměl dostatek talentu. Osud mu vyměřil pouhých čtyřicet let života. Přesto jeho ilustrace známe dodnes. Avantgardní umělec a reklamní mág první...

8. listopadu 2025  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.