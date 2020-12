Běžkaře letos v Jihlavě čekají uměle zasněžovaná trať i osvětlený ovál

Spolek Lyžařské Jihlavsko si loni s pomocí města pořídil, zrenovoval a vylepšil malou rolbu, která však minulou sezonu trvající pouze jedenáct dní prakticky nevyjela. Šanci dostala pouze čtyřkolka.



„K nové sezoně vyhlížíme s optimismem a jako každý rok jsme s přípravami začali již v letních měsících. Pracujeme také na některých vylepšeních,“ říká Jakub Novotný z SK Lyžařské Jihlavsko.

Členové spolku navezli a rozhrnuli už v srpnu a září hlínu do nerovných partií okruhu Vysoká. Také se zapojili do sběru kamení nebo odstraňování spadaných větví či náletových dřevin.

„Zatím jsme práce dělali kvůli epidemické situaci v úzkém kruhu lidí, ale někteří zájemci z řad lyžařské veřejnosti se ohlásili, možná je o víkendu využijeme,“ avizuje Novotný.

Letošní novinkou je webová kamera a dálkově ovládané LED světlo na Stadionku okruhu Vysoká.

Na Heulose se bude uměle zasněžovat běžecký okruh

„Připravujeme první etapu částečného osvětlení okruhu pomocí dalších LED reflektorů. Nebude se v žádném případě jednat o plnohodnotné osvětlení, které znáte například ze závodních novoměstských tratí, ale o orientační přisvícení vybraných partií, které zpříjemní lyžování po setmění,“ vysvětluje Novotný.

Ve spolupráci s magistrátem se připravuje ještě jedna novinka - zasněžování na Heulose v části mezi hřištěm s umělou trávou a letním kinem, kde by měl vzniknout malý okruh pro běžkaře.

„Město zaplatí potřebnou techniku a poskytne člověka zodpovědného za zasněžování, Lyžařské Jihlavsko by mělo udržovat tratě a podle potřeby dál stříkat sníh a koordinovat brigádníky,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Předpokladem jsou však optimální klimatické podmínky. „Pokud bude mrznout, vznikne svah na bobování a sáňkování a především okruh pro běžkaře dlouhý 800 až 1 000 metrů,“ doplnil. Město na celý projekt uvolní kolem čtvrt milionu korun, maximálně 300 tisíc.

Na Žďársku se budou snažit udržet loňskou laťku

Na sezonu se naplno chystají i ve Žďáře nad Sázavou. „Představa, že sedíme se založenýma rukama v teple a čekáme, až napadne sníh a pak nastartujeme mašiny, je dost naivní,“ usmívá se úpravce žďárských lyžařských tras Josef Holemář. Lidem prý takové představy vyvrací často.

Nedávno stloukal z třímetrových kůlů nový mostek, který umožní průjezd pásové čtyřkolky od rozcestí Plíčky II mezi Žďárem a Skleným.

Příspěvková organizace Sportis, která spravuje žďárská sportoviště a zajišťuje i úpravu stop, vytvořila nové webové stránky zahrnující také informace pro běžkaře.

Rozšíření stávajících okruhů v plánu není. „Připravujeme techniku a tratě na zimu, budeme se snažit udržet kvalitu a nastavenou laťku,“ slibuje Holemář. A laťka je z posledních sezon, když se zrovna vydařily po sněhové stránce, nastavená vysoko.

Na Novoměstsku může být až 150 kilometrů tratí

Se založenýma rukama nesedí ani na Novoměstsku. Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda už avizoval, že se zástupci města, mikroregionu, sportovního klubu a informačního centra dohodli na úpravě lyžařských tras v nadcházející sezoně.

„V minulých letech se občas objevila kritika. Někomu chyběly včasné informace, jiní si stěžovali na kvalitu tratí. Proto jsme si nově jasně stanovili odpovědnost za jednotlivé okruhy a rozdělili úkoly,“ prozradil Šmarda. Zlepšit by se měla také informovanost o stavu tratí prostřednictvím webu a sociálních sítí.

Nově bude umístěna technika přímo na Studnicích, nejvýše položené vesnici na Vysočině. „Tam bude k dispozici konkrétně skútr sportovního klubu,“ řekl předseda mikroregionu a starosta Tří Studní Miloš Brabec.

Skútr tak může vyjet už v situaci, kdy úsek mezi Vysočina Arenou a Vlachovicemi nebude pro techniku sjízdný. Novinkou bude nové napojení novoměstských tratí na žďárské.

„Trasa ze Žďáru by vedla ze Lhotky přes Jiříkovice na Nové Město. Lyžaři by proto nemuseli přes Sklené a vyhnuli by se tak prudkému kopci,“ vysvětluje Brabec a oceňuje vstřícnost zemědělců, kteří umožní využití svých pozemků. Celkem by na Novoměstsku mohlo být k dispozici za ideálních podmínek až 150 kilometrů tratí, od Sněžného až po Bobrovou.