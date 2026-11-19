„Nikdy jsem se u nás na sjezdovce o vodu nebál, ale letos trochu obavy mám,“ říká Vladimír Cháb, provozovatel sjezdovky na Čeřínku.
„U Českého mlýna počítáme i letos s provozem aspoň 60 dnů, ale bývalo to přes 90 dnů.“
„Nikdy jsem se u nás na sjezdovce o vodu nebál, ale letos trochu obavy mám,“ říká Vladimír Cháb, provozovatel sjezdovky na Čeřínku.
„U Českého mlýna počítáme i letos s provozem aspoň 60 dnů, ale bývalo to přes 90 dnů.“
„Myslím, že se žáci budou chtít učit na záchodech. Je to bomba.“ Jen v superlativech se mluví o nových toaletách na Základní škole Smetanova v Chotěboři. Když její ředitel Milan Janda zveřejnil na...
Vlastnit byt a pronajímat ho nemusí pro majitele vždy znamenat pouze výhody. Naopak, majitel se někdy může dostat až na pokraj psychických sil. Stačí, aby si špatně vybral nájemníka. Podobně krušnou...
Horácká aréna v Jihlavě má za sebou rok zkušebního provozu a na konto si připsala úspěchy, které rezonují mezinárodní architektonickou scénou. Po nedávném zisku prestižního ocenění v rámci Grand Prix...
Cirkulárku, čerstvě otevřené re-use centrum ve Žďáře nad Sázavou, berou návštěvníci útokem. O tom, že taková služba místním velmi chyběla, svědčí i regály plné zachovalých i zcela nových věcí, které...
Senátní volby na Žďársku se zopakují, a to znovu od prvního kola a se stejnými kandidáty, rozhodl ve středu odpoledne Nejvyšší správní soud (NSS). Vyhověl návrhu Radka Černého (ODS), jemuž v říjnovém...
Provozovatelé lyžařských areálů na Vysočině s napětím sledují počasí. Letos ale nejenom v očekávání příchodu mrazů a sněžení. Budou vděční i za jakýkoli déšť. Důvodem je potřebná voda k umělému...
První cestující by se novými elektrickými jednotkami na rychlíkové lince R9 mezi Prahou, Vysočinou a Brnem mohli svézt nejdříve během února příštího roku. Uvedl to dopravce RegioJet, který provoz od...
Senátní volby na Žďársku se zopakují, a to znovu od prvního kola a se stejnými kandidáty, rozhodl ve středu odpoledne Nejvyšší správní soud (NSS). Vyhověl návrhu Radka Černého (ODS), jemuž v říjnovém...
Kraj Vysočina poprvé ve své historii vyhlásil stav nedostatku vody a schválila mimořádné snížení odtoku z vodárenské nádrže Vír na řece Svratce, která zásobuje pitnou vodou brněnskou aglomeraci a...
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Havlíčkově Brodě se dočká vysněné investice. Kraj Vysočina, který je jejím zřizovatelem, začne v příštím roce budovat moderní simulační...
Hned několik novinek čeká o nadcházejícím adventním období obyvatele Nového Města na Moravě. Poté, co musel být letos pokácen vánoční smrk na náměstí poblíž kašny, jenž svému účelu sloužil desítky...
„Myslím, že se žáci budou chtít učit na záchodech. Je to bomba.“ Jen v superlativech se mluví o nových toaletách na Základní škole Smetanova v Chotěboři. Když její ředitel Milan Janda zveřejnil na...
Vlastnit byt a pronajímat ho nemusí pro majitele vždy znamenat pouze výhody. Naopak, majitel se někdy může dostat až na pokraj psychických sil. Stačí, aby si špatně vybral nájemníka. Podobně krušnou...
Pro obyvatele Jihlavska jde o významnou dopravní novinku. Od neděle 13. prosince se dostanou vlakem do Prahy bez přestupu v Havlíčkově Brodě. Mezi Prahou a Brodem budou vlaky jezdit každou hodinu....
Cirkulárku, čerstvě otevřené re-use centrum ve Žďáře nad Sázavou, berou návštěvníci útokem. O tom, že taková služba místním velmi chyběla, svědčí i regály plné zachovalých i zcela nových věcí, které...
Milovníci bruslení budou mít letos opět možnost v Havlíčkově Brodě brázdit ledovou plochu pod širým nebem. Město pořídilo a nechá nainstalovat kluziště do parku Budoucnost. Po loňských mizerných...
Pátek 13. listopadu je posledním dnem, kdy v letošní sezoně trénovali skokani na jediných můstcích v kraji – v areálu Šibenice u Nového Města na Moravě. Pro Šibenici znamená blížící se zima i...