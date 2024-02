Bývalí reprezentanti chtějí dostat na výsluní novoměstské lyže i Charvátovou

Jednatřicetiletá česká reprezentantka změnila před sezonou značku lyží a podepsala smlouvu s firmou Kästle. Její lyže se vyrábí nedaleko Vysočina Areny, na druhém konci Nového Města na Moravě.

„Hledali jsme závodníka, o něhož bychom se mohli starat. Šli jsme cestou biatlonu, který je teď populární a sleduje ho hodně lidí,“ zmiňuje Jiří Ročárek. Ten po ukončení kariéry přešel do vývoje tradiční firmy, jež má s novým vlastníkem Tomášem Němcem výrazně vyšší ambice než dříve.

Světovému poháru kraluje hlavně značka Fischer, několikrát se v Novém Městě blýskl také Salomon nebo Madshus. Pro Kästle, na jejichž lyžích jezdí alpské disciplíny Ester Ledecká, je Lucie Charvátová jedinou závodnicí v elitním biatlonovém seriálu. A také se hned stala tváří na billboardech.

Proto se hodí každý dobrý výsledek. Tak jako v lednu v Ruhpoldingu, kde Charvátová dojela osmá ve sprintu, což je zatím nejlepší individuální výsledek českých žen v této sezoně. Zkušenou závodnici, která k biatlonu přešla před lety z klasického lyžování a má bronz z MS v Anterselvě 2020, však dlouhodobě sráží podprůměrná střelba.

Sázka na juniory

Přesvědčit elitní závodníky ke změně je náročné. I proto jde česko-rakouská firma jinou cestou. „Je těžké ulovit někoho silného ze svěťáku. Raději podchycujeme mladé talenty, chceme si je vychovat a udržet do budoucna,“ líčí Ročárek.

Výrazně víc sportovců proto mají v juniorech. „V těchto kategoriích už závodníky máme, v juniorech třeba pět šest lidí, například i dva Američany,“ zmiňuje servisman pocházející z Vlachovic, které leží jen pár set metrů od největšího biatlonového kotle na světě.

Dvojice servismanů celou sezonu objíždí s Lucií Charvátovou Světové poháry, rozdělí se až po šampionátu. „V Novém Městě to pro nás končí, pak jedeme s Dušanem na juniorské mistrovství světa do Estonska a pak na finále IBU Cupu do rakouského Obertilliachu,“ popisuje. „Lucie má letos zatím slušné výsledky, naše lyže fungují, běžecké výsledky ukazují, že jsou konkurenceschopné,“ míní Ročárek.

Co vůbec obnáší spolupráce z pohledu servisu?

„Spočívá to v tom, že na závod vybereme nejlepší lyže, které máme, český servis je pak připraví svými vosky. Na nás tedy není máza, ale materiál. Šetříme jim práci, vytestujeme všechny lyže a doneseme jim do kamionu ty závodní, oni je připraví finální mázou, která jim ten den vyjde,“ popisuje Ročárek.

Na mokrý sníh hrubší struktura

Servismani vybírají materiál podle podmínek, a ty jsou nyní na Vysočině jarní... „Na mokrý sníh jsou hrubší struktury. V den závodu testujeme pro Lucku čtyři nejlepší páry z předešlého dne, kde máme dva páry svoje a dva páry od biatlonového servisu. Následně vybereme ten nejlepší pár,“ líčí předzávodní praxi Ročárek. „Ale ať je sníh mokrý, nebo zmrzlý, testování se neliší,“ přidává se do hovoru Dušan Kožíšek.

Ti dva se znají od mládí, jsou stejný ročník 1983. Kožíšek, který má dva bronzy z mistrovství světa (2005 a 2007) ze sprintu dvojic, ukončil kariéru v roce 2018. Když po dalších čtyřech letech odešel z pozice asistenta trenéra u reprezentace, dostal nabídku z Nového Města.

„Dušana jsem oslovil, zda by nechtěl jezdit se mnou. Závodili jsme spolu, známe se, věděl jsem, že spolu vyjdeme,“ líčí Ročárek.

Ve vývoji novoměstské firmy pracuje i Vít Fousek, někdejší dvorní servisman Lukáše Bauera, naopak Martin Petrásek už ve firmě skončil.

Pro Kožíška znamená věčné testování, že doma příliš času nestráví. Podobně jako během svojí kariéry je neustále na cestách. „Bydlím v Liberci. Přes zimu jsem ve světě, to jsem rád, že se vůbec podívám domů. Je výhoda, že je Jirka místní a lyže tady nachystá a nemusím sem tak často jezdit,“ oceňuje.

Přes léto dělí svůj čas mezi sever Čech a Nové Město. Jak bude pokračovat, musí zvážit i kvůli tříletému synovi.

Biatlon býval „smetištěm“ běžců

Také on coby bývalý reprezentant vidí, jak se během let biatlon změnil v atraktivní sport. „Když jsem začínal, biatlon byl trošku smetiště běžců na lyžích, takový druhořadý sport. Časem se to otočilo,“ uznává. „I pro mě, když závody sleduji, je zajímavé, jak se pořadí přelévá na střelnici. Běžecké lyžování je pořád stejné, když někdo nevyhoří, změny nejsou tak razantní,“ porovnává obě disciplíny.

Oba servismani na tratích nebo u buněk potkávají i staré známé. „V biatlonu se pohybuje například Němec Jens Filbrich, který mě na šampionátu v Oberstdorfu porazil v týmovém sprintu, pro Švýcary dělá Christoph Eigenmann, který vyhrál sprint na Světovém poháru v Mnichově,“ dává příklady Kožíšek.

Ročárek zase potkává i bývalé laufaře, s nimiž se utkával při dálkových bězích.