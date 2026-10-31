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Lučina chutná už 45 let. Ke zrodu přispěla západní technologie, úskalím bylo chlazení

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Takhle se v tehdejší Pribince Přibyslav vyráběly sýry a pribináčky koncem šedesátých let. Výroba oblíbeného sýra Lučina, který vznikl v Sedlčanech, se v roce 2019 přesunula do závodu v Hesově u Přibyslavi, kde se dělá vedle ikonického Pribináčku také Král Sýrů. | foto: archiv ČTKČTK

Příběh sýru Lučina se začal psát v roce 1981. Tehdy z linky v Sedlčanech sjel poprvé. Na svou dobu byl unikátní. Výroba tohoto sýru se před sedmi roky přesunula do Přibyslavi. Ale základ se nezměnil. Lučina je po 45 letech nejoblíbenější a nejprodávanější značkou čerstvého sýra na českém trhu.

Vyrábět na přelomu 70. a 80. let minulého století v Československu čerstvý sýr ve velkém, dostatečně hygienicky a s delší trvanlivostí nebylo vůbec jednoduché. Dokonce by se to dalo označit za takřka nemožné. Obvykle se jednalo o výrobu ruční, bez tepelného ošetření, určenou k okamžité spotřebě.

Lučina ovšem tento trend zbourala a zákazníkům představila něco zcela nového. Mohla za to nová výrobní linka Westfalia instalovaná v sedlčanské mlékárně. Ta v té době byla součástí národního podniku Laktos, který sdružoval mlékárny v Praze a Středočeském kraji.

Takhle se v tehdejší Pribince Přibyslav vyráběly sýry a pribináčky koncem šedesátých let. Výroba oblíbeného sýra Lučina, který vznikl v Sedlčanech, se v roce 2019 přesunula do závodu v Hesově u Přibyslavi, kde se dělá vedle ikonického Pribináčku také Král Sýrů.
Lučina se stala nejoblíbenější a nejprodávanější značkou čerstvého sýru na československém a později i českém trhu, což platí dodnes.
Snímek z roku 1953 zachycuje pracovníka sedlecké mlékárny u Sedlčan, jak vynáší z nákladního auta prázdné konve. V roce 1981 byl právě v Sedlčanech na trh poprvé uveden sýr Lučina. Ten letos slaví 45 let.
Lučina se stala nejoblíbenější a nejprodávanější značkou čerstvého sýru na československém a později i českém trhu, což platí dodnes.
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