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Velkomeziříčtí loutkoherci nabízejí zvídavým zájemcům pohled za oponu

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  8:29
Mezi loutkami se Kateřina Maloušková pohybuje už od svého dětství, tedy téměř...

Mezi loutkami se Kateřina Maloušková pohybuje už od svého dětství, tedy téměř tři desítky let. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Stále milují kašpárka, líbí se jim stejné pohádky, rádi si s postavami...
Starší loutky mají menší hlavičky, novější už větší. Nejstarší kousky pocházejí...
Loutek má soubor k dispozici okolo dvou stovek, přičemž většinu tvoří marionety.
Loutek má soubor k dispozici okolo dvou stovek, přičemž většinu tvoří marionety.
7 fotografií
Splnění dávného dětského snu, nebo „jen“ příležitost zkusit něco nového? Loutky VM, loutkoherecký soubor z Velkého Meziříčí, nabízí lidem příležitost stát se na chvíli součástí tohoto spolku. Zájemci budou moci nahlédnout za oponu, kde si otestují roli vodiče, mluviče, zvukaře i osvětlovače.

Loutky VM patří k vůbec nejaktivnějším spolkům ve městě; pravidelná pohádková představení servírují dětem již 75 let.

Mezi loutkami se Kateřina Maloušková pohybuje už od svého dětství, tedy téměř tři desítky let.
„Stále milují kašpárka, líbí se jim stejné pohádky, rádi si s postavami zazpívají,“ říká Kateřina Maloušková o dětech.
Starší loutky mají menší hlavičky, novější už větší. Nejstarší kousky pocházejí z 60. let a převážná část jich byla nakoupena do roku 1985.
Loutek má soubor k dispozici okolo dvou stovek, přičemž většinu tvoří marionety.
7 fotografií

Nyní však mohou také rodiče malých diváků zjistit, co se skrývá za oponou a jaká cesta k výslednému příběhu vlastně vede. K letošnímu půlkulatému jubileu pořádá totiž soubor workshop, a to pro zájemce napříč všemi generacemi.

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„Není podstatné, zda je účastníkům patnáct let, nebo třeba třicet, padesát, či sedmdesát. Stačí opravdu jenom troška zvídavosti a lásky k loutkám. Není ani třeba se ničeho obávat, jde nám hlavně o zábavu; ostych a stud tedy nejsou na místě,“ popsala s úsměvem Kateřina Maloušková, dlouholetá vedoucí sestavy, která čítá necelé dvě desítky členů.

Letošní výročí 75 let

  • Loutkový soubor ve Velkém Meziříčí vznikl v roce 1951. Zakladatelé byli Miroslav Rosa, Jasna Mikulášková a Václav Slabý.
  • Od roku 1955 se představení hrála v sále Obecníku. Roku 1977 našlo loutkové divadlo působiště na upravené malé scéně kulturního centra, kde zůstává dodnes; po povodni v roce 1985 se však ještě na chvilku vrátilo do Obecníku.
  • Od roku 1991 spadá divadlo pod městské kulturní centrum Jupiter club. Vedení souboru Loutky VM o 18 členech má na starosti Kateřina Maloušková.
  • Spolek ročně odehraje přes dvě desítky představení pro veřejnost i děti z mateřských a základních škol.
  • Velkomeziříčští loutkaři spolupracují rovněž na jiných projektech mimo scénu divadla.
  • Svým zázemím patří loutkové divadlo v Jupiter clubu k jedněm z nejhezčích na Vysočině. Archiv obsahuje scénáře přibližně 120 pohádek – od klasických (mimo jiné Broučci, Červená Karkulka, Perníková chaloupka…) přes místní pověsti až po kusy pro dospělé (například Krysař).
  • V depozitáři je uloženo okolo dvou stovek loutek, téměř všechny byly pořízeny společně s kulisami během let 1960 až 1986.
  • Soubor pracuje s marionetami (vedené na provázcích svrchu) i javajkami (vedené na tyči zespodu).
  • Více informací o souboru i představeních lze najít na webu: loutkyvm.webnode.cz nebo na Facebooku pod názvem Loutkyvm.

Právě ti budou „nováčkům“ k tomu, aby se na několik hodin stali skutečnými loutkaři, ochotně pomáhat. Provedou je mimo jiné zázemím spolku ve velkomeziříčském Jupiter clubu a vše kolem svého „řemesla“ jim rádi vysvětlí.

Odpolední představení

„Společně si také zkusíme připravit i odehrát pohádku, kterou pak mohou účastníci odpoledne představit svým blízkým,“ nastínila Maloušková s tím, že akce se uskuteční v neděli 20. září, od desáté hodiny dopolední až do čtyř odpoledne.

„A děti? Klidně je lidé mohou vzít s sebou. Pokud nebudou mít hlídání, během workshopu se o ně postaráme,“ uvedla vedoucí souboru.

Doplnila také, že přihlásit se lze přes jednoduchý registrační formulář na webu souboru, přes QR kód na plakátech nebo i telefonicky. Spodní hranice pro účast je patnáct let.

Exkurz do světa loutkařů však není jedinou akcí, již spolek Loutky VM ke svým pětasedmdesátinám chystá. Zájemci budou moci nakouknout do zázemí spolku při speciálních komentovaných prohlíd. kách. Do zákulisí malé scény Jupiter clubu je možné vyrazit v sobotu 24. října nebo ještě v sobotu 5. prosince.

Nedílnou součástí oslav i samotné divadelní sezony budou samozřejmě také oblíbené pohádky pro děti. Diváky čeká do konce letošního roku hned trojice představení, která se budou hrát vždy dvakrát do měsíce.

V říjnu si zájemci užijí Začarovaný les, v listopadu to bude pohádka Kašpárek se ani čerta nebojí a v prosinci je na programu příběh s názvem Kašpárkovo pometlo zametlo.

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