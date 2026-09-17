Loutky VM patří k vůbec nejaktivnějším spolkům ve městě; pravidelná pohádková představení servírují dětem již 75 let.
Nyní však mohou také rodiče malých diváků zjistit, co se skrývá za oponou a jaká cesta k výslednému příběhu vlastně vede. K letošnímu půlkulatému jubileu pořádá totiž soubor workshop, a to pro zájemce napříč všemi generacemi.
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„Není podstatné, zda je účastníkům patnáct let, nebo třeba třicet, padesát, či sedmdesát. Stačí opravdu jenom troška zvídavosti a lásky k loutkám. Není ani třeba se ničeho obávat, jde nám hlavně o zábavu; ostych a stud tedy nejsou na místě,“ popsala s úsměvem Kateřina Maloušková, dlouholetá vedoucí sestavy, která čítá necelé dvě desítky členů.
Letošní výročí 75 let
Právě ti budou „nováčkům“ k tomu, aby se na několik hodin stali skutečnými loutkaři, ochotně pomáhat. Provedou je mimo jiné zázemím spolku ve velkomeziříčském Jupiter clubu a vše kolem svého „řemesla“ jim rádi vysvětlí.
Odpolední představení
„Společně si také zkusíme připravit i odehrát pohádku, kterou pak mohou účastníci odpoledne představit svým blízkým,“ nastínila Maloušková s tím, že akce se uskuteční v neděli 20. září, od desáté hodiny dopolední až do čtyř odpoledne.
„A děti? Klidně je lidé mohou vzít s sebou. Pokud nebudou mít hlídání, během workshopu se o ně postaráme,“ uvedla vedoucí souboru.
Doplnila také, že přihlásit se lze přes jednoduchý registrační formulář na webu souboru, přes QR kód na plakátech nebo i telefonicky. Spodní hranice pro účast je patnáct let.
Exkurz do světa loutkařů však není jedinou akcí, již spolek Loutky VM ke svým pětasedmdesátinám chystá. Zájemci budou moci nakouknout do zázemí spolku při speciálních komentovaných prohlíd. kách. Do zákulisí malé scény Jupiter clubu je možné vyrazit v sobotu 24. října nebo ještě v sobotu 5. prosince.
Nedílnou součástí oslav i samotné divadelní sezony budou samozřejmě také oblíbené pohádky pro děti. Diváky čeká do konce letošního roku hned trojice představení, která se budou hrát vždy dvakrát do měsíce.
V říjnu si zájemci užijí Začarovaný les, v listopadu to bude pohádka Kašpárek se ani čerta nebojí a v prosinci je na programu příběh s názvem Kašpárkovo pometlo zametlo.