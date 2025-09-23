Jedné ženě chtěl ukrást psa, druhou vzal do kravaty a sebral jí brýle

  15:30
Jihlavští policisté o uplynulém víkendu zadrželi muže, který v krajském městě Vysočiny představoval nebezpečí zejména pro ženy. Jedné chtěl ukrást psa, druhou o pár dnů později fyzicky napadl a sebral jí sluneční brýle. Nyní čeká ve vazbě, v případě odsouzení může pobýt za mřížemi řadu let.

Recidivista přepadl i seniorku, která šla v místech u schodů v lokalitě ulice Křižíkova v Jihlavě. | foto: Policie ČR

V minulosti byl již opakovaně odsouzen a podle policie je jeho jednání nevypočitatelné. Řeč je o šestatřicetiletém muži z Táborska, který v posledních dnech děsil ženy na různých místech v Jihlavě.

„Minulý týden napadl náhodnou kolemjdoucí se psem a o dva dny později přepadl ve městě seniorku, které vzal sluneční brýle,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

K dopadení muže výrazně přispěla druhá poškozená, která se v sobotu před druhou hodinou odpolední obrátila na jihlavskou městskou policii s tím, že ji napadl neznámý muž. Strážníci následně začali po podezřelém pátrat a našli ho přesně v místě, kde podle seniorky zaútočil. Okamžitě ho tedy zadrželi.

„Choval se agresivně a útočně. Policisté muže umístili do policejní cely,“ uvedla Kroutilová.

Tři výrostci v Jihlavě zmlátili, oloupili a vážně zranili tři mladé muže

Zjistili totiž, že stejný pachatel jen o dva dny dříve v ulici Smrčenská požadoval po náhodné ženě telefon. Ta mu ho ale odmítla vydat, a tak jí z ruky sebral vodítko se psem, kterého právě venčila. Třiačtyřicetiletá majitelka Hovawarta stihla vysvléct svému psovi postroj a tím ho před zlodějem zachránila.

„Policisté muže vypátrali a ještě ten den mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z trestného činu krádeže,“ oznámila policejní mluvčí.

Nedal si pokoj, naopak přitvrdil

Z toho si ovšem zloděj viditelně nic nedělal, naopak v už zmiňovanou minulou sobotu obtěžoval další ženu, a tentokrát použil i násilí.

„Na seniorku nejprve začal bezdůvodně volat a chtěl jí zabránit v pokračování v cestě. Následně ji vzal rukou takzvaně do kravaty. Seniorka se snažila bránit, ale muž sevření neuvolnil. Držel ji až do doby, kdy jí z obličeje strhl brýle. Poté ženu pustil a ještě na ni zakřičel,“ popsala přepadení z ulice Křižíkova policejní mluvčí Kroutilová.

Šestičlenná parta v Jihlavě přepadla seniora, muž má vážná zranění

Na návrh podaný státním zástupcem putoval obviněný muž po zadržení do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice.

„Obviněn byl ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ prozradil Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality, s tím, že za loupež lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.

