Patnáctiletý lupič přepadal ještě mladší chlapce, vyhrožoval i maketou pistole

  10:12
Ze spáchání trestných činů loupeže a vydírání obvinila policie patnáctiletého mladíka, který v Jihlavě krátce po sobě napadl náhodné nezletilé chlapce. V druhém případě si navíc pomohl reálně vyhlížející atrapou pistole.
V polovině minulého týdne kriminalisté podezřelého patnáctiletého mladíka zadrželi. Vydal jim maketu pistole i sluchátka, kterých se při loupeži zmocnil. | foto: Policie ČR

„Napadený chlapec tak byl vystaven velmi stresující situaci, na kterou nemohl být v žádném případě připraven,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Útočník si oblíbil okolí obchodního centra City Park na Hradební ulici. Tam se zaměřil na místa, kde se pohybuje menší množství lidí.

K prvnímu napadení došlo v neděli 19. října, k druhému o dva dny později. V polovině minulého týdne kriminalisté podezřelého mladíka zadrželi. Vydal jim maketu pistole i sluchátka, kterých se při loupeži zmocnil.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání patnáctiletého mladíka. „Mladistvý je obviněn ze spáchání dvou provinění, a to loupeže a vydírání,“ řekl Josef Dufek, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality.

Útočník si oblíbil okolí obchodního centra City Park na Hradební ulici, kde se zaměřil na místa, kde se pohybuje menší množství osob.

Mladík je obviněn z toho, že u zadního vchodu obchodního centra City Park kolem sedmé hodiny večer požadoval po dvou čtrnáctiletých chlapcích, aby mu dali vše, co mají. Když to chlapci neudělali, jednoho z nich udeřil do oblasti hrudi a druhého do hlavy. Trval přitom na svém požadavku a při odchodu ještě vyhrožoval, že se bude útok opakovat.

V polovině minulého týdne kriminalisté podezřelého patnáctiletého mladíka zadrželi. Vydal jim maketu pistole i sluchátka, kterých se při loupeži zmocnil.

V úterý 21. října měl již u sebe maketu zbraně. U obchodního centra se po páté hodině večer pohyboval se svými kamarády.

V prostoru schodiště u garáží si všiml dvou chlapců. K jednomu z nich přišel a pistoli mu přiložil velmi blízko k tělu s výhružkou a požadavkem na vydání cenností. Napadený chlapec mu vydal batoh, útočník si vzal sluchátka k telefonu a poté se svými kamarády odešel, přičemž ještě chlapci vyhrožoval dalším napadením.

Po provedení nezbytných úkonů byl obviněný mladík ze zadržení propuštěn a je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují, mimo jiné prověřují i jednání kamarádů obviněného mladíka, zda se na loupeži nepodíleli.

