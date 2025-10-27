„Napadený chlapec tak byl vystaven velmi stresující situaci, na kterou nemohl být v žádném případě připraven,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Útočník si oblíbil okolí obchodního centra City Park na Hradební ulici. Tam se zaměřil na místa, kde se pohybuje menší množství lidí.
K prvnímu napadení došlo v neděli 19. října, k druhému o dva dny později. V polovině minulého týdne kriminalisté podezřelého mladíka zadrželi. Vydal jim maketu pistole i sluchátka, kterých se při loupeži zmocnil.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání patnáctiletého mladíka. „Mladistvý je obviněn ze spáchání dvou provinění, a to loupeže a vydírání,“ řekl Josef Dufek, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality.
Mladík je obviněn z toho, že u zadního vchodu obchodního centra City Park kolem sedmé hodiny večer požadoval po dvou čtrnáctiletých chlapcích, aby mu dali vše, co mají. Když to chlapci neudělali, jednoho z nich udeřil do oblasti hrudi a druhého do hlavy. Trval přitom na svém požadavku a při odchodu ještě vyhrožoval, že se bude útok opakovat.
V úterý 21. října měl již u sebe maketu zbraně. U obchodního centra se po páté hodině večer pohyboval se svými kamarády.
V prostoru schodiště u garáží si všiml dvou chlapců. K jednomu z nich přišel a pistoli mu přiložil velmi blízko k tělu s výhružkou a požadavkem na vydání cenností. Napadený chlapec mu vydal batoh, útočník si vzal sluchátka k telefonu a poté se svými kamarády odešel, přičemž ještě chlapci vyhrožoval dalším napadením.
Po provedení nezbytných úkonů byl obviněný mladík ze zadržení propuštěn a je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují, mimo jiné prověřují i jednání kamarádů obviněného mladíka, zda se na loupeži nepodíleli.