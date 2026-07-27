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Policie! Probudili v noci u D1 cizinci spící posádku auta. Pak ji okradli

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  12:48

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Vedle Volkswagenu Golf se cizinci po dálnicích D1 a D2 pohybovali rovněž tímto BMW. I tento vůz policisté zajistili. | foto: Policie ČR

„Policie, policie!“ Křikem, bušením a svícením do oken probudila v noci spící lidi v autě na parkovišti u D1 trojice cizinců. Když dezorientovaná posádka odemkla, cizinci ji okradli. Zanedlouho už se ale vezli na policejní služebnu, kde vyšlo najevo, že krádeží podél českých dálnic mají na svědomí několik.

Loupež s probuzením spící posádky vozidla audi na parkovišti na 96. kilometru D1 se nakonec stala trojici cizinců ve věku 30, 28 a 20 let osudnou. Odehrála se ve čtyři hodiny ráno ve středu 22. července. Po probuzení posádky zloději sebrali odloženou pánskou tašku, vytáhli z ní peníze v cizí měně a utekli k autu a odjeli.

Cizinci si krádežemi na D1 a D2 během pouhých dvou dnů přišly na vyšší desítky tisíc korun. Část hotovosti měli při zadržení u sebe.

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Okradená posádka se okamžitě obrátila na policii. Policistům se brzy podařilo zjistit, že podezřelí odjeli Volkswagenem Golf. Vypátrat se ho podařilo v Brně, kde i celou trojici cizinců muži zákona následně zadrželi.

Při prověřování případu kriminalisté zjistili, že skupina toho má na svědomí mnohem víc. Vyšetřovatel jí připisuje další nejméně čtyři krádeže spáchané podél dálnic D1 a D2 téhož i předchozího dne.

„V jednom případě využili pachatelé toho, že řidič nákladní soupravy nezamkl kabinu vozidla, ze které odcizili finanční hotovost. V dalším případě vnikli do kabiny otevřeným oknem,“ zmínila policejní mluvčí Dana Čírtková.

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Na odpočívadle na D1 u Velké Bíteše pak trojice oslovila řidiče soupravy pod legendou poruchy vozidla a požádali ho o pomoc. „Řidič z vozidla vystoupil a komunikoval s jedním z mužů. Poté zjistil, že mu chybí peníze, které měl ve svém vozidle,“ popsala mluvčí.

Při návratu k Brnu stihli cizinci na parkovišti u D1 ještě vylomit zámek auta, v němž spal řidič, a odcizit mu osobní věci včetně dokladů, finanční hotovosti a platebních karet.

Všechny tři cizince vyšetřovatel obvinil. „Muži ve věku třicet a osmadvacet let byli obviněni ze zločinu loupeže spáchaného ve formě spolupachatelství, pokračujícího přečinu krádeže a neoprávněného opatření padělání a pozměnění platebního prostředku. Nejmladší z mužů byl obviněn z pokračujícího přečinu krádeže,“ uvedl vedoucí havlíčkobrodské kriminálky, která má případ na starost, Jan Pfeffer.

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Obvinění se ke všem krádežím, při nichž si přišli na přibližně 90 tisíc korun, doznali. Kriminalistům vydali hotovost, kterou v době zadržení ještě měli u sebe.

Dva starší muže na návrh státního zástupce poslal soud do vazby. Třetí je i nadále vyšetřován na svobodě. Za trestný čin loupeže lze cizince v krajním případě poslat do vězení až na deset let.

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